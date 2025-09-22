Επαναπατρίζονται 86 ελληνικές αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού

Τα αρχαία έργα προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ελληνιστική Περίοδο

Μαρμάρινη κεφαλή Κυκλαδικού ειδωλίου. Ανήκει στον σπανιότερο τύπο του συμπλέγματος κατακόρυφης διάταξης. Στο μέσον του μετώπου διατηρούνται τα ίχνη των άκρων των ποδιών της μικρότερης μορφής η οποία πατούσε στην κεφαλή της μεγαλύτερης. Ύψος 5,14 εκ. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (2500-2400 π.Χ.).

Ιδιώτης συλλέκτης, ξένος υπήκοος, σε συμφωνία με το υπουργείο Πολιτισμού, προχώρησε σε οικειοθελή παράδοση 86 ελληνικών αρχαιοτήτων, όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Τα αρχαία έργα προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ελληνιστική Περίοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, πρόκειται για γυναικεία ειδώλια φυσιοκρατικού τύπου της Νεολιθικής Περιόδου, μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου, κεραμική της Μυκηναϊκής Περιόδου, χάλκινα ειδώλια Γεωμετρικών, Αρχαϊκών και Ελληνιστικών Χρόνων, χάλκινα κράνη διαφόρων τύπων, χάλκινα και αργυρά σκεύη (υδρίες, οινοχόες και φιάλες αντίστοιχα), χάλκινα κάτοπτρα, σημαντικά δείγματα αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής, μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, πήλινα ειδώλια και χρυσά νεκρικά στεφάνια ελληνιστικών χρόνων.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το υπουργείο Πολιτισμού, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, υποδέχεται 86 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες επαναπατρίστηκαν στον τόπο που τις δημιούργησε. Ο συγκεκριμένος επαναπατρισμός είναι προϊόν συνεργασίας μας με έναν ακόμη ιδιώτη συλλέκτη στο εξωτερικό, ο οποίος προέβη οικειοθελώς στην επιστροφή αυτών των τεκμηρίων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εύχομαι και ελπίζω το παράδειγμα αυτό να το μιμηθούν και άλλοι συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων. Να συνεργαστούν μαζί μας και να αποδώσουν τις συλλογές τους στον φυσικό τους χώρο. Για την Ελλάδα και το υπουργείο Πολιτισμού κάθε επαναπατρισμός, και μάλιστα οικειοθελής, αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τον κόσμο θεωρούν πλέον αναγκαία την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους».

Αγγείο

Αττική μελανόμορφη κύλικα της «Κατηγορίας του αποτμήματος». Στο εσωτερικό του αγγείου απεικονίζεται Διονυσιακή σκηνή: τρεις Μαινάδες που χορεύουν. Στο απότμημα κρατήρας εκατέρωθεν ψαριών. Διάμετρος 17,65 εκ. Ύστερος 6ος αι. π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού
Αλάβαστρο

Αττικό ερυθρόμορφο αλάβαστρο. Στη μία όψη απεικονίζεται φτερωτή Νίκη μπροστά σε βωμό και στην άλλη νεαρή ανδρική μορφή στηριζόμενη σε βακτηρία. Αποδίδεται στον Ζωγράφο του Αισχίνη. Ύψος 17,5 εκ. Γύρω στα 440 π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού
Δίσκος

Χάλκινος δίσκος κατόπτρου. Φέρει στο κάλυμμα ανάγλυφη διακόσμηση γυναικείας κεφαλής σε κατατομή. Διάμετρος 15,20 εκ. Γύρω στα 270-260 π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού
Ειδώλιο οπλίτη

Χάλκινο ειδώλιο οπλίτη. Ο νεαρός άνδρας παριστάνεται γυμνός. Φέρει στην κεφαλή κράνος με υψηλό λοφίο. Στο δεξί χέρι κρατούσε δόρυ και στο λυγισμένο αριστερό ασπίδα. Έργο λακωνικού εργαστηρίου. Ύψος 20,32 εκ. 600-550 π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού
Κράνος

Χάλκινο κορινθιακό κράνος. Ύψος 22,86 εκ. Γύρω στα 550 π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού
Επιτύμβια στήλη

Μαρμάρινη αττική επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη. Φέρει ανάγλυφη παράσταση σε ορθογώνιο διάχωρο. Απεικονίζεται σκηνή δεξίωσης ανάμεσα σε ανδρική και γυναικεία μορφή. Ύψος 90,2 εκ. Αρχές 4ου αι. π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τεκμηρίωσης και της καταγραφής, τα αντικείμενα θα κατανεμηθούν κατάλληλα σε μουσεία ανά την επικράτεια.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες φωτογραφίες από τις ελληνικές αρχαιότητες που θα επαναπατριστούν.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

