Μαϊστράλι: Κυκλοφόρησε το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της Αλέκας Ζωγράφου

Μετά τη Μαυροδάφνη η Αλέκα Ζωγράφου μάς παρουσιάζει ένα νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

Ο τίτλος του είναι «Μαϊστράλι». Είναι εκείνος ο απαλός άνεμος που φέρνει δροσιά στις φλογισμένες καρδιές, ξεσηκώνει το θάρρος της ψυχής και βάζει σε πειρασμό τα όνειρα...

1949: Ο σεισμός τη βρήκε στις Οινούσσες, με τη μάνα της να χάνεται μπροστά στα μάτια της. Η επιστροφή στη Χίο κι ο δεύτερος γάμος του πατέρα της θα ανοίξουν ένα μεγάλο ρήγμα στη ζωή της.

Είναι η Μελανθώ, η κόρη του κεραμιδά από τα Αρμόλια.

Μια άδικη κατηγορία θα την οδηγήσει στο αναμορφωτήριο, η καταδίκη της είναι σχεδόν σίγουρη. «Μα εγώ δεν ζωγράφιζα ποτέ με πράσινη μπογιά…»

Μια μάνα θα πάρει την πιο δύσκολη απόφαση και θα γίνει η σωτηρία της. Είναι αυτή που θα καταδώσει στις Αρχές το ίδιο της το παιδί.

Η Κατίγκω βλέπει όλη της τη ζωή κάτω από τα χαλάσματα του σεισμού. Η τύχη θα σταθεί για λίγο στο πλευρό της και ύστερα… με ένα βαπόρι θα την οδηγήσει στην Τρούμπα, εκεί όπου οι νύχτες φωτίζονται από τα χιλιάδες λαμπιόνια και το σκοτάδι πλημμυρίζει τις βασανισμένες ψυχές.

Ένας άνδρας θα την τραβήξει από τη λάσπη, θα της δώσει ξανά ελπίδα και θα τη βοηθήσει να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια το παιδί που κουβαλάει στα σπλάχνα της.

1998: Η δημοσιογράφος Λαντώ Αβινού φτάνει στη Χίο, προκειμένου να κάνει ένα εκτενές ρεπορτάζ για τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν το νησί το 1881 και το 1949.

Ως εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν προμήνυε τα ρίχτερ που θα τη συνταράξουν συθέμελα. Αγνοώντας την πραγματική της ταυτότητα, έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά από μυστικά που σιγά σιγά αποκαλύπτονται.

Οι αλήθειες πλέον καραδοκούν και δεν σταματούν να τέμνονται μέχρι να οδηγήσουν στη λύτρωση…

Ποια είναι η Αλέκα Ζωγράφου

Η Αλέκα Ζωγράφου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Ορχομενό Βοιωτίας. Σήμερα κατοικεί στην Αθήνα και εργάζεται στην τηλεόραση.

Σπούδασε γαλλική φιλολογία, αλλά πολύ γρήγορα, η αγάπη της για τον συναρπαστικό κόσμο της δημοσιογραφίας της άλλαξε τα σχέδια και έτσι, ασκεί το επάγγελμα της δημοσιογράφου. Έχει εργαστεί στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, υπεύθυνη σε μόνιμες στήλες για την ομορφιά, την υγεία, το βιβλίο και τις ανθρώπινες σχέσεις, ως αρχισυντάκτρια σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, καθώς και στο ραδιόφωνο στη σύνταξη και εκφώνηση ειδήσεων.

Η ενασχόλησή της με την παιδική λογοτεχνία ξεκίνησε το 2009 με το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Ο Ζώζι και η ποντικοΜόνα Λίζα». Ακολούθησαν τα βιβλία «Μ, όπως Μελίτα, όπως μέλι», «Ο Μανώλης, ο κύριος μη με μαλώνεις» και «Μυστικά, νότια του χάρτη». Πρόκειται για το πρώτο παιδικό βιβλίο για το Ρέθυμνο, το οποίο με ειδική έκδοση χρησιμοποιήθηκε για το 17ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού.

Το μυθιστόρημα «Αγάπη όπως… αλμύρα», που κυκλοφόρησε το 2018 από τις Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, ήταν η πρώτη της συγγραφική προσπάθεια στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Το 2019 κυκλοφόρησε το δεύτερο λογοτεχνικό της βιβλίο με τίτλο: «Άνεργη με Louis Vuitton». Ακολούθησαν τα βιβλία «Αγάπη όπως… αλμύρα», «Η κυρά των αγγέλων», «Selfie…Είσαι και φαίνεσαι», «Μαυροδάφνη».