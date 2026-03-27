Release Athens 2026: Trivium μαζί με Pantera στις 9 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού

Newsbomb

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ReleaseAthens 2026 υποδέχεται τους Trivium, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Μία από τις σημαντικότερες μπάντες του σύγχρονου metal, με πορεία 25 ετών στην κορυφή της σκηνής, θα βρεθεί δίπλα στους θρυλικούς Pantera σε μια βραδιά με ξεχωριστή - και ιστορική - σημασία, καθώς και οι δύο μπάντες θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στη χώρα μας.

trivium-1080x1350-1.jpg

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Οι Trivium σχηματίστηκαν το 1999 στο Ορλάντο των ΗΠΑ και συγκαταλέγονται στις πιο επιδραστικές μπάντες του σύγχρονου heavymetal. Με έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στο μελωδικό metal, το metalcore και πιο ακραία παρακλάδια της σκηνής, όπως το thrash και το deathmetal, κατάφεραν από νωρίς να ξεχωρίσουν χάρη στις εκρηκτικές τους συνθέσεις και την έντονη σκηνική παρουσία τους.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με το άλμπουμ Ascendancy (2005), το οποίο θεωρείται πλέον κλασικό, σημειώνοντας σημαντικές πωλήσεις και αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις: δίσκος της χρονιάς για το Kerrang!, χρυσός στη Μεγάλη Βρετανία και, εκ των υστέρων, μια θέση στα 15 καλύτερα metalalbums του αιώνα σύμφωνα με το Metal Hammer. Ακολούθησαν δίσκοι αντίστοιχης ποιότητας και εμπορικής επιτυχίας, όπως το The Sin and The Sentence (2017), που τους χάρισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Metal Performance, αλλά και το In The Court of the Dragon (2021), ίσως η πιο ολοκληρωμένη τους κυκλοφορία μέχρι σήμερα.

Οι MattHeafy (φωνητικά, κιθάρα), CoreyBeaulieu (κιθάρα), PaoloGregoletto (μπάσο) και AlexBent (drums) μετρούν πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις, εκατοντάδες sold-out συναυλίες και μισό δισεκατομμύριο streams- και δεν δείχνουν καμία διάθεση να σταματήσουν. Την Πέμπτη 9 Ιουλίου θα το διαπιστώσουμε και από κοντά, στην πολυαναμενόμενη πρώτη εμφάνισή τους στην Ελλάδα, δίπλα στους θρυλικούς Pantera.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 75. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands&stools για όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστέςτουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμεςδύο ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Pantera, Trivium&moreTBA (9/7, ΠλατείαΝερού) + LimpBizkit, ViagraBoys, EccaVandal (15/6, Πλατεία Νερού)προς 140€ (όφελος 15€)

Pantera, Trivium&moreTBA(9/7, Πλατεία Νερού) + LimpBizkit, ViagraBoys, EccaVandal(15/6, Πλατεία Νερού) + ThreeDaysGrace, BlackVeilBrides&moreTBA (28/6, Πλατεία Νερού) προς 185€ (όφελος 30€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικάστο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
