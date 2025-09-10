Κύτταρο Live: Ο Ζερόμ Καλούτα σε ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι

Μετά την επιτυχημένη πρώτη του εμφάνιση, ο Ζερόμ Καλούτα επιστρέφει για 2η φορά δυναμικά την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου για το Opening του Κύτταρο Live Stage, μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, πάθος και αυθεντική σκηνική ενέργεια.

Αυτή τη φορά, με εξαμελή μπάντα επί σκηνής, ο Ζερόμ στήνει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι, που συνδυάζει τη soul, το hip hop, τη funk και την afrobeat με μοναδικό τρόπο.

Μαζί του, τρεις ξεχωριστοί καλεσμένοι:

Νίνα Μαζάνη – Η φωτεινή παρουσία της και η ξεχωριστή φωνή της την κάνουν από τις πιο αγαπητές νέες τραγουδίστριες της εποχής!

MC Yinka – Από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του Hip Hop Reggae στην Ελλάδα.

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τρομπετίστας που γεφυρώνει την jazz με τον σύγχρονο ήχο

Η δεύτερη αυτή συναυλία υπόσχεται ακόμη πιο πλούσιο ήχο, αυθόρμητες εκπλήξεις και την ατόφια σκηνική ενέργεια που χαρακτηρίζει τον Ζερόμ Καλούτα. Μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται – παρά μόνο για όσους ξέρουν πού να βρίσκονται την κατάλληλη στιγμή!

info

Διεύθυνση: Ηπείρου 48 και Αχαρνών, Αθήνα, 104 39, Στάση Βικτώρια

Προπώληση: 12 ευρώ | Πόρτα: 15 ευρώ

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/jerome-kaluta-live-kyttaro-1/

Τηλ κρατήσεων: 2108224134

Ώρα έναρξης: 22.00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30)

Δείτε το τρέιλερ:

Τον Jerome συνοδεύουν οι:

Ιωάννα Καλλιτσάντση - Φωνή

Νίκος Αναστασιάδης - Τύμπανα

Οδυσσέας Αποστολόπουλος - Πλήκτρα/Φωνή

Μιχάλης Καραγιάννης - Κιθάρα

Βίκτωρ Κουλουμπής - Μπάσο

Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος - Τρομπόνι

Γιάννης Παπαϊωάννου - Ηχολήπτης (FOH)