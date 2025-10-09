Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

Οι επιστήμονες εντόπισαν τον τρόπο που ο αρχαίος πολιτισμός του νησιού του Πάσχα κατάφερε να μετακινήσει τα πέτρινα αγάλματα βάρους έως και 80 τόνων

Newsbomb

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

Τα πελώρια πέτρινα αγάλματα, που ονομάζονται «μοάι», ζυγίζουν μεταξύ 12 και 80 τόνων. 

WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σημαντικό μέρος ενός από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά αινίγματα του κόσμου φέρονται να έλυσαν οι επιστήμονες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν την προέλευση των εμβληματικών αγαλμάτων με τα κεφάλια στο Νησί του Πάσχα, στον Ειρηνικό ωκεανό.

Τα πελώρια πέτρινα κεφάλια βάρους μεταξύ 12 και 80 τόνων αποτελούν το σήμα-κατατεθέν του νησιού, με τους επιστήμονες να αναρωτιούνται εδώ και αιώνες για τον τρόπο που ένας αρχαίος πολιτισμός ενός απομακρυσμένου νησιού μπόρεσε να τα μετακινήσει στη θέση τους.

Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό τρισδιάστατης μοντελοποίησης και πειραμάτων στην πραγματική ζωή, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι τα αγάλματα «περπατούσαν» πραγματικά μέχρι τον τελικό προορισμό τους.

Αφού μελέτησαν σχεδόν 1.000 από τα κεφάλια – γνωστά ως μοάι – οι ανθρωπολόγοι διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι του Ράπα Νούι (όπως ονομάζεται στην τοπική γλώσσα το νησί) πιθανότατα χρησιμοποιούσαν σχοινιά για να κουνάνε τα αγάλματα σε ζιγκ-ζαγκ μοτίβο.

Αυτή η τεχνική θα επέτρεπε σε μικρές ομάδες ανθρώπων να μετακινήσουν τα τεράστια μοάι σε μεγάλες αποστάσεις με σχετικά μικρή προσπάθεια.

Τα αγάλματα «περπάτησαν»

Ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, καθηγητής Καρλ Λίπο, του Πανεπιστημίου Binghamton, λέει: «Μόλις το βάλεις σε κίνηση, δεν είναι καθόλου δύσκολο – οι άνθρωποι το τραβούν με το ένα χέρι. Εξοικονομεί ενέργεια και κινείται πολύ γρήγορα, το δύσκολο είναι να το κουνήσεις αρχικά».

Προηγουμένως, οι ανθρωπολόγοι πίστευαν ότι τα μοάι πρέπει να είχαν τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση και να είχαν μεταφερθεί μέχρι τον προορισμό τους.

Αυτό θα ήταν μια εξαιρετικά επίπονη εργασία που θα απαιτούσε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και θα ήταν σχεδόν αδύνατο για μερικά από τα μεγαλύτερα κεφάλια.

Ωστόσο, υπάρχουν πλέον όλο και περισσότερες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι οι κάτοικοι του Ράπα Νούι είχαν βρει μια πιο έξυπνη λύση.

easter-island.jpg

Αυτό το διάγραμμα απεικονίζει την τεχνική «περπατήματος», με την οποία τα μοάι μετακινούνταν κατά μήκος προετοιμασμένων δρόμων με εναλλασσόμενες πλευρικές έλξεις σχοινιών, διατηρώντας παράλληλα μια κλίση 5-15° προς τα εμπρός .

Carl Lipo

Συνδέοντας σχοινιά και στις δύο πλευρές του κεφαλιού και τραβώντας τα μπρος-πίσω, τα μοάι μπορούν να ταλαντεύονται από τη μία πλευρά στην άλλη και να μετακινούνται προς τα εμπρός με μια κίνηση που μοιάζει με «περπάτημα».

Ο καθηγητής Λίπο και ο συνεργάτης του, καθηγητής Τέρι Χαντ, από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, είχαν προηγουμένως δοκιμάσει τη θεωρία τους για το περπάτημα σε μικρότερα μοντέλα, αλλά ήθελαν να δουν πώς θα λειτουργούσε για τα μεγαλύτερα μοάι.

Σχεδιασμένα για τη μεταφορά τους

Πρώτα, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο ενός κεφαλιού μοάι για να διερευνήσουν ποια χαρακτηριστικά τους βοηθούσαν να περπατούν.

Ανακάλυψαν ότι τα πελώρια αγάλματα φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά με γνώμονα το περπάτημα.

Η μεγάλη βάση τους σε σχήμα D και η προς τα εμπρός κλίση τους τα καθιστούν πιο πιθανό να κινούνται προς τα εμπρός σε ζιγκ-ζαγκ μοτίβο όταν ταλαντεύονται από τη μία πλευρά στην άλλη.

newplot1.jpg

Η ομάδα δημιούργησε τρισδιάστατα μοντέλα των μοάι για να προσδιορίσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά που τους επέτρεπαν να «περπατούν».

Carl Lipo

Επιτυχημένη δοκιμή

Για να δοκιμάσουν αυτή τη θεωρία στον πραγματικό κόσμο, ο καθηγητής Λίπο και ο καθηγητής Χαντ κατασκεύασαν ένα αντίγραφο κεφαλιού βάρους 4,35 τόνων με βάση το τρισδιάστατο μοντέλο τους.

Ακριβώς όπως τα πραγματικά, αυτό το μοντέλο είχε βάση σε σχήμα D και το χαρακτηριστικό κέντρο βάρους που κλίνει προς τα εμπρός.

Με μια ομάδα μόλις 18 ατόμων, οι ερευνητές κατάφεραν να μετακινήσουν το μοάι 100 μέτρα σε μόλις 40 λεπτά – πολύ πιο γρήγορα από προηγούμενες προσπάθειες.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό είναι μια εξαιρετικά ισχυρή απόδειξη ότι τα μεγαλύτερα κεφάλια μοάι πρέπει να μετακινήθηκαν με περπάτημα.

Ο καθηγητής Λίπο δήλωσε: «Η φυσική έχει νόημα. Αυτό που είδαμε πειραματικά λειτουργεί στην πραγματικότητα. Και όσο μεγαλώνει, εξακολουθεί να λειτουργεί. Όλα τα χαρακτηριστικά που παρατηρούμε σχετικά με τη μετακίνηση των γιγαντιαίων κεφαλών γίνονται όλο και πιο συνεπή όσο μεγαλώνουν, επειδή γίνεται ο μόνος τρόπος για να τις μετακινήσεις».

Αυτή η νέα επιστημονική απόδειξη συνάδει ακόμη και με τις προφορικές παραδόσεις που έχουν διασωθεί στο νησί, οι οποίες περιγράφουν τα κεφάλια να «περπατούν» από το λατομείο όπου κατασκευάστηκαν μέχρι τις τελικές τους θέσεις.

Δρόμοι των αγαλμάτων

Για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θεωρία, η μελέτη εξέτασε επίσης το δίκτυο των «δρόμων μοάι» που διασχίζουν το νησί.

«Κάθε φορά που μετακινούν ένα άγαλμα, μοιάζει σαν να φτιάχνουν ένα δρόμο. Ο δρόμος είναι μέρος της μετακίνησης του αγάλματος», λέει ο καθηγητής Λίπο.

Αυτά τα ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια πιστεύεται ότι φτιάχτηκαν ειδικά για να επιτρέπουν τη μετακίνηση των κεφαλών των μοάι σε μεγάλες αποστάσεις, και το σχήμα τους είναι ιδανικό για «περπάτημα».

Με πλάτος περίπου 4,5 μέτρα και κοίλο προφίλ, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο σχήμα αυτών των δρόμων βοηθούσε στη σταθεροποίηση των κεφαλών και τις έκανε πιο πιθανό να προχωρούν προς τα εμπρός.

Τα μοάι που έπεσαν στο πλάι του δρόμου κατά τη μεταφορά τους έχουν ακόμη και σημάδια ότι οι άνθρωποι προσπάθησαν να τα σηκώσουν σκάβοντας κάτω από τα «πόδια» τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό είναι μια άλλη ισχυρή ένδειξη ότι οι κάτοικοι του Ράπα Νούι γνώριζαν ότι το περπάτημα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να μετακινήσουν τα μεγάλα αγάλματά τους.

Ο καθηγητής Λίπο ανέφερε: «Αυτό δείχνει ότι οι κάτοικοι της Ράπα Νούι ήταν απίστευτα έξυπνοι. Το κατάλαβαν αυτό. Έτσι, πραγματικά τιμάται αυτός ο λαός, λέγοντας, κοιτάξτε τι κατάφεραν να επιτύχουν, και έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτούς σε αυτά τα θέματα».

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΚΟΣΜΟΣ

Με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συναντήθηκε ο Πούτιν - Πρώτο τετ-α-τετ μετά την κατάρριψη επιβατικού αεροσκάφους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος οδηγός στην Δράμα

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

14:45ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Δεν είναι Έλληνας ο καθηγητής που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τα smartphones τροφοδοτούν μια «επιδημία αποσύνδεσης», προειδοποίησε η Κέιτ Μίντλετον - Απειλή για την ανάπτυξη των παιδιών

14:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκτός ο Ουόκαπ – Χάνει το ντέρμπι με Παναθηναϊκό

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βαριά ποινή ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομο ΧΥΤΑ

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ποιος είναι ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι - Το «Τανγκό του Σατανά», ο Μπέλα Ταρ και η επιρροή από την Ελλάδα

14:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε μια εβδομάδα η κρίσιμη συνεδρίαση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

13:46ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Εικοσιτετράωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μαθητής ειδικού σχολείου επιτέθηκε σε αναπληρώτρια - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

13:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες καταβολής για όλα τα ταμεία

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 37χρονος για τα άγρια επεισόδια στον Λαγανά τον περασμένο Αύγουστο

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου εξαιτίας πυρκαγιάς στο δωμάτιο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες - Πώς δρούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

13:46ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Νιούμαν: Πέθανε στα 72 της η κόρη του, Σούζαν Κένταλ Νιούμαν

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο(;) στη Θεσσαλία: Δήμαρχος «ξέχασε» σακ βουαγιάζ με €40.000 σε μετρητά, έπειτα από κρίσιμη ψηφοφορία

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ατέλειωτες ουρές έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Δελχί από επίδοξους μετανάστες- Προειδοποιούν για κυκλώματα εκμετάλλευσης οι Ινδοί - Viral βίντεο

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ποιος είναι ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι - Το «Τανγκό του Σατανά», ο Μπέλα Ταρ και η επιρροή από την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ