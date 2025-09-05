Χριστόφορος Σεμέργελης: Υπογράφει μια συναρπαστική ματιά στην κοινωνία του Βόλου του 19ου αιώνα

«Αγγελος στο χιόνι» τιτλοφορείται το μυθιστόρημα του Χριστόφοορου Σεμέεγελη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος

Χριστόφορος Σεμέργελης: Υπογράφει μια συναρπαστική ματιά στην κοινωνία του Βόλου του 19ου αιώνα

Ο συγγραφέας Χριστόφορος Σεμέργελης

Ένα από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα του 19ου αιώνα στον Βόλο, «ζωντανεύει» ξανά στις σελίδες του νέου μυθιστορήματος του Χριστόφορου Σεμέργελη με τίτλο «Άγγελος στο Χιόνι». Πρόκειται για αστυνομικό μυθιστόρημα εποχής, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέδρος πριν από λίγες ημέρες.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Νικηφόρος Κασσανδρινός, υπομοίραρχος της Βασιλικής Χωροφυλακής, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με το σκοτάδι της ανθρώπινης φύσης, καθώς η πόλη του Βόλου συγκλονίζεται από ένα αποτρόπαιο έγκλημα: Την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία της εξάχρονης Ασπασίας. Οι έρευνες οδηγούν στη σύλληψη ενός Ιταλού, τον οποίον οι Αρχές και η κοινή γνώμη θεωρούν ένοχο. Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα δικαστικό δράμα. Ο κύριος ύποπτος, άνθρωπος του περιθωρίου, καταδικάζεται σε εκτέλεση με γκιλοτίνα, σε μία δίκη που συγκλονίζει, εξαιτίας της αγριότητας του εγκλήματος με θύμα ένα παιδί.

Ωστόσο, ο Νικηφόρος, στοιχειωμένος από αμφιβολίες, ξεκινά έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, για να αποκαλύψει την αλήθεια. Η τελική αναμέτρηση θα είναι συγκλονιστική, φέρνοντας την κάθαρση, αλλά και αποκαλύπτοντας το βαρύ προσωπικό κόστος για τον αξιωματικό της Βασιλικής Χωροφυλακής στη μάχη που δίνει για να απονεμηθεί δικαιοσύνη.

Αληθινό έγκλημα

Ο Χριστόφορος Σεμέργελης στο νέο μυθιστόρημά του, προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στην κοινωνία του Βόλου του προ-προηγούμενου αιώνα. Αντλώντας την έμπνευσή του από ένα αληθινό έγκλημα, σκιαγράφησε ένα πολυσύνθετο ψηφιδωτό της εποχής. Τοποθετεί τη δράση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1898, λίγο μετά τη λήξη της δεύτερης κατοχής της Θεσσαλίας από τα οθωμανικά στρατεύματα, που κόστισε ο ατυχής πόλεμος του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα με την κεντρική υπόθεση, ο συγγραφέας αναπτύσσει και άλλες πτυχές της καθημερινότητας στη Μαγνησία πριν από έναν και πλέον αιώνα. Εμπλουτίζει έτσι την αφήγηση και προσφέρει μια ευρύτερη εικόνα του τόπου και χάρη στην έρευνα που έκανε, επιχειρεί να βυθίσει τον αναγνώστη στις λεπτομέρειες ενός καλά μελετημένου ιστορικού μυθιστορήματος. Ο Βολιώτης δημιουργός βασίστηκε σε πληθώρα αρχειακών πηγών, προκειμένου να ανασυνθέσει την υπόθεση με ρεαλισμό.

Ταυτόχρονα, οι σπαρακτικές περιγραφές της εξαφάνισης της Ασπασίας, αλλά και το δράμα που εκτυλίχθηκε μετά την ανεύρεση του πτώματος και την κηδεία, δίνουν μια άλλη διάσταση στην τραγωδία που έπληξε κάποτε τον Βόλο. Πόσο απέχει από το σήμερα εκείνη η εποχή; «Βίαια εγκλήματα που καταγράφονταν τότε, δυστυχώς γίνονται και στις μέρες μας, με μια παράλογη επανάληψη που σοκάρει και προβληματίζει, καθώς καθημερινά το αστυνομικό δελτίο βρίθει από αποτρόπαιες εγκληματικές πράξεις», μπορεί κάποιος να διαβάσει στο σημείωμα του συγγραφέα. Το βδελυρό έγκλημα που περιγράφεται στο «Άγγελος στο χιόνι», δυστυχώς μοιάζει τραγικά οικείο, με τον θλιβερό κατάλογο των παιδοκτονιών στην Ελλάδα να μην έχει τέλος. «Η εποχή που εκτυλίσσεται η υπόθεση μπορεί να φαντάζει μακρινή, αλλά προσωπικά η ιστορία αυτή αποτέλεσε έναν καθρέφτη, που στο είδωλό του αντικρίζουμε το παρελθόν να επιστρέφει ξανά και ξανά. Η παιδική κακοποίηση είναι ένα έγκλημα που εξακολουθεί να συμβαίνει μπροστά μας και παραμένει τραγικά επίκαιρη», κατέληξε με νόημα ο Βολιώτης δημιουργός.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Χριστόφορος Σεμέργελης γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Βόλο, όπου ζει μέχρι σήμερα με την οικογένειά του. Διατήρησε πολυετείς συνεργασίες στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της Μαγνησίας. Συστήθηκε στο αναγνωστικό κοινό με το «Μία θάλασσα, δύο πατρίδες» (Κέδρος, 2020), ένα έργο που βραβεύθηκε από την Εστία Νέας Σμύρνης και έλαβε εξαιρετικές κριτικές. Έχει γράψει επίσης τρία διηγήματα, τα οποία διακρίθηκαν σε ισάριθμους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και συμπεριλήφθηκαν σε συλλογικά έργα.

