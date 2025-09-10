Τσάρλι Κάουφμαν: Η νέα ταινία του γυρίστηκε στην Αθήνα και έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Charlie Kaufman, How to Shoot a Ghost, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αθήνα από την Green Olive Films σε ρόλο συμπαραγωγού και εκτελεστή παραγωγής.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, όπου προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον. Μετά τη Βενετία, θα συνεχίσει την πορεία της σε διεθνή φεστιβάλ πριν κάνει το ντεμπούτο της στη streaming πλατφόρμα Kanopy, ενώ η αθηναϊκή πρεμιέρα προγραμματίζεται για τον χειμώνα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Ο Τσάρλι Κάουφμαν (κέντρο) με τους συντελεστές της ταινίας «How to shoot a ghost» στο Φεστιβάλ Βενετίας

Με πρωταγωνιστές τη Jessie Buckley και τον Josef Akiki, και σενάριο της Ελληνοκαναδής συγγραφέα Eva H.D., η ταινία αναδεικνύει την Αθήνα σε σκηνικό όπου η ποίηση, η μνήμη και τα φαντάσματα της Ιστορίας συναντούν τον σύγχρονο κινηματογράφο.

Δειτε εδώ το trailer.

Ανάμεσα στους executive producers συγκαταλέγονται ο Σίμος Μαγγανής της Green Olive Films, η τραγουδίστρια Halsey και ο ηθοποιός Avan Jogia.

Δηλώσεις

Σίμος Μαγγανής, Ιδρυτής της Green Olive Films & Executive Producer:

«Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούμε με έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς της βιομηχανίας μας. Η συνεργασία με τον Charlie Kaufman, την Eva H.D., τη Jessie Buckley, τον Josef Akiki και όλη την ομάδα ήταν αξέχαστη. Ο Charlie προσφέρει μια φρέσκια, πολυεπίπεδη αλλά και εγκάρδια ματιά της Αθήνας που δεν περιμένεις. Αυτό κάνει την πολιτισμική αξία της ταινίας μοναδική, και μας κάνει περήφανους που έχουμε συνεισφέρει κι εμείς σε αυτό.»

Γιώργος Νουνέσης, Line Producer:

«Η χημεία μεταξύ του συνεργείου ήταν κάτι το μαγικό. Έμοιαζε σαν μια παρέα φίλων που γυρίζει μια ταινία. Αυτή η ατμόσφαιρα πήγαζε κατευθείαν από τον Charlie και μεταδόθηκε σε όλη την ομάδα. Η συνεργασία μαζί του σε αυτή την όμορφη ταινία ήταν μια καταπληκτική και σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.»

Συντελεστές

Παραγωγή: Isabelle Deluce, Emily McCann Lesser

Συμπαραγωγοί: Unmade, Soft Focus Films, Monarch Kaleidoscope, Σίμος Μαγγανής – Green Olive Films

Συνεργασία: Nightjar Films, Liaison Pictures

Υποστήριξη: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Athens Film Office

Φωτογραφία: Michał Dymek

Σχεδιασμός παραγωγής: Kim Jennings

Κοστούμια: Chloe Karmin

Μοντάζ: Rob Frazen, Jon Daniel

Φωτογραφία second unit: Γιώργος Κουτσαλιάρης

Executive Producers: Halsey, Anthony Li, Avan Jogia, Nathan Mardis, Matt Hartley, Σίμος Μαγγανής, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Jason Tyrrell, Franklin Laviola, Nicholas Laviola, Έλλη Παπαδιαμαντή, John Henry Hinkel, Andrew Ostapchenko, Fil Ieropoulos, Φοίβος Δούσος, Kyle Mann.

Line Producer: Γιώργος Νουνέσης

Co-Producer: Daniel Lugo