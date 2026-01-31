Σαββατοκύριακο με γαλλικό κινηματογράφο, θέατρο, μουσική και μία σειρά για τους φαν της Marvel

Προτάσεις για ένα σαββατοκύριακο από τη θεατρική σκηνή και τον κινηματογράφο έως τις streaming πλατφόρμες 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο με γαλλικό κινηματογράφο, θέατρο, μουσική και μία σειρά για τους φαν της Marvel
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
Θέατρο

«ΦΛΑΝΤΡώ»

του Παντελή Χορν

Θέατρο Αλάμπρα: Στουρνάρη 53, Αθήνα

Η αρχόντισσα Φλαντρώ, παγιδευμένη σε έναν απελπισμένο και απαγορευμένο έρωτα για τον Νότη Σερδάρη, επιχειρεί να τον κρατήσει κοντά της παντρεύοντάς τον με την κόρη της. Όταν το σχέδιό της καταρρέει και εκείνος την απορρίπτει, η τυφλή δύναμη του πάθους και της ζήλιας την οδηγεί σε μια μοιραία πράξη.

Ένα τολμηρό και πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, που εξερευνά σε βάθος τη φύση του πόθου, της ζήλιας και της ενοχής, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα μιας κοινωνίας που εγκλωβίζει τη γυναίκα ανάμεσα στην επιθυμία και στο καθήκον - και που παραμένει απόλυτα επίκαιρο.

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Τζομπανάκη, Χριστίνα Μαξούρη, Ευγενία Ξυγκόρου, Κρίστη Παπαδοπούλου, Αγησίλαος Μικελάτος

Εισιτήρια: more.com

«ΕΝΤΑ»

του Αντώνη Τσιοτσόπουλου και Γιώργου Παλούμπη

Θέατρο Τζένη Καρέζη: Ακαδημίας 3

Με αφορμή την Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν. Μια σύγχρονη Έντα δρα και αντιδρά σε ένα «σημερινό» κοινωνικό-πολιτικό σκηνικό. Ένα πολιτικό - ψυχολογικό δράμα με δόσεις καυστικού χιούμορ που δημιουργεί ένα νέο θεατρικό έργο που εξερευνά την δημοκρατία, την αλήθεια και τα όρια της «αυτοθυσίας».

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Πρωταγωνιστούν: Έλενα Τοπαλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Ράνια Σχίζα, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Κώστας Φυτίλης

Εισιτήρια: more.com

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

«STILL! Ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο»

του Σταύρου Σταύρου

Θέατρο Άνεσις: Λεωφόρος Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι

Η παράσταση συνίσταται για παιδιά 3 έως 15 ετών

  • Κυριακές στις 11:30

Ένα κορίτσι, κυνηγημένο από τη φρίκη του πολέμου, ξεκινά ένα ταξίδι προς το άγνωστο. Σε μια ξένη χώρα βρίσκει καταφύγιο κάτω από το άγαλμα ενός στρατιώτη - μέχρι τη στιγμή που το άγαλμα ζωντανεύει. Από αυτή τη συνάντηση γεννιέται μια απρόσμενη φιλία, ένα ταξίδι στον κόσμο και μια βαθιά αναζήτηση για το τι σημαίνει να ζεις, να αγαπάς και να αφήνεις πίσω τη βία.

Σκηνοθεσία: Σταύρος Σταύρου

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κουτσόφτας, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Άντονυ Παπαμιχαήλ

Μουσικοί επί σκηνής: Θοδωρής Οικονόμου και Σπύρος Σουλαδάκης

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Σας Πιστεύουμε»

των Σαρλότ Ντεβιλέρς και Αρνό Ντιφεΐς

Σε μια κλειστή δικαστική αίθουσα, χωρίς κοινό, εκτυλίσσεται η ακρόαση για την κηδεμονία δύο ανήλικων παιδιών: της 17χρονης Λιλά και του 11χρονου Ετιέν. Η μητέρα τους, η Αλίς, παλεύει να συγκρατήσει την ένταση και τον θυμό της απέναντι στον πατέρα, την ώρα που ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στον έλεγχο και τη συναισθηματική κατάρρευση. Η κάμερα μένει επίμονα κοντά στο πρόσωπό της, μετατρέποντας κάθε βλέμμα και κάθε παύση σε πεδίο μάχης.

Πρόκειται για ένα ντεμπούτο που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου και ξεχωρίζει για τη λιτή, αγωνιώδη σκηνοθεσία του, χωρίς εξωτερικές αποδράσεις ή αφηγηματικά τεχνάσματα. Ένα ωμό ψυχολογικό θρίλερ, βασισμένο αποκλειστικά στη δύναμη της ερμηνείας - με τη Μιριέμ Ακεντιού σε έναν ρόλο καθηλωτικής ειλικρίνειας.

«Sirāt»

του Ολιβερ Λάσε

Το Sirāt ξετυλίγεται ως ένα οδοιπορικό στην απεραντοσύνη της μαροκινής ερήμου, που σταδιακά μεταμορφώνεται σε μια επική διαδρομή αυτογνωσίας και εσωτερικής αλλαγής.

Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών, απέσπασε σημαντικές υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και συγκαταλέγεται στη shortlist για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Έκθεση

«Mediterranea»: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας»

Η έκθεση «Mediterranea» ξεδιπλώνει την ιστορία, την ομορφιά, τους λαούς και τους μύθους της Μεσογείου – αυτής της μεγάλης εσωτερικής θάλασσας που, διαχρονικά, υπήρξε και παραμένει πεδίο συνάντησης, ανταλλαγής αλλά και αντιπαράθεσης πολιτισμών.

Μέσα από μια πολυεπίπεδη εκθεσιακή διαδρομή, ο επισκέπτης παρακολουθεί τη μακρά και σύνθετη πορεία της Μεσογείου στον χρόνο, ενώ παράλληλα έρχεται αντιμέτωπος με τις σύγχρονες προκλήσεις που απειλούν το εύθραυστο οικοσύστημά της.

idryma-eygenidoy-egkainia-ek8eshs-6.jpg

Δορυφορικές εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο και διαδραστικές εφαρμογές συνθέτουν μια αφήγηση που γεφυρώνει την επιστήμη με την τέχνη, το παρελθόν με το παρόν.

1769421736622-47777538-idryma-eygenidoy-egkainia-ek8eshs-8.jpg

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κρίσιμα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διάβρωση των ακτών, η βιώσιμη γεωργία, η λειψυδρία, η ερημοποίηση και η αστική εξάπλωση.

Ίδρυμα Ευγενίδου: Λ. Συγγρού 387

Είσοδος ελεύθερη

Μουσική

Vincent Peirani - Jokers

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Ο πολυβραβευμένος performer Vincent Peirani, γνωστός για τα υψηλής αισθητικής live του, ξεδιπλώνει ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν όπου η jazz και ο αυτοσχεδιασμός συναντούν τη ροκ, την ηλεκτρονική και τον κινηματογραφικό ήχο. Με ανορθόδοξη προσέγγιση και απόλυτη προσήλωση στην αυθεντικότητα, θολώνει τα όρια των ειδών, δημιουργώντας μια εμπειρία που καθηλώνει.

Το Jokers Trio με ευρηματικές ενορχηστρώσεις και απρόβλεπτες μουσικές διαδρομές, δημιουργεί ένα δυναμικό live γεμάτο ένταση, ελευθερία και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Vincent Peirani – ακορντεόν
Federico Casagrande – κιθάρα
Martin Wangerme – ντραμς

  • Σαββατο: 31/1 22:30
  • Κυριακή: 1/2 21:30

Εισιτήρια: more.com

Σειρές

«Wonder Man»

Διαθέσιμη στο Disney+

Η αμερικανική μίνι σειρά της Marvel για το Disney+ έκανε πρεμιέρα στις 27 Ιανουαρίου 2026. Βασισμένη στον ομώνυμο χαρακτήρα των κόμικς, το Wonder Man κινείται ανάμεσα στη σάτιρα και το δράμα, με φόντο τον κόσμο του θεάματος και του υπερηρωικού μύθου.

Αποτελούμενη από οκτώ επεισόδια, η σειρά απέσπασε θετικές κριτικές για την ανατρεπτική της ματιά, το meta χιούμορ και την απόκλισή της από τη γνώριμη φόρμα του σύμπαντος της Marvel, προτείνοντας μια πιο πρωτότυπη και φρέσκια προσέγγιση.

