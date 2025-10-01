Μενδώνη: Συναντήθηκε με υπουργούς Πολιτισμού για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Λίνα Μενδώνη, με τον Υπουργό Τουρισμού, Τεχνών και Πολιτισμού της Γκάμπια Abdulie Jobe, την Υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Serap Güler, τον Υπουργό Πολιτισμού της Σλοβακίας Mário Maruška και τον Υπουργό Πολιτισμού των ΗΑΕ Sheikh Sal

Στη Σύνοδο Mondiacult 2025 της UNESCO στη Βαρκελώνη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στο αίτημα επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, που πλέον συναντά ευρεία θετική ανταπόκριση.

Παράλληλα, στις διμερείς επαφές της συζητήθηκαν ζητήματα συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων του πολιτισμού, ενώ οι συνομιλητές της συνεχάρησαν την Ελλάδα για την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με ομολόγους από Κύπρο, Ινδία, Σερβία, Ιράν και Περού, με κοινό άξονα την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και την ενίσχυση συνεργασιών στον σύγχρονο πολιτισμό. Η Σερβία θα είναι τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ενώ η Ινδία προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών.

Η Υπουργός συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους της UNESCO, Ιορδανίας, Κροατίας και Κίνας, ενώ παρέστη στην παρουσίαση του Ψηφιακού Μουσείου Κλαπέντων Πολιτιστικών Αντικειμένων, για τη δημιουργία του οποίου η Ελλάδα είχε καθοριστική συμβολή.