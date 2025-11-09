66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Χρυσός Αλέξανδρος στην ταινία «Η Βασίλισσα του Βαμβακιού»

Εκατοντάδες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις μας χάρισε επί δέκα ημέρες το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η αυλαία του οποίου πέφτει σήμερα με την τελετή λήξης και τις βραβεύσεις.

Η τελετή βράβευσης των καλύτερων ταινιών και συντελεστών της φετινής 66ης διοργάνωσης ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με το thestival.gr

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Θόδωρος Αγγελόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία «Η Βασίλισσα του Βαμβακιού» της Σουζάνα Μιργκάνι.

Η Έλεγκανς Μπράτον, μέλος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε πριν απονείμει το βραβείο: «Αυτή είναι μια ταινία που τη βάλαμε στην καρδιά μας από την πρώτη στιγμή που την είδαμε. Καθώς ζούμε σε έναν κόσμο που μαστίζεται από γενοκτονίες και πολέμους, αυτή η ταινία μάς θύμισε τι είναι πραγματικά σημαντικό και τι είναι αυτό για το οποίο παλεύουμε: τις οικογένειες και τις κοινότητές μας».

Από την πλευρά της, η Σουζάνα Μιργκάνι ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει τον Χρυσό Αλέξανδρο, δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ το Φεστιβάλ και την κριτική επιτροπή. Αυτό το βραβείο σημαίνει πολλά περισσότερα απ’ όσα πιστεύετε, σε μια δύσκολη εποχή πολέμων και γενοκτονιών, για μια ταινία στην οποία συμμετέχουν ηθοποιοί εκτοπισμένοι από το σπίτι τους, στην Αίγυπτο, και αναζητούν καταφύγιο. Είναι ελπιδοφόρο ότι ακόμη μπορείς να κάνεις τέχνη σ’ αυτή τη ζοφερή εποχή και να λάβεις αναγνώριση. Θέλω να ευχαριστήσω τη συμπαραγωγό αλλά και μέντορά μου, Ανμαρί Τζασίρ, η οποία καταλαβαίνει καλύτερα από τον καθένα το νόημα και τη σημασία αυτής της ταινίας. Ευχαριστώ επίσης τους ηθοποιούς και τα μέλη του συνεργείου με καταγωγή από το Σουδάν, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και αναζητούν διέξοδο».

Τα υπόλοιπα βραβεία του Φεστιβάλ

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, το οποίος υποστηρίζεται από τον χορηγό του Φεστιβάλ COSMOTE TELEKOM, απονεμήθηκε στο «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού.

To Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε στον Χάρι Μέλινγκ για την ταινία «Pillion» του Χάρι Λάιτον, ενώ το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στη Σαμπρίνα Αμάλι για την ταινία «Maysoon» της Νάνσυς Μπινιαδάκη.

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος-Διεύθυνσης Φωτογραφίας απονεμήθηκε στον διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Καρβέλα για την ταινία «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού.

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου απονεμήθηκε στην Ιβόν Γκέρλαχ για την ταινία «Κάρλα» της Κριστίνα Τουρνατζή.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Μισέλ Δημόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία «Ένα τελευταίο για τον δρόμο» του Φραντσέσκο Σοσάι.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος – Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, απονεμήθηκε στην ταινία «Roqia» του Γιανίς Κουσίμ.

To Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους Πιερπάολο Καποβίλα & Σέρτζιο Ρομάνο για τις ερμηνείες τους στην ταινία «Ένα τελευταίο για τον δρόμο» του Φραντσέσκο Σοσάι.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στην Μανουέλα Μαρτέλι για την ερμηνεία της στην ταινία «O Θεός δεν θα βοηθήσει» της Χάνα Γιούσιτς. Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία «Ο Θεός δεν θα βοηθήσει» της Χάνα Γιούσιτς.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000€, απονεμήθηκε στην ταινία «Χίλια και ένα καρέ» της Μεχρνούς Αλιά.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€, απονεμήθηκε στην ταινία «Πριν / Μετά» του Μανουέλ Ντουπόντ.

Τέλος, το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία «Η χρονολογία του νερού» της Κρίστεν Στιούαρτ.