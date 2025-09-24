Γιάννης Χαρούλης: Sold out η πρώτη μέρα στον Λυκαβηττό

Από τη μαγική βραδιά στη Ριζούπολη μέχρι τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε πόλεις και νησιά, ο Γιάννης Χαρούλης σήκωσε την Ελλάδα στο πόδι.

Χιλιάδες άνθρωποι έγιναν ένα σε μια γιορτή γεμάτη ένταση και συγκίνηση. Τώρα, επιστρέφει εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της πόλης: στον εμβληματικό Λυκαβηττό, για τις δύο τελευταίες αθηναϊκές εμφανίσεις του φετινού tour. Η πρώτη βραδιά, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, έγινε ήδη SOLD OUT!

Διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν μόνο για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Δύο μοναδικές συναυλίες – δύο γιορτές στις οποίες ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, που χορεύουν, αγκαλιάζονται, συγκινούνται· για εκείνους που ζουν την κάθε συναυλία σαν να είναι η τελευταία.

4 & 5/10 Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

11/10 Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης - Τρομπέτα

Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας

Σχεδιασμός Φωτισμού: Alex Hills

Χειρισμός Φωτισμού: Alex Hills, Αλέξανδρος Λύκουρας

Σχεδιασμός Visuals: Βασίλης Κεχαγιάς