Η μουσική της αρχαίας Ελλάδας ζωντανεύει στη Θεσσαλονίκη: Συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Η μουσική στην αρχαιότητα αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής και του πολιτισμού, συνοδεύοντας κάθε εκδήλωση, από τα τραγούδια των θεριστάδων και των μυλωνάδων μέχρι τις τελετές του τοκετού και την εκπαίδευση.

Όσοι βρεθούν το απόγευμα της Τετάρτης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στους ήχους εκείνης της εποχής. Το Ερευνητικό Σύνολο Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής «Ορφεία Αρμονία» θα ζωντανέψει μουσικά αποσπάσματα, χρησιμοποιώντας ακριβή αντίγραφα αρχαίων οργάνων, όπως η λύρα, η κιθάρα, ο αυλός, ο βάρβιτος και τα κρουστά.

Η συναυλία, την οποία συνδιοργανώνουν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μουσείο, εντάσσεται στις παράλληλες εκδηλώσεις του διεθνούς συνεδρίου «Μουσική, Χορός και Ηχοτοπία στον Κόσμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» (15-19 Οκτωβρίου 2025).

Ο Δημήτρης Δελφινόπουλος, μουσικός της ΚΟΘ και καλλιτεχνικός διευθυντής του Συνόλου, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την κεντρική θέση της μουσικής: «Η πληθώρα και η ποικιλία των μουσικών οργάνων έδιναν μουσική σε όλους τους τομείς της ζωής. Υπήρχαν συγκεκριμένα τραγούδια για πολλά επαγγέλματα, ακόμη και για τον τοκετό». Μάλιστα, ανέφερε το παράδειγμα του Πτολεμαίου του Σωτήρα, ο οποίος το 285 π.Χ. κάλεσε τον αυλητή Ισμηνία για να δώσει τον ρυθμό με τον αυλό του κατά την καθέλκυση πλοίου.

Ο κ. Δελφινόπουλος πρόσθεσε πως ο χαρακτήρας της παιδείας στην αρχαιότητα ήταν «πρωτίστως καλλιτεχνικός και η τέχνη ήταν μουσική πριν γίνει πλαστική και λογοτεχνική».

Το πρόγραμμα του Συνόλου περιλαμβάνει ερμηνείες διασωθέντων μουσικών αποσπασμάτων, τα οποία έχουν προσαρμοστεί ενορχηστρωτικά ώστε να διατηρούνται οι κανόνες και οι τύποι της αρχαίας ελληνικής μουσικής.

Διαβάστε επίσης