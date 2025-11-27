Στέλιος Κοτίδης & Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Η πρώτη κοινή εμφάνιση του Στέλιου Κοτίδη και του Γιώργου Χουβαρδά στον κατάμεστο Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 11 Νοεμβρίου απέδειξε πως η νέα γενιά τραγουδοποιών και ερμηνευτών δεν φοβάται να ενώσει τη μουσική δεξιοτεχνία με το συναίσθημα, τη φρεσκάδα με την ωριμότητα, το πάθος με τη σιωπηλή δύναμη του λόγου. Δύο καλλιτέχνες με διαφορετικό ηχόχρωμα και προσωπική αισθητική, αλλά με κοινό όραμα και ειλικρινή έκφραση, παρουσίασαν μια παράσταση που ξεχώρισε, γεμίζοντας τον χώρο με αλήθεια, συγκίνηση και με την επιβλητική ενέργεια της Τέχνης.





Έτσι και ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία αυτής της βραδιάς, ο Στέλιος Κοτίδης και ο Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον ίδιο χώρο την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, για μια ακόμη ανεπανάληπτη μουσική συνάντηση για όσους δεν πρόλαβαν να τους απολαύσουν! Αυτή τη φορά με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον Βασίλη Προδρόμου, μια ξεχωριστή μορφή της νέας καλλιτεχνικής γενιάς, που εμπνέει και τους δύο με το ήθος και τη δημιουργικότητά του και που σφράγισε μάλιστα πρόσφατα και δισκογραφικά τη σχέση του με τον Στέλιο, με το τραγούδι του «Δυο Λέξεις Άφησα».



Ο Γιώργος Χουβαρδάς, με τη βαθιά και αισθαντική φωνή του, καθηλώνει με την ερμηνευτική του δύναμη· κάθε λέξη του γίνεται εξομολόγηση και κάθε φράση αφήνει το αποτύπωμα μιας βαθιάς συναισθηματικής αλήθειας. Δίπλα του, ο Στέλιος Κοτίδης, ποιητικός και πηγαίος, υφαίνει έναν εσωτερικό κόσμο όπου η ευαισθησία συναντά τη δύναμη.