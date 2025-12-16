Θέατρο Άλφα - Παιδική σκηνή: Εορταστικό Πρόγραμμα Παραστάσεων και γιορτινές δράσεις

Το Θέατρο Άλφα φορά τα γιορτινά του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε δύο κόσμους που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από τις πιο ζωντανές σελίδες της παιδικής μας μνήμης. Η Stageworks, με τη σταθερή δημιουργική ομάδα του Γιώργου Τζαβάρα, παρουσιάζει αυτές τις γιορτές δύο παραστάσεις που ήδη έχουν αγαπηθεί βαθιά: τον ακαταμάχητο Τομ Σόγιερ, που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη μεγάλη επιτυχία του, αλλά και τον νεοφερμένο αλλά ήδη δημοφιλή Σεβάχ τον Θαλασσινό.

Δυο παραστάσεις που καλούν το κοινό σε περιπλανήσεις γεμάτες μυστήριο και μουσική. Με ζωντανή μουσική και τραγούδια επί σκηνής, με σκηνικά που παντρεύουν το απτό με το ψηφιακό, και με έναν θίασο που μετατρέπει κάθε παράσταση σε εμπειρία οικεία και μαγική, η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Άλφα μας προσκαλεί σε κόσμους μαγικούς που μοιάζουν με απέραντους χάρτες για εξερεύνηση.

Σεβάχ ο Θαλασσινός Χρήστος Συμεωνίδης

Το πρόγραμμα των παραστάσεων διαμορφώνεται ειδικά για την εορταστική περίοδο, με περισσότερες ημερομηνίες και ώρες ώστε οι μικροί και μεγάλοι θεατές να μπορούν να τις απολαύσουν μέσα στο κλίμα των γιορτών. Παράλληλα, μετά την περσινή επιτυχία και τα πολλά αιτήματα γονιών και παιδιών, επανέρχεται φέτος η αγαπημένη εορταστική δράση πριν από κάθε παράσταση.

Περίπου 30 λεπτά πριν την έναρξη, οι συντελεστές θα βρίσκονται στο φουαγιέ του θεάτρου για ένα σύντομο, ζεστό καλωσόρισμα: θα τραγουδούν μαζί με τα παιδιά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, θα δημιουργούν μικρές κατασκευές-έκπληξη και θα γράφουν ευχές που θα στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έτσι, το κοινό θα μπαίνει στο πνεύμα των γιορτών από την πρώτη στιγμή, πριν ακόμη ανοίξει η αυλαία.

Οι παραστάσεις

Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ

Η παράσταση που αγαπήθηκε από το κοινό την περασμένη χρονιά, συνεχίζεται φέτος στο Θέατρο Άλφα–Ληναίος–Φωτίου, ζωντανεύοντας την κλασική ιστορία του Μαρκ Τουέιν με ενέργεια, χιούμορ και συναίσθημα. Ο Τομ, ο Χακ και η Μπέκι μάς παρασύρουν σε μια σειρά από περιπέτειες που ισορροπούν ανάμεσα στο παιχνίδι και την αναμέτρηση με τον πραγματικό κόσμο, εκεί όπου η παιδική φαντασία συναντά τα πρώτα σημάδια ευθύνης.

Τομ Σόγιερ Χρήστος Συμεωνίδης

Η παράσταση που θα δούμε για δεύτερη σεζόν αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο, θέματα όπως οι προκαταλήψεις, η διαφορετικότητα, το δικαίωμα των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο. Αλλά και ζητήματα, όπως, η ταξική ανισότητα, η ένταξη στην κοινωνία και τα στερεότυπα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ένας άνθρωπος από την παιδική του ακόμα ηλικία. Ταυτόχρονα όμως, προβάλλει την σημασία της εκπαίδευσης και την αξία της δικαιοσύνης, εφόδια με τα οποία ο Τομ Σόγιερ και οι φίλοι του αντιμετωπίζουν τα τρομερά διλήμματα που βρίσκονται στο δρόμο τους και τους προετοιμάζουν για την ενήλικη ζωή.

Τομ Σόγιερ Χρήστος Συμεωνίδης

Ο Τομ Σόγιερ παραμένει διαχρονικός γιατί μιλάει με απλότητα για τη μετάβαση από την αθωότητα στην ωριμότητα - ένα ταξίδι που αφορά όλους. Κάθε παιδί και κάθε ενήλικος που παρακολουθεί, βρίσκει στον Τομ κάτι από τον δικό του εαυτό: την περιέργεια που δεν θέλει να σβήσει ποτέ, την ανάγκη να παίζει, να εξερευνά, να ονειρεύεται - και κυρίως να παραμένει ελεύθερος.

Σεβάχ ο Θαλασσινός

Η νέα και ήδη αγαπημένη παραγωγή, Σεβάχ ο θαλασσινός, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα, καλεί το κοινό σε ένα συναρπαστικό, οπτικοακουστικό ταξίδι. Με ζωντανή μουσική, εντυπωσιακές προβολές και έναν εξαιρετικό θίασο, ο μύθος του Σεβάχ μας μεταφέρει σε κόσμους γεμάτους δοκιμασίες, ανατροπές και περιπέτεια.

Ο Σεβάχ αντιπροσωπεύει διαχρονικά τη γοητεία του άγνωστου και την ανάγκη του ανθρώπου να εξερευνά και να μαθαίνει, να παρατηρεί και να ξεπερνά τα όριά του. Μετά από κάθε του ταξίδι, ο Σεβάχ επιστρέφει πιο ώριμος, έχει καταλάβει πόσο πολύτιμη είναι η ζωή.

Σεβάχ ο Θαλασσινός Χρήστος Συμεωνίδης

Η παράσταση αναδεικνύει την αξία της επιμονής, της ευστροφίας και της περιέργειας, δείχνοντας πώς οι δυσκολίες μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες για εξέλιξη. Ο Σεβάχ δεν είναι απλώς ένας ήρωας των παραμυθιών· είναι ένα σύμβολο της δύναμης του ονείρου και της εσωτερικής αναζήτησης, που θυμίζει σε μικρούς και μεγάλους ότι η πραγματική περιπέτεια συχνά κρύβεται στην ίδια μας τη διαδρομή.

Σεβάχ ο θαλασσινός Γιώργος Βλαχονικολός

Από τις πρώτες στιγμές, ο θεατής νιώθει πως ταξιδεύει μαζί με τον ήρωα, όχι μόνο πάνω σε θάλασσες αλλά και πάνω σε χάρτινες ιστορίες που μεταφέρουν μύθους από την Περσία, την Ινδία, την Αραβία και μέχρι την ελληνική Οδύσσεια.

Πελάγη μεθυστικά και επικίνδυνα, απέραντες ακτές και μυθικά πλάσματα κάνουν την εμφάνισή τους, παλάτια και νησιά όπου το όνειρο θυμίζει πραγματικότητα. Η μουσική, ζωντανή και γεμάτη χρώμα, μεταμορφώνει κάθε επεισόδιο σε τελετουργία, σε μια ιστορία που θέλει να τη διηγηθεί όχι μόνο με λόγια, αλλά και με παλμό.

Εορταστικό Πρόγραμμα Παραστάσεων

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

11:30 – Σεβάχ ο Θαλασσινός

14:15 – Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

11:30 – Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ

15:00 – Σεβάχ ο Θαλασσινός

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

11:30 – Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

11:30 – Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

11:30 – Σεβάχ ο Θαλασσινός

14:15 – Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

11:30 – Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ

15:00 – Σεβάχ ο Θαλασσινός

Τα βιβλία των δύο παραστάσεων, «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» και «Σεβάχ ο Θαλασσινός», κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, εμπλουτίζοντας το θεατρικό ταξίδι με επιπλέον υλικό, ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα για σχολικές ομάδες.

Το πλήρως ανακαινισμένο Θέατρο Άλφα υποδέχεται μικρούς και μεγάλους προσφέροντας αναβαθμισμένη θεατρική εμπειρία και πλέον πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με κινητικές δυσκολίες, χάρη στην τοποθέτηση αναβατορίου.

Θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 37 & Στουρνάρα 51, Αθήνα 104 32

Τηλ.: (210) 5221444, 5238742.

Τηλέφωνο κρατήσεων για σχολεία και συλλόγους: 211 11 80889, 6948727275 (επικοινωνία Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 έως 14.00)

