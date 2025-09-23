Εγκαινιάστηκε στην Ικαρία η αποκατεστημένη Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, επικεντρώθηκε στη σταθεροποίηση των βράχων γύρω από το μνημείο

Εγκαινιάστηκε στην Ικαρία η αποκατεστημένη Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης
Υπουργείο Πολιτισμού - ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, επισκέφθηκε την Ικαρία και εγκαινίασε την αποκατεστημένη Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης, στην κοινότητα Ευδήλου. Το έργο αποκατάστασης ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, αναδεικνύοντας ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του νησιού.

Ένα μνημείο με ιστορική αξία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, η Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης έχει βαθιά ιστορική, θρησκευτική και αρχαιολογική σημασία, παρόλο που η ακριβής χρονολογία ίδρυσής της παραμένει άγνωστη. Είναι βέβαιο, ωστόσο, ότι λειτουργούσε ήδη από το 1688, όταν αγιογραφήθηκε το καθολικό της. Το συγκρότημα περιλαμβάνει, εκτός από το καθολικό, δεκαπέντε κελιά, βοηθητικούς χώρους και το Παρεκκλήσι της Θεοσκέπαστης.

Το έργο αποκατάστασης

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, επικεντρώθηκε στη σταθεροποίηση των βράχων γύρω από το μνημείο, καθώς και στην προστασία της θεμελίωσης και της στήριξης του Καθολικού και ενός κελιού. Η υλοποίησή του έγινε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η μελέτη εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η χρηματοδότηση προήλθε από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ιερά Μονή Θεοκτίστης

Η Ιερά Μονή της Οσίας Θεοκτίστης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ικαρίας, με βαθιά ιστορική, θρησκευτική και αρχαιολογική αξία.

Eurokinissi

Μενδώνη: Έργο εξαιρετικά απαιτητικό και επικίνδυνο

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα στην Ικαρία και αποδίδουμε στην τοπική κοινωνία και στην Εκκλησία το αποκατεστημένο Καθολικό της Ιεράς Μονής Οσίας Θεοκτίστης. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό και επικίνδυνο, λόγω της θέσης του σε βραχώδες έδαφος και της ανάγκης σταθεροποίησης των βράχων και της στερέωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το έργο αυτό ξεπερνούσε τα όρια της συνήθους αναστήλωσης. Ολοκληρώθηκε χάρη στην αφοσίωση των υπηρεσιών μας και στην επιστημονική καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει στην αρμοδιότητά του την αναστήλωση, την προστασία και τη συντήρηση των μνημείων. Ωστόσο, η εργασία σε βράχους είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αναλαμβάνεται μόνον όταν η επίδραση τους στο μνημείο είναι άμεση, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Η πολιτική μας είναι να προτεραιοποιούμε τα μνημεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας τη συντήρηση, την προστασία και την ανάδειξή τους, ώστε να παραδοθούν στις επόμενες γενιές σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τα παραλάβαμε.

Λίνα Μενδώνη

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε την αποκατεστημένη Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης, στην Κοινότητα Ευδήλου, στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Eurokinissi

Η χώρα μας διαθέτει περισσότερα από 23.000 καταγεγραμμένα μνημεία που χρειάζονται συνεχή φροντίδα. Με τους πόρους που διαθέτουμε -και σήμερα έχουμε αυξημένες δυνατότητες, χάρη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη- πρέπει να διασφαλίζουμε την ισόρροπη κατανομή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μνημείων, αλλά και την αγάπη για την πολιτιστική κληρονομιά των τοπικών κοινωνιών. Στην Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας, υλοποιούμε έργα που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τα έργα πολιτισμού απαιτούν σημαντικούς πόρους, τους οποίους πρέπει να διαχειριζόμαστε με ορθολογισμό, ώστε να εξασφαλίζουμε το μέγιστο αποτέλεσμα για τα μνημεία μας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης στον Κάμπο, επιβεβαιώνοντας την ωριμότητα των μελετών και το στάδιο των εργασιών, στην Αρχαιολογική Συλλογή Κάμπου η οποία έχει πρόσφατα συντηρηθεί και αναβαθμιστεί και στο Ρωμαϊκό Ωδείο.

