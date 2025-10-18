Λίνα Μενδώνη: Εγκαινίασε τη δομή υφαντικής τέχνης στη Βλάστη Εορδαίας

Το Υπουργείο Πολιτισμού στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων δομών κατάρτισης με αναγνωρισμένα πτυχία για την αναβίωση της υφαντικής τέχνης στη Δυτική Μακεδονία και την ενδυνάμωση της Περιφέρειας

Λίνα Μενδώνη: Εγκαινίασε τη δομή υφαντικής τέχνης στη Βλάστη Εορδαίας
«Στην Βλάστη επαναλειτουργούμε την δομή υφαντικής τέχνης με άμεσο στόχο να δημιουργήσουμε τους πρώτους χειροτέχνες με υψηλή κατάρτιση που κάποιοι εξ αυτών μπορεί να μείνουν και να εργασθούν στις τοπικές τους κοινωνίες» υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την διάρκεια της ομιλίας της στα εγκαίνια της δομής υφαντουργίας που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του παλιού Σουηδικού εργαστηρίου στη Βλάστη Εορδαίας. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι στα άμεσα σχέδια του υπουργείου είναι «οι καταρτισμένοι να έχουν ένα πλήρως αναγνωρισμένο πτυχίο που θα μπορεί να τους προσφέρει επαγγελματική εξέλιξη σένα κλάδο που μπορεί να αναγεννηθεί. Για αυτό συνεργαζόμαστε με το ΠΔΜ το οποίο διαθέτει τους μηχανισμούς για την πιστοποίηση της κατάρτισης τους» κατέληξε.

Υπενθύμισε ότι η πιλοτική λειτουργία των δομών υφαντικής τέχνης στη Βλάστη και το Νεστόριο και της χειροτεχνίας σε άλλες περιοχές της χώρας «εδράζεται στο σχέδιο που εκπονήσαμε το 2019 για την αναβίωση της Κεραμικής και υφαντικής τέχνης που είναι συνυφασμένες με την ιστορία και την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών».

Πρόσθεσε ότι επιθυμία της κυβέρνησης και του υπουργείου είναι «οι δομές να περάσουν από την πιλοτική λειτουργία σε μόνιμη δομή κατάρτισης που θα προσφέρει τα αναγνωρισμένα πτυχία στους αποφοίτους τους». Προανήγγειλε ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον δήμο Εορδαίας που θα προσδιορίζει την λειτουργία των συγκεκριμένων δομών. «Επιθυμούμε σε κάθε περίπτωση νέα παιδιά να μείνουν και να δημιουργήσουν στις τοπικές τους κοινωνίας συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της ελληνικής Περιφέρειας».

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος καθηγητής του ΠΔΜ Γιάννης Ζιώγας αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν ώστε να ξαναλειτουργήσουν οι 8 αργαλειοί που είχαν εγκαταλειφθεί από 1987, τονίζοντας ότι «τα υφαντά που παράγουν σήμερα οι ασκούμενοι μας προέρχονται από νήματα που είχαν εγκαταλείψει οι Σουηδοί όταν το εργοστάσιο σταμάτησε την λειτουργία του». Ανέφερε ακόμη ότι «το υφαντουργείο στο Νεστόριο και το εργαστήριο κεραμικής στους Ψαράδες Πρεσπών μπορούν να αποτελέσουν ένα ενεργό δίκτυο που θα προσφέρει τεχνογνωσία και κατάρτιση σε δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη τους».

yfanta-ape.jpg

Ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς δήλωσε ικανοποιημένος που το παλιό Σουηδικό εργοστάσιο σήμερα επαναλειτουργεί υπογραμμίζοντας ότι «θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας με τους φορείς που σήμερα συνεργαζόμαστε να κρατήσουμε ζωντανή την λειτουργία του στο μέλλον».

Ο περιφερειάρχης Δυτικης Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης δήλωσε ότι «η περιφέρεια μπορεί να συμβάλλει ως εταίρος στην εξασφάλισης της μελλοντικής λειτουργίας της δομής στην Βλάστη». Απο την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης δήλωσε ότι «ως πανεπιστήμιο που δραστηριοποιούμαστε σε 5 πόλεις της δυτικής Μακεδονίας θα είμαστε παρόντες σε κάθε πρωτοβουλία που αναβαθμίζει τις τοπικές κοινωνίες της περιοχής».

Στην δομή υφαντουργίας της Βλάστης αυτήν την περίοδο καταρτίζονται 15 κορίτσια τα οποία πρόσφεραν στην υπουργό ένα υφαντό με τεχνοτροπία από τις υφαντικές παραδόσεις της περιοχής.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης των εγκαινίων η υπουργός Λίνα Μενδώνη κι ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση αποκατάστασης του γεφυριού του Πασά ύψους 5,7 εκατ ευρώ και αποκατάστασης των τοιχογραφιών του Αγ. Νικολάου Κοζάνης ύψους 80.000 ευρώ.

Τέλος, η υπουργός Πολιτισμού επισκέφτηκε το ναό του Αγίου Νικολάου Βλάστης που χρονολογείται από το 1761 στον οποίο το υπουργείο χρηματοδοτεί εργασίες αποκατάστασης που αφορούν την στατικότατα του μνημείου και συντήρησης των αγιογραφιών και του ιστορικού ξυλόγλυπτου τέμπλου που έφεραν οι Βλαχόφωνοι κάτοικοι του χωριού όταν εγκατέλειψαν την Μοσχόπολη. Επίσης επισκέφτηκε τον Επισκοπικό Ναό Σισανίου που χρονολογείται από το 12ο αιώνα και στον οποίο το υπουργείο χρηματοδοτεί εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

