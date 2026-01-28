Από το χωράφι στη διεθνή αγορά: Η 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ανοίγει δρόμους για τα ελληνικά προϊόντα

Η κορυφαία B2B πλατφόρμα για τον κλάδο τροφίμων και ποτών έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας

Η ελληνική γαστρονομία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, με τη 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The B2B Fine Food Exhibition να φιλοξενείται έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο τροφίμων και ποτών.

Με βασικό άξονα την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων εμπορικών προοπτικών για τους Έλληνες παραγωγούς, η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης ποιότητας, στρατηγικής δικτύωσης και επιχειρηματικής καινοτομίας.

300 εκθέτες, γαστρονομική παράδοση και B2B συνεργασίες

Περισσότεροι από 300 εκθέτες δίνουν το «παρών», παρουσιάζοντας μια μεγάλη ποικιλία premium ελληνικών προϊόντων, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν στοχευμένες B2B συναντήσεις με στόχο νέες συνεργασίες και αγορές.

Τιμώμενη Περιφέρεια για το 2026 είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα αναδείξει τον πλούτο της τοπικής της παραγωγής, τα εκλεκτά προϊόντα και τη γαστρονομική παράδοση που τη συγκαταλέγει στους σημαντικότερους γαστρονομικούς προορισμούς της χώρας.

Live cooking, θεματικά bars και γαστρονομικές βραβεύσεις

Η εμπειρία της έκθεσης ενισχύεται φέτος με μια σειρά από εξειδικευμένες θεματικές ενότητες, που συνδέουν τη γεύση με τη γνώση και την επαγγελματική εξειδίκευση. Στο πλαίσιο της δράσης «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», υπό την επιμέλεια του Γιώργου Τσαπάρα, καταξιωμένοι Έλληνες chef μαγειρεύουν ζωντανά, αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα και τη σύγχρονη δυναμική της ελληνικής κουζίνας.

Στη σκηνή θα βρεθούν οι: Διονύσης Δημητρούλης, Χάρης Ζευγούλης, Ηλίας Κιαζόλι, Γρηγόρης Κίκης, Αλέξανδρος Κοσκινάς, Νίκος Λειβαδιάς, Θωμάς Μάτσας, Γιάννης Μπάμπαλης, Στέργιος Μπίτσης, Δημήτρης Πιακουλάκης, Νίκος Πολιτάκος, Εμμανουήλ Στήθος και Δημήτρης Χρονόπουλος.

12h-e3potrof-the-b2b-fine-food-exhibitiono-koryfaios-proorismos-gia-thn-anadei3h-ths-ellhnikhs-gastronomiasvisual2.jpg

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση έχει το νέο Honey Bar, μια ενότητα αφιερωμένη αποκλειστικά στο ελληνικό μέλι, με υπεύθυνο τον Νίκο Μπάρτζη, όπου οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την ποικιλομορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος μέσα από επαγγελματικές γευσιγνωσίες.

Παράλληλα, το Wine Walk, με υπεύθυνο τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, αποτελεί μια ειδικά διαμορφωμένη πλατεία οινογευσίας που αναδεικνύει τα εκλεκτά κρασιά της έκθεσης και τις ελληνικές ποικιλίες, ενώ στο Olive Oil Bar, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Καρβέλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μυστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Ξεχωριστή στιγμή της ΕΞΠΟΤΡΟΦ παραμένουν και οι βραβεύσεις Athens Fine Food Awards (AFFA), με υπεύθυνο τον Χάρη Τζαννή, ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη γαστρονομική αριστεία στην Ελλάδα.

Μια πλατφόρμα που διαμορφώνει το μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας

Η 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ δεν περιορίζεται στον ρόλο μιας εμπορικής έκθεσης, αλλά λειτουργεί ως ζωντανή πλατφόρμα ανάπτυξης, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά προϊόντα προβάλλονται και τοποθετούνται στη διεθνή αγορά. Εκεί όπου η επιχειρηματική καινοτομία συναντά την παράδοση, διαμορφώνονται οι βάσεις για το μέλλον του ελληνικού αγροδιατροφικού κλάδου.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί έως 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας.

ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The B2B Fine Food Exhibition
31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2026
MEC Παιανίας

12h-e3potrof-the-b2b-fine-food-exhibitiono-koryfaios-proorismos-gia-thn-anadei3h-ths-ellhnikhs-gastronomiasvisual.jpg

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΤΗΕ KOMPANY:Βάσω Τόση| vaso.tosi@thekompany.gr|6944783945|210 8000587

ΤΗΕ KOMPANY: Δήμητρα Χαραλαμπίδη|dimitra.charalampidi@thekompany.gr|6970330331

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Άγγελος Καγκαράκης | akagarakis@rmi.gr

Τηλέφωνο: 210-9610135

