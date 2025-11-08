Ο Λευκός Πύργος κατατάχθηκε στους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

«Ο Λευκός Πύργος κουβαλάει μια μακρά ιστορία ως το σύμβολο της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτέλεσε σκηνικό σε πολλές ταινίες του Θόδωρου, του σημαντικότερου ίσως σκηνοθέτη στην ιστορία του ελληνικού σινεμά» ανέφερε ο Mike Downey, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Δίπλα σε τοπόσημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους του κινηματογράφου παγκοσμίως, όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, οι Σκάλες Ποτέμκιν στην Οδησσό και το νησί Fårö του Μπέργκμαν στη Σουηδία φιγουράρει πλέον ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από την επίσημη ένταξή του στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ). Μάλιστα, πρόκειται για το πρώτο μνημείο από την Ελλάδα που εντάσσεται στον κατάλογο.

Η ένταξη του Λευκού Πύργου εορτάστηκε χθες Παρασκευή, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Mike Downey, να τονίζει τη σημασία της δημιουργίας δικτύου κινηματογραφικών μνημείων σε όλη την Ευρώπη.

Λευκός Πύργος

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο πολιτισμός, και ιδιαίτερα ο κινηματογραφικός πολιτισμός, συνδέεται με τόπους. Με μέρη και τοποθεσίες που μας θυμίζουν ορισμένα από τα αριστουργήματα του ευρωπαϊκού σινεμά, τόπους που έχουν γίνει κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σε έναν τέτοιο τόπο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για το γεγονός ότι στη διάρκεια της θητείας μου χτίζουμε ένα τέτοιο δίκτυο, που πλέον περιλαμβάνει 50 ευρωπαϊκές χώρες και 60 διαφορετικά τοπόσημα».

Και συνέχισε: «Από τη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, τις Σκάλες Ποτέμκιν στην Οδησσό και το βιβλιοπωλείο του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, μέχρι το καφέ της Αμελί στη Μονμάρτη και και το νησί Φάρο του Μπέργκμαν -του ιδρυτή μας- στη Σουηδία. Ο Λευκός Πύργος είναι πρώτο μνημείο από την Ελλάδα που εντάσσεται στη λίστα με τους Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, σε αυτό το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, που καθρεφτίζει τον πλούτο και τη μαγεία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου».

Ο κ. Downey έκανε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μια «πανέμορφη ημέρα, με πανέμορφο ήλιο, στη σκιά αυτού του φανταστικού μνημείου, του Λευκού Πύργου», ενώ ευχαρίστησε την Ελίζ Ζαλαντό, γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την Αθηνά Καρτάλου, γενική διευθύντρια Ελληνικού Κινηματογράφου Κινηματογράφου στο ΕΚΚΟΜΕΔ, τον Αναστάσιο Αντωνάρα, αρχαιολόγο και διευθυντή του Τμήματος Επικοινωνίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και την παραγωγό και σύντροφο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Φοίβη Οικονομοπούλου.

Λευκός Πύργος

Υπενθύμισε δε ότι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ιδρύθηκε το 1989 από τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και 40 ακόμη Ευρωπαίους δημιουργούς του κινηματογράφου, με σκοπό την προώθηση, την προστασία και την ανάδειξη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς.

«Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια πλατφόρμα υποστήριξης και να προβάλλουμε ταινίες που γυρίζονται στην Ευρώπη, καθώς και να στρέψουμε την προσοχή στους ανθρώπους που εμπλέκονται στη δημιουργία τους» δήλωσε ο κ. Downey, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η τελετή διοργανώθηκε από το Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ, με την πολύτιμη βοήθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο Βασίλης Τερζόπουλος, συνεργάτης του Ελληνικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

