Στη «Φάρμα» της Εθνικής Γλυπτοθήκης ζώα & πουλιά μοιάζουν να βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον

Όταν μιλάμε για γλυπτική συνήθως σκεφτόμαστε απεικονίσεις προσώπων και σωμάτων, καθώς η ανθρώπινη μορφή έχει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νεοελληνική Γλυπτική.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι/ες δημιουργοί επέλεξαν να στραφούν και στη φύση και στα πλάσματά της. Πυρήνας των έργων τους, το αγαπημένο τους κατοικίδιο, το κατοικίδιο κάποιου γείτονα ή ακόμα και ζώα που απλώς έτυχε να συναντήσουν σε κάποια βόλτα ή ένα ταξίδι τους. Κάπως έτσι «γεννήθηκε» η ζωοπλαστική και σήμερα αυτήν τη λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά γοητευτική πλευρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούμε να την ανακαλύψουμε στην έκθεση «Φάρμα», στον υπαίθριο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης.

Φωτογράφιση: Σταύρος Ψηρούκης, © Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Έργα από τη δεκαετία του 1940 έως και του 1970

Τα έργα που έχουν επιλεγεί για τη «Φάρμα» είναι μόνο εκείνα που το μέγεθος και το υλικό επιτρέπει την έκθεσή τους σε υπαίθριο χώρο. Σε αυτά περιλαμβάνονται συνθέσεις από τη δεκαετία του ’40 μέχρι τη δεκαετία του ’70, στις οποίες συνυπάρχουν οικόσιτα και άγρια ζώα και πουλιά φτιαγμένα από υλικά όπως ο μπρούντζος, ο ορείχαλκος και η πέτρα.

Έργα των Θανάση Απάρτη, Μπέλλας Ραφτοπούλου, Αντώνη Καραχάλιου, Γιάννη Αντωνιάδη, Νικόλα Δογούλη και ιδιαίτερα της Φρόσως Ευθυμιάδη-Μενεγάκη δημιουργούν ένα φανταστικό εικαστικό περιβάλλον που ενσωματώνεται απόλυτα μέσα στον υπαίθριο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης.

Έτσι, αναδεικνύεται η αρμονική σχέση του ανθρώπου με το ζωικό βασίλειο μέσα από τη ματιά Ελλήνων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από τη φύση και τις μορφές της. Παράλληλα, μέσα από την έκθεση, έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της γλυπτικής του 20ού αιώνα μέσα από τις άλλοτε οικείες και άλλοτε πιο άγνωστες αυτές φιγούρες που αποτυπώνουν το ύφος των καλλιτεχνών σε συγκεκριμένες περιόδους, «παίζοντας» μεταξύ του ρεαλιστικού, του πιο λιτού και του πιο αφαιρετικού στοιχείου.

Φωτογράφιση: Σταύρος Ψηρούκης, © Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Η Νεοελληνική Γλυπτική, οργανικό μέρος της Εθνικής Πινακοθήκης

Όσο για τη συλλογή Γλυπτικής, όπως την ξέρουμε σήμερα, απέκτησε μόνιμη στέγη το 2004, όταν και εγκαινιάστηκε η Εθνική Γλυπτοθήκη από τη διευθύντρια Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα. Έκτοτε, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για τους φίλους της τέχνης, προσφέροντας μια μοναδική περιήγηση στη Νεοελληνική Γλυπτική: Από τη λαϊκή τέχνη και τον νεοκλασικισμό του 19ου αιώνα μέχρι τα αφαιρετικά έργα του 20ού και τις σύγχρονες δημιουργίες της νέας χιλιετίας.

Φωτογράφιση: Σταύρος Ψηρούκης, © Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Η τέχνη, πόσο μάλλον η γλυπτική, πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Όταν, δε, μιλάμε για μία πτυχή της που εκφράζεται πιο σπάνια όπως η ζωοπλαστική, μια έκθεση αφιερωμένη σε αυτήν είναι ένας καλός λόγος για να την ανακαλύψουμε. Και η «Φάρμα», που έρχεται χάρη στην Εθνική Πινακοθήκη στον υπαίθριο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης, είναι ακριβώς ένας τέτοιος λόγος.