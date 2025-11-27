Στέλιος Κοτίδης & Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης τους εμφάνισης

Newsbomb

Στέλιος Κοτίδης & Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρώτη κοινή εμφάνιση του Στέλιου Κοτίδη και του Γιώργου Χουβαρδά στον κατάμεστο Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 11 Νοεμβρίου απέδειξε πως η νέα γενιά τραγουδοποιών και ερμηνευτών δεν φοβάται να ενώσει τη μουσική δεξιοτεχνία με το συναίσθημα, τη φρεσκάδα με την ωριμότητα, το πάθος με τη σιωπηλή δύναμη του λόγου. Δύο καλλιτέχνες με διαφορετικό ηχόχρωμα και προσωπική αισθητική, αλλά με κοινό όραμα και ειλικρινή έκφραση, παρουσίασαν μια παράσταση που ξεχώρισε, γεμίζοντας τον χώρο με αλήθεια, συγκίνηση και με την επιβλητική ενέργεια της Τέχνης.

poster-kotidis-chouvardas-9-december-2025.jpg



Έτσι και ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία αυτής της βραδιάς, ο Στέλιος Κοτίδης και ο Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον ίδιο χώρο την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, για μια ακόμη ανεπανάληπτη μουσική συνάντηση για όσους δεν πρόλαβαν να τους απολαύσουν! Αυτή τη φορά με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον Βασίλη Προδρόμου, μια ξεχωριστή μορφή της νέας καλλιτεχνικής γενιάς, που εμπνέει και τους δύο με το ήθος και τη δημιουργικότητά του και που σφράγισε μάλιστα πρόσφατα και δισκογραφικά τη σχέση του με τον Στέλιο, με το τραγούδι του «Δυο Λέξεις Άφησα».

Ο Γιώργος Χουβαρδάς, με τη βαθιά και αισθαντική φωνή του, καθηλώνει με την ερμηνευτική του δύναμη· κάθε λέξη του γίνεται εξομολόγηση και κάθε φράση αφήνει το αποτύπωμα μιας βαθιάς συναισθηματικής αλήθειας. Δίπλα του, ο Στέλιος Κοτίδης, ποιητικός και πηγαίος, υφαίνει έναν εσωτερικό κόσμο όπου η ευαισθησία συναντά τη δύναμη.

Μαζί, οι δύο καλλιτέχνες γίνονται οι δύο όψεις της ίδιας ψυχής. Η σύμπραξή τους δεν είναι απλώς μουσική· είναι μια συνάντηση ουσίας, όπου η τέχνη αποκτά ανθρώπινη διάσταση και η σκηνή μετατρέπεται σε χώρο αληθινής επικοινωνίας.

Μια μουσική παράσταση - πρόταση με αγαπημένα τραγούδια των δύο δημιουργών — την «Κοσμοχαλασιά» και τον «Μαΐστρο» του Χουβαρδά, καθώς και την «Πορφυρή Κλωστή», το «Εκμαγείο», το «Είναι η καρδιά σου κήπος», τις «Πληγές στο χρόνο» και άλλα του Κοτίδη. Μάλιστα, ανάμεσά τους ακούστηκαν και νέα κομμάτια, όπως το ακυκλοφόρητο τραγούδι του Γιώργου Χουβαρδά από τον επερχόμενο δίσκο του με τίτλο «Σ’ έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη», σε στίχους του Κωνσταντίνου Τσακαλάκη, ενός στιχουργού που εκφράζει με σύγχρονο ποιητικό λόγο και αληθινό βάθος τη σημερινή εποχή, προσδίδοντας ξεχωριστή φυσιογνωμία στο νέο υλικό.

Πέρα από τα δικά τους τραγούδια, οι δύο ερμηνευτές απέδωσαν με σεβασμό κομμάτια που σημάδεψαν την προσωπική διαδρομή τους και διαμόρφωσαν την μέχρι τώρα καλλιτεχνική τους ταυτότητα — τραγούδια των Σωκράτη Μάλαμα, Ορφέα Περίδη, Διονύση Σαββόπουλου και άλλων σημαντικών δημιουργών της ελληνικής μουσικής σκηνής, υφαίνοντας έτσι ένα αόρατο νήμα συνέχειας ανάμεσα στις γενιές των τραγουδοποιών.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η έκπληξη της βραδιάς, όταν ο Παντελής Θαλασσινός ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μαζί με τον Χουβαρδά το τραγούδι «Μαΐστρος», σε στίχους του Κωνσταντίνου Τσακαλάκη. Η πρώτη αυτή ζωντανή παρουσίασή του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και ενθουσιασμό, συνοδευόμενη από έντονο και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η ατμόσφαιρα ήταν συνεχώς γεμάτη συναισθήματα· νεότεροι και πιο έμπειροι θεατές βρέθηκαν να αναπνέουν στον ίδιο ρυθμό, να γίνονται μέρος μιας μουσικής αφήγησης που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια τους, ζώντας την ένταση, τη συγκίνηση και την ομορφιά μιας βραδιάς όπου η μουσική γίνεται γέφυρα ψυχών και στιγμών.

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, ο Στέλιος Κοτίδης και ο Γιώργος Χουβαρδάς επανέρχονται στον Σταυρό του Νότου Club για μια βραδιά όπου η μουσική δεν περιορίζεται στον ήχο· γίνεται λόγος, γίνεται ψυχή, γίνεται μάρτυρας της ανθρώπινης ευαισθησίας. Μια παράσταση που δεν κυνηγά την εντύπωση, αλλά την ουσία — εκεί όπου η φωνή, οι στίχοι και οι μελωδίες συναντιούνται για να γεννήσουν μια ιδιαίτερης αξίας εμπειρία μουσικής μοιρασιάς.

Μαζί τους παίζουν οι μουσικοί:

Βασίλης Γκορίτσας: πιάνο | μπάσο | ακορντεόν
Μάριος Ηλιάκης: κιθάρες | τραγούδι
Χρυσή Τζάβλα: βιολί | τραγούδι
Γιάννης Σταματογιάννης: μπουζούκι | λαούτο
Ορφέας Σιέρρας: τύμπανα

INFO

Ημερομηνία
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα Προσέλευσης
20:30

Ώρα Έναρξης
21:00

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11,5 ετών για «εξέγερση»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος 16χρονος Παλαιστίνιος από τις ΗΠΑ μετά από 9 μήνες φυλάκισης στο Ισραήλ

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς σκόραρε μετά από εννιά μήνες! (βίντεο)

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

22:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: Άνοιξαν κοσμηματοπωλείο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ σε 20 δευτερόλεπτα – Βίντεο ντοκουμέντο

22:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Ο Γκατσίνοβιτς βάζει μπροστά την «Ένωση»

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 1-1: Ισοφαρίζουν από το... πουθενά οι Αυστριακοί

22:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Κοτίδης & Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρωταθλητής του γκολφ, Fuzzy Zoeller, σε ηλικία 74 ετών - Η στιγμή που τον στοίχειωσε για το υπόλοιπο της καριέρας του

22:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Επέστρεψε ο Γιούρτσεβεν στην εύκολη νίκη της Τουρκίας

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Στο Φανάρι ο Αμερικανός πρέσβης - Προωθείται το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου εισόδου για κάτοικους εκτός Ευρώπης

21:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Κωνσταντοπούλου: Εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Η κυβέρνηση «φρενάρει» την εξεταστική επιτροπή

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Πέταξε την ευκαιρία για οκτάδα, ζωντανή η ελπίδα

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ένταση μεταξύ «κιτρινόμαυρων» οπαδών και αστυνομίας

21:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1 (Τελικό): Ψυχρολουσία στο 89' για τον Δικέφαλο

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή δήλωσης Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας και Γερμανίας καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 1-1: Ισοφαρίζουν από το... πουθενά οι Αυστριακοί

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ξεκάθαρο προβάδισμα ΝΔ με 25,2% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα Τσίπρα

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

10:34ΥΓΕΙΑ

Πόσο καλές για την υγεία μας είναι οι πατάτες; - Τι λένε οι ειδικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ