Πώς ο Άλκης Γιαννακάς επελέγη για τον Ντελικάνη σύμφωνα με τον Κώστα Φέρρη

Μια άγνωστη ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο επελέγη ο Άλκης Γιαννακάς, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, για τον περίφημο ρόλο του Ντελικανή στην ομώνυμη ελληνική ταινία, αποκάλυψε σήμερα ο γνωστός σκηνοθέτης κινηματογράφου και θεατρικός συγγραφέας, Κώστας Φέρρης.

Ο Άλκης Γιαννακάς δεν ήταν στις πρώτες επιλογές των δημιουργών και τελικά τον διάλεξαν μετά από... μάχη!

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Κώστα Φέρρη:

Μας άφησε κι καλός μας φίλος, Άλκης Γιαννακάς.

Δυο λόγια για τον ΝΤΕΛΙΚΑΝΗ, που αναφέρεται ως σκηνοθεσία του Μανώλη Σκουλούδη. Στην πραγματικότητα, ο Σκουλούδης ήθελε τον Σπύρο Ευαγγελάτο -τον είχαμε δει όλοι μαζί στον Φορτουνάτο, στο θέατρο Βεργή- γιατί ήταν φίλος του πατέρα του. Ο Σπύρος όμως ήθελε να το αποφύγει, και μας παρακάλεσε (ήμασταν τότε μια παρέα) να βρούμε κάποιον άλλο "καταλληλότερο" για να γλυτώσει. Με τον φίλο μου Δημήτρη Σταύρακα, αμολυθήκαμε στα κομπαρσάδικα.

Είναι η κα Μαρκολέφα που μας έδειξε τη φωτογραφία ενός πανέμορφου νέου, και... αναπηδήσαμε. Με τον Σκουλούδη δώσαμε μάχη. Ο Δήμος Σακελλαρίου, πονηρά, πρότεινε να κάνομε δοκιμαστικά και με τους δύο. Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό.

Ο Ευαγγελάτος με μαντήλι στο κεφάλι, δεν έπειθε. Ο Άλκης, ήταν μια έκρηξη. "Εκρίθη!" ανέκραξε όλο το συνεργείο. Και ο Σκουλούδης υπέκυψε.

Για να καταλάβει κανείς με ποια γνώση μιλάω, παραθέτω το πλήρες καστ, όπως αναφέρεται στους τίτλους: Τεχνικός Σύμβουλος Σκηνοθεσίας (και ντεκουπάζ): Κώστας Φέρρης. Βοηθός Σκηνοθέτης: Δημήτρης Σταύρακας. Σκριπτ-Βοηθός: Δήμος Θέος. Βοηθός-Σκριπτ: Θεοδώρα (Ρίτσα) Ντάκου. Διδασκαλία ηθοποιών (uncredited): Κώστας Καζάκος. Διεύθυνση φωτογραφίας: Δήμος Σακελλαρίου. Καμεραμάν: Τάκης Καλατζής. Βοηθός Οπερατέρ: Δημήτρης Παπακωνσταντής. Σκηνογραφίες: Γιάννης Στεφανέλλης, Νερίνα Καζάκου (Λυμπεροπούλου, αδελφή της Μάγιας).

Με πέντε σκηνοθέτες στο συνεργείο, και τόσες προσωπικότητες στο υπόλοιπο καστ, πως να μη βγει μια τέτοια ταινία... Στη Θεσσαλονίκη έμειναν άναυδοι (ο Κούνδουρος έκανε ολόκληρο ταξίδι για να με βρει και να μάθει την αλήθεια).

Η Ίλια Λυβικού κέρδισε ένα από τα πρώτα διεθνή βραβεία του Ελληνικού Κινηματογράφου, το βραβείο του 2ου ρόλου στο Σαν Φρανσίσκο Φιλμ Φέστιβαλ, όπου κατά σύμπτωση έκανε πρεμιέρα στις Η.Π.Α. είκοσι χρόνια αργότερα, το ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ.

Άνετα μπορούμε να πούμε, πως ο Ντελικανής, είναι ο πρόλογος του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου.

Καλό σου ταξίδι, Άλκη μας.

Σύνοψη της υπόθεσης της ταινίας

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ιωάννη Κονδυλάκη Ο Πατούχας, το οποίο ο Μανώλης Σκουλούδης είχε διασκευάσει και παρουσιάσει αρχικά για το θέατρο. Οι Κρητικοί αποκαλούν ντελικανή το όμορφο παλικάρι, τον γυναικοκατακτητή, αλλά εδώ ο ήρωας, ο δεκαεννιάχρονος Μανουήλης (Άλκης Γιαννακάς), δεν κατακτά αυτός τις γυναίκες, αλλά κατακτάται από αυτές. Είναι ψάλτης και θέλει να γίνει παπάς, όταν όμως ξυπνάνε οι ερωτικές του επιθυμίες, ο πατέρας του τον ξαποστέλνει σ’ ένα ορεινό χωριό, για να μείνει με την αυταρχική θεία του, τη χήρα Ειρηνάκη (Ίλυα Λιβυκού). Αυτή τον ερωτεύεται παράφορα και τον απαγάγει για να τον παντρευτεί, αλλά αυτοκτονεί από ντροπή για την ανάρμοστη συμπεριφορά της, αφήνοντάς του κληρονομιά όλο της το βιος.