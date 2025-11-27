Στέλιος Κοτίδης & Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης τους εμφάνισης
Η πρώτη κοινή εμφάνιση του Στέλιου Κοτίδη και του Γιώργου Χουβαρδά στον κατάμεστο Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 11 Νοεμβρίου απέδειξε πως η νέα γενιά τραγουδοποιών και ερμηνευτών δεν φοβάται να ενώσει τη μουσική δεξιοτεχνία με το συναίσθημα, τη φρεσκάδα με την ωριμότητα, το πάθος με τη σιωπηλή δύναμη του λόγου. Δύο καλλιτέχνες με διαφορετικό ηχόχρωμα και προσωπική αισθητική, αλλά με κοινό όραμα και ειλικρινή έκφραση, παρουσίασαν μια παράσταση που ξεχώρισε, γεμίζοντας τον χώρο με αλήθεια, συγκίνηση και με την επιβλητική ενέργεια της Τέχνης.
Έτσι και ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία αυτής της βραδιάς, ο Στέλιος Κοτίδης και ο Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον ίδιο χώρο την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, για μια ακόμη ανεπανάληπτη μουσική συνάντηση για όσους δεν πρόλαβαν να τους απολαύσουν! Αυτή τη φορά με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον Βασίλη Προδρόμου, μια ξεχωριστή μορφή της νέας καλλιτεχνικής γενιάς, που εμπνέει και τους δύο με το ήθος και τη δημιουργικότητά του και που σφράγισε μάλιστα πρόσφατα και δισκογραφικά τη σχέση του με τον Στέλιο, με το τραγούδι του «Δυο Λέξεις Άφησα».
Ο Γιώργος Χουβαρδάς, με τη βαθιά και αισθαντική φωνή του, καθηλώνει με την ερμηνευτική του δύναμη· κάθε λέξη του γίνεται εξομολόγηση και κάθε φράση αφήνει το αποτύπωμα μιας βαθιάς συναισθηματικής αλήθειας. Δίπλα του, ο Στέλιος Κοτίδης, ποιητικός και πηγαίος, υφαίνει έναν εσωτερικό κόσμο όπου η ευαισθησία συναντά τη δύναμη.
Μαζί, οι δύο καλλιτέχνες γίνονται οι δύο όψεις της ίδιας ψυχής. Η σύμπραξή τους δεν είναι απλώς μουσική· είναι μια συνάντηση ουσίας, όπου η τέχνη αποκτά ανθρώπινη διάσταση και η σκηνή μετατρέπεται σε χώρο αληθινής επικοινωνίας.
Μια μουσική παράσταση - πρόταση με αγαπημένα τραγούδια των δύο δημιουργών — την «Κοσμοχαλασιά» και τον «Μαΐστρο» του Χουβαρδά, καθώς και την «Πορφυρή Κλωστή», το «Εκμαγείο», το «Είναι η καρδιά σου κήπος», τις «Πληγές στο χρόνο» και άλλα του Κοτίδη. Μάλιστα, ανάμεσά τους ακούστηκαν και νέα κομμάτια, όπως το ακυκλοφόρητο τραγούδι του Γιώργου Χουβαρδά από τον επερχόμενο δίσκο του με τίτλο «Σ’ έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη», σε στίχους του Κωνσταντίνου Τσακαλάκη, ενός στιχουργού που εκφράζει με σύγχρονο ποιητικό λόγο και αληθινό βάθος τη σημερινή εποχή, προσδίδοντας ξεχωριστή φυσιογνωμία στο νέο υλικό.
Πέρα από τα δικά τους τραγούδια, οι δύο ερμηνευτές απέδωσαν με σεβασμό κομμάτια που σημάδεψαν την προσωπική διαδρομή τους και διαμόρφωσαν την μέχρι τώρα καλλιτεχνική τους ταυτότητα — τραγούδια των Σωκράτη Μάλαμα, Ορφέα Περίδη, Διονύση Σαββόπουλου και άλλων σημαντικών δημιουργών της ελληνικής μουσικής σκηνής, υφαίνοντας έτσι ένα αόρατο νήμα συνέχειας ανάμεσα στις γενιές των τραγουδοποιών.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η έκπληξη της βραδιάς, όταν ο Παντελής Θαλασσινός ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μαζί με τον Χουβαρδά το τραγούδι «Μαΐστρος», σε στίχους του Κωνσταντίνου Τσακαλάκη. Η πρώτη αυτή ζωντανή παρουσίασή του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και ενθουσιασμό, συνοδευόμενη από έντονο και παρατεταμένο χειροκρότημα.
Η ατμόσφαιρα ήταν συνεχώς γεμάτη συναισθήματα· νεότεροι και πιο έμπειροι θεατές βρέθηκαν να αναπνέουν στον ίδιο ρυθμό, να γίνονται μέρος μιας μουσικής αφήγησης που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια τους, ζώντας την ένταση, τη συγκίνηση και την ομορφιά μιας βραδιάς όπου η μουσική γίνεται γέφυρα ψυχών και στιγμών.
Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, ο Στέλιος Κοτίδης και ο Γιώργος Χουβαρδάς επανέρχονται στον Σταυρό του Νότου Club για μια βραδιά όπου η μουσική δεν περιορίζεται στον ήχο· γίνεται λόγος, γίνεται ψυχή, γίνεται μάρτυρας της ανθρώπινης ευαισθησίας. Μια παράσταση που δεν κυνηγά την εντύπωση, αλλά την ουσία — εκεί όπου η φωνή, οι στίχοι και οι μελωδίες συναντιούνται για να γεννήσουν μια ιδιαίτερης αξίας εμπειρία μουσικής μοιρασιάς.
Μαζί τους παίζουν οι μουσικοί:
Βασίλης Γκορίτσας: πιάνο | μπάσο | ακορντεόν
Μάριος Ηλιάκης: κιθάρες | τραγούδι
Χρυσή Τζάβλα: βιολί | τραγούδι
Γιάννης Σταματογιάννης: μπουζούκι | λαούτο
Ορφέας Σιέρρας: τύμπανα
INFO
Ημερομηνία
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025
Ώρα Προσέλευσης
20:30
Ώρα Έναρξης
21:00