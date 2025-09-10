Κύτταρο Live: Ο Ζερόμ Καλούτα σε ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι
Ο Ζερόμ Καλούτα ανοίγει τη νέα σεζόν στο Κύτταρο Live
Μετά την επιτυχημένη πρώτη του εμφάνιση, ο Ζερόμ Καλούτα επιστρέφει για 2η φορά δυναμικά την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου για το Opening του Κύτταρο Live Stage, μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, πάθος και αυθεντική σκηνική ενέργεια.
Αυτή τη φορά, με εξαμελή μπάντα επί σκηνής, ο Ζερόμ στήνει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι, που συνδυάζει τη soul, το hip hop, τη funk και την afrobeat με μοναδικό τρόπο.
Μαζί του, τρεις ξεχωριστοί καλεσμένοι:
Νίνα Μαζάνη – Η φωτεινή παρουσία της και η ξεχωριστή φωνή της την κάνουν από τις πιο αγαπητές νέες τραγουδίστριες της εποχής!
MC Yinka – Από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του Hip Hop Reggae στην Ελλάδα.
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τρομπετίστας που γεφυρώνει την jazz με τον σύγχρονο ήχο
Η δεύτερη αυτή συναυλία υπόσχεται ακόμη πιο πλούσιο ήχο, αυθόρμητες εκπλήξεις και την ατόφια σκηνική ενέργεια που χαρακτηρίζει τον Ζερόμ Καλούτα. Μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται – παρά μόνο για όσους ξέρουν πού να βρίσκονται την κατάλληλη στιγμή!
info
Διεύθυνση: Ηπείρου 48 και Αχαρνών, Αθήνα, 104 39, Στάση Βικτώρια
Προπώληση: 12 ευρώ | Πόρτα: 15 ευρώ
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/jerome-kaluta-live-kyttaro-1/
Τηλ κρατήσεων: 2108224134
Ώρα έναρξης: 22.00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30)
Δείτε το τρέιλερ:
Τον Jerome συνοδεύουν οι:
Ιωάννα Καλλιτσάντση - Φωνή
Νίκος Αναστασιάδης - Τύμπανα
Οδυσσέας Αποστολόπουλος - Πλήκτρα/Φωνή
Μιχάλης Καραγιάννης - Κιθάρα
Βίκτωρ Κουλουμπής - Μπάσο
Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος - Τρομπόνι
Γιάννης Παπαϊωάννου - Ηχολήπτης (FOH)