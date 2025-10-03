Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» - Πώς το υποδέχθηκαν τα ΜΜΕ

Η Taylor Swift χαρακτήρισε τη νέα κυκλοφορία της ως ένα γεμάτο ενέργεια άλμπουμ, σημαντικά διαφορετικό σε ύφος από το προηγούμενό της

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» - Πώς το υποδέχθηκαν τα ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε επίσημα το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο The Life of a Showgirl την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Η ηχογράφηση έγινε στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας «Eras Tour», η οποία διήρκεσε 21 μήνες και έγινε η πρώτη στην ιστορία που ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια σε έσοδα. Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τη νέα κυκλοφορία της ως ένα γεμάτο ενέργεια άλμπουμ, σημαντικά διαφορετικό σε ύφος από το προηγούμενό της, The Tortured Poets Department, που κυκλοφόρησε το 2024.

Η Taylor Swift συνεργάστηκε ξανά με τους παλιούς συνεργάτες της, τους παραγωγούς Max Martin και Shellback, έπειτα από κάποια χρόνια συνεργασίας κυρίως με τον Jack Antonoff. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το πρώτο single, "The Fate of Ophelia". Ο δίσκος διαρκεί μόλις 41 λεπτά, καθιστώντας τον το πιο σύντομο άλμπουμ της Swift από την αρχή της καριέρας της το 2006.

Μέσα από τους στίχους στο The Life of a Showgirl, η Swift θίγει θέματα όπως το κόστος της φήμης, την ανισότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη μουσική βιομηχανία, αλλά και τις περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις.

Η ίδια η Taylor δήλωσε σε συνέντευξή της στον αθλητικό podcast New Heights, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, τον παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου Travis Kelce, πως το άλμπουμ αντικατοπτρίζει «τις σκηνές πίσω από τις κουίντες» της ζωής της κατά την περιοδεία.

Τέιλορ Σουίφτ

Όπως τόνισε, μετά από τα συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια του προηγούμενου άλμπουμ που αποτύπωσαν τους πόνους από δύο δύσκολους χωρισμούς, το νέο άλμπουμ εκφράζει την ευτυχία και τη σταθερότητα που βρήκε στην προσωπική της ζωή.

Taylor Swift: Πώς υποδέχθηκαν τα διεθνή ΜΜΕ το νέο άλμπουμ

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εκφράζουν αντικρουόμενες απόψεις για το νέο άλμπουμ της Taylor Swift, The Life of a Showgirl, με κριτικές που κυμαίνονται από θετικές έως πιο επιφυλακτικές

Ο Guardian, με κριτική του Alexis Petridis, δίνει στο άλμπουμ χαμηλή βαθμολογία (2 στα 5), χαρακτηρίζοντάς το «ανιαρό και επαναλαμβανόμενο», επισημαίνοντας ότι πολλά τραγούδια δεν εισφέρουν κάτι νέο ή συναρπαστικό στο έργο της Swift. Ειδικά το κομμάτι «Wood» κρίνεται ως αδύναμο σημείο, με στίχους που χάνουν τη δυναμική και το βάθος που περιμένει κανείς από τη 34χρονη καλλιτέχνιδα, ενώ η γενικότερη αίσθηση είναι ότι το άλμπουμ ήταν ίσως βιαστικό ή ότι η Taylor χρειάζεται ένα διάλειμμα από τις απαιτήσεις της pop μουσικής βιομηχανίας.

Αντίθετα, το Rolling Stone επαινεί το άλμπουμ για τη συνύπαρξη φρεσκάδας και στίχων που κρατούν την ποιότητα και την ευφυΐα της Swift, ενώ η New York Times αναγνωρίζει στο The Life of a Showgirl μια «ευτυχισμένη και πιο ώριμη» έκφραση της καλλιτέχνιδας, η οποία αφήνει πίσω τις σκοτεινές στιγμές του προηγούμενου άλμπουμ της και αγκαλιάζει το μέλλον της με αισιοδοξία.

Το BBC αναδεικνύει το άλμπουμ ως «εξαιρετικά απολαυστικό ποπ έργο», που ισορροπεί ανάμεσα στην αίγλη και τις επιπτώσεις της φήμης, ενώ το Variety τονίζει την ικανότητα της Swift να συνδυάζει τη λάμψη με πιο μίνιμαλ παραγωγές, παρουσιάζοντας έναν ώριμο και μετρημένο δίσκο γεμάτο χαρά και ενέργεια.

Το Associated Press παρατηρεί ότι το άλμπουμ δείχνει τη θέση της Taylor Swift ως κορυφαίας καλλιτέχνιδας, με ένα εκτεταμένο λεξιλόγιο και εκφραστική ποικιλία, αν και δεν λείπουν κάποια μονοδιάστατα στοιχεία, ενώ το Al Jazeera αναφέρει πως το άλμπουμ κατέρριψε το ρεκόρ στο Spotify για το πιο πολυ-προαποθηκευμένο άλμπουμ, επιβεβαιώνοντας την τεράστια και αδιάκοπη δημοφιλία της.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας - Τρία ακόμα περιστατικά μέσα σε δέκα ημέρες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν η καλύτερή μου φίλη: Σπαράζει η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

14:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συλλέκτης μεταλλίων ο Στέφανος Ντούσκος! Μετά το χρυσό πήρε και ασημένιο στο Παγκόσμιο της Σαγκάης

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Μάντεστερ: Από σφαίρα αστυνομικού σκοτώθηκε το ένα θύμα της επίθεσης - Στο σημείο της τραγωδίας ο Στάρμερ

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κοζάνη

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας

13:51ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2025: Η Novo Nordisk Hellas δίνει βάρος στην καρδιαγγειακή υγεία

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική προειδοποίηση: Μειώθηκε κατά 58.449 ο πληθυσμός της Ελλάδας μέσα σε έναν χρόνο

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Robbie Williαms αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

13:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι Τζέι Σορτς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Θα κάνουμε αχτύπητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Εξετάστηκε στο Κρατικό Νίκαιας - Έχει χάσει 10 κιλά

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: 1,8 εκατ. θάνατοι στην ΕΕ από καρδιαγγειακά – Ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο πρόληψης

13:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» - Πώς το υποδέχθηκαν τα ΜΜΕ

13:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα της ΚΑΕ για την Μπαρτσελόνα - «Στηρίξτε όπως μόνο εσείς ξέρετε»

13:17LIFESTYLE

Η σειρά «Να με λες μαμά» καθήλωσε και πάλι – Τι έγινε με τα υπόλοιπα σίριαλ

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον αντιπρόεδρο της Google: Μας απασχολεί η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Με περισσότερες από 10 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική προειδοποίηση: Μειώθηκε κατά 58.449 ο πληθυσμός της Ελλάδας μέσα σε έναν χρόνο

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

14:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συλλέκτης μεταλλίων ο Στέφανος Ντούσκος! Μετά το χρυσό πήρε και ασημένιο στο Παγκόσμιο της Σαγκάης

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Robbie Williαms αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί

11:23ΚΟΣΜΟΣ

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο στην Αυστραλία: Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει, διάσπαρτα ορυχεία και πηγάδια στην περιοχή

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν η καλύτερή μου φίλη: Σπαράζει η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

13:17LIFESTYLE

Η σειρά «Να με λες μαμά» καθήλωσε και πάλι – Τι έγινε με τα υπόλοιπα σίριαλ

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra - Με ευρεία συναίνεση 243 ψήφων

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μία λωρίδα Γης «θαμμένη« κάτω από 54 εκατ. τόνους συντρίμμια - Τι έχει απομείνει μετά από 2 χρόνια πολέμου

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας - Τρία ακόμα περιστατικά μέσα σε δέκα ημέρες

16:11LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο της σειράς που καθήλωσε

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ