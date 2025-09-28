Σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ιζαμπέλ Αλιέντε «Το Σπίτι των Πνευμάτων»

Η Χιλιανο-Αμερικανίδα συγγραφέας Ιζαμπέλ Αλιέντε δήλωσε ότι έχει ήδη δει τα πρώτα επεισόδια σειράς βασισμένης στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημά της «Το Σπίτι των Πνευμάτων» η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video το 2026.

Η σειρά οκτώ επεισοδίων ακολουθεί την ιστορία της οικογένειας Τρουέμπα, που καλύπτει έναν αιώνα βίαιων κοινωνικών αλλαγών στη Χιλή και καταλήγει σε μια κρίση που ωθεί τον περήφανο, τυραννικό πατριάρχη και την αγαπημένη του εγγονή σε αντίθετες πλευρές της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ