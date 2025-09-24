Γιάννης Χαρούλης: Sold out η πρώτη μέρα στον Λυκαβηττό
Διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν μόνο για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Από τη μαγική βραδιά στη Ριζούπολη μέχρι τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε πόλεις και νησιά, ο Γιάννης Χαρούλης σήκωσε την Ελλάδα στο πόδι.
Χιλιάδες άνθρωποι έγιναν ένα σε μια γιορτή γεμάτη ένταση και συγκίνηση. Τώρα, επιστρέφει εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της πόλης: στον εμβληματικό Λυκαβηττό, για τις δύο τελευταίες αθηναϊκές εμφανίσεις του φετινού tour. Η πρώτη βραδιά, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, έγινε ήδη SOLD OUT!
Διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν μόνο για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Δύο μοναδικές συναυλίες – δύο γιορτές στις οποίες ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, που χορεύουν, αγκαλιάζονται, συγκινούνται· για εκείνους που ζουν την κάθε συναυλία σαν να είναι η τελευταία.
4 & 5/10 Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
11/10 Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης
Συντελεστές
Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα
Γιώργος Δούσος - Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα
Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης - Τρομπέτα
Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας
Σχεδιασμός Φωτισμού: Alex Hills
Χειρισμός Φωτισμού: Alex Hills, Αλέξανδρος Λύκουρας
Σχεδιασμός Visuals: Βασίλης Κεχαγιάς