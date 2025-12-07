“Μοίρα Μου”: Το νέο single της Κυριακής Δερέμπεη

Στη δισκογραφία και τις ζωντανές της εμφανίσεις την πλαισιώνουν γνωστοί δεξιοτέχνες

“Μοίρα Μου”: Το νέο single της Κυριακής Δερέμπεη
Η Κυριακή Δερέμπεη υπογράφει τον στίχο στο νέο single “Μοίρα Μου”.

Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι για όλες τις καρδιές που συναντιούνται ξανά και
προσπαθούν παλι απ’την αρχή.

Την μουσική και τη παραγωγή υπογράφει ο Mark F. Angelo. Κυκλοφορεί στις 12/12 σε όλες τις πλατφόρμες.

Στη δισκογραφία και τις ζωντανές της εμφανίσεις την πλαισιώνουν γνωστοί
δεξιοτέχνες, ενώ έχει εμφανιστεί και σε τηλεοπτικά αφιερώματα μεγάλων
σταθμών. Ασχολείται επίσης με σύνθεση, στιχουργική. Έχει λάβει το βραβείο
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές συνεργασίες στην Αθήνα
με τον Μίμη Πλέσσα και τον Βασίλη Σαλέα.

Βιογραφικό:

Η Κυριακή Δερέμπεη, μαθήτρια του Μίμη Πλέσσα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη
και προέρχεται από μουσική οικογένεια με βαθιές ρίζες στη βυζαντινή και
παραδοσιακή μουσική. Ξεκίνησε τις σπουδές της σε ηλικία 5 ετών με περσικό
σαντούρι και ασχολήθηκε με διάφορα όργανα, ενώ η πρώτη της εμφάνιση σε
συναυλία έγινε στα 13 της δίπλα στον Μανώλη Μητσιά.

Απο νεαρή ηλικία έχει συμπράξει με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία, Πασχάλη Αρβανιτίδη, Στέφανο Κορκολή, Orhan Osman, Γρηγόρη Βαλτινό,
Βασίλη Λεκκα καθώς και σημαντικούς εκπροσώπους της παραδοσιακής και
ποντιακής μουσικής.

