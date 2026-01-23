Οι Nothing But Thieves και ο Matt Berninnger των The National έρχονται στο EJEKT

Οι Nothing But Thieves και ο Matt Berninnger (των National) έρχονται στο EJEKT Festival 2026! Θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαύσουμε στο Telekom Center Open Air στις 15 Ιουλίου, την ίδια μέρα που θα εμφανιστούν και οι The Cure!



NOTHING BUT THIEVES

Οι Nothing But Thieves είναι ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του σήμερα, ένα όνομα που έχει κατορθώσει να επαναφέρει τις “κιθάρες” στο προσκήνιο των charts, απ'όπου τόσο λείπουν. Περήφανοι εκπρόσωποι της alternative σκηνής της Μεγάλης Βρετανίας, έχουν δισεκατομμύρια streams, ανέβηκαν στο Νο1 στα UK album charts με τον τελευταίο δίσκο τους “Dead City Club” και κάνουν sold out venues ανά τον πλανήτη.

Μια μπάντα που κυριολεκτικά βρίσκεται στο απόγειό της, οι Nothing But Thieves έχουν φανατικό κοινό που ολοένα μεγαλώνει σε πολλές χώρες, χάρη και στην παρουσία της μουσικής τους σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές (Vikings, The Royals, The Vampire Diaries, κλπ) και παιχνίδια (FIFA 16, NHL 17 και 18, Need For Speed Payback, κλπ).

Το ελληνικό κοινό έχει αποδείξει τη λατρεία του για τους Nothing But Thieves, δίνοντας εντυπωσιακό παρόν στις προηγούμενες εμφανίσεις του στη χώρα μας, με αποκορύφωμα το διπλό sold out στο Αμαξοστάσιο προ διετίας.

MATT BERNINGER (THE NATIONAL)

Ο Matt Berninger είναι ο τραγουδιστής και βασικός στιχουργός των The National. Βραβευμένοι με Grammy, με πλατινένιους και χρυσούς δισκους στην Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία και με δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες, οι The National είναι ένα από τα συγκροτήματα που όρισαν την έννοια του ροκ ήχου στον 21ο αιώνα.

Η χαρακτηριστική φωνή και η στιχουργία του Matt Berninger έχει μετατρέψει τραγούδια όπως τα “I Need My Girl”, “About Today”, “Bloodbuzz Ohio”, “Fake Empire” σε ύμνους που περιγράφουν επακριβώς την κατάσταση του ακροατή των δύο πρόσφατων δεκαετιών.



Παράλληλα με τους The National, ο Berninger έχει κυκλοφόρήσει δύο προσωπικά άλμπουμς, το “Serpentine Prison” του 2020 και το “Get Sunk” που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025.

Επίσης, έχει δημιουργήσει τους EL VY (με τον Brent Knopf των Menomena), ενώ έχει συνεργαστεί με πολλούς εκλεκτούς δημιουργούς (Churches, Booker T Jones, Clap Your Hands Say Yeah, Phoebe Bridgers), με πιο διάσημη τη συνεργασία του με την Taylor Swift.

Στην εμφάνισή του στο EJEKT Festival 2026 ο Matt Berninger θα παρουσιάσει υλικό από ολόκληρη τη δισκογραφία του και θα ερμηνεύσει και τραγούδια των The National.

Περισσότερες πληροφορίες και συγκροτήματα από το EJEKT Festival 2026 θα ανακοινωθούν σύντομα.



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Αρένα G/A Zone B

Α΄ φάση προπώλησης: 90 Ευρώ

Τελική φάση προπώλησης: 95 Ευρώ

Zone A

Τελική φάση προπώλησης: 160 Ευρώ

VIP

Τελική φάση προπώλησης: 260 Ευρώ



Διήμερα Εισιτήρια (14+15.07)

Αρένα G/A Zone B

145 Ευρώ (περιορισμένη διαθεσιμότητα)

Zone A

245 Ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.more.gr, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο του more.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιο τους.

Τα Εισιτήρια για ΑμεΑ έχουν εξαντληθεί.

Εισιτήρια για παιδία

Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται παιδιά έως και 10 ετών στην Ζώνη Α (Front Of Stage) και στην ζώνη VIP.



Πληροφορίες: www.ejekt.gr

