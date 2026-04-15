Αυτός είναι ο τυχερός που κέρδισε αυθεντικό πίνακα του Πικάσο αξίας $1 εκατ. με λαχνό… 100 ευρώ

Ο Αρί Ονταρά, ένας 58άχρονος μηχανικός από το Παρίσι με πάθος για την τέχνη κέρδισε έναν αυθεντικό πίνακα του Πικάσο αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε φιλανθρωπική κλήρωση την Τρίτη, έχοντας αγοράσει έναν λαχνό των 100 ευρώ.

Ο Αρί κληρώθηκε σε τελετή που μεταδόθηκε ζωντανά από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, θα διατεθούν σε έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Συνολικά πουλήθηκαν 120.000 λαχνοί προς 100 ευρώ ο καθένας. Το έπαθλο ήταν ένα πορτραίτο της Ντόρα Μάαρ, μίας από τις μούσες του Πικάσο.

Με τίτλο Tête de femme (Κεφάλι μίας γυναίκας), αυτό το γκουάς σε βαθύ γκρι και μπλε τόνο ζωγραφίστηκε το 1941 και προήλθε από την γκαλερί Opera, έναν ιδιώτη έμπορο έργων τέχνης, ο οποίος θα εισπράξει 1 εκατ. ευρώ από τα 12 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν.

Ο Ζιλ Ντιάν, ιδρυτής της γκαλερί, ανέφερε ότι προσέφερε προνομιακή τιμή για τον πίνακα, καθώς η δημόσια τιμή είναι 1,45 εκατ. ευρώ.

«Πώς ξέρω ότι αυτό δεν είναι αστείο;» αναφώνησε ο Ονταρά όταν τον κάλεσε ο οίκος δημοπρασιών, αφού κληρώθηκε μεταξύ των αγοραστών εισιτηρίων από 52 χώρες.

Περιγράφει τον εαυτό του ως λάτρη της τέχνης με πάθος για τον Πικάσο και εξήγησε ότι αγόρασε τον λαχνό του το Σαββατοκύριακο, αφού είδε τυχαία την επερχόμενη φιλανθρωπική κλήρωση ενώ δειπνούσε έξω.

«Θα ανακοινώσω τα νέα πρώτα στη γυναίκα μου, η οποία δεν έχει επιστρέψει ακόμη από τη δουλειά και σε πρώτη φάση, νομίζω ότι θα το απολαύσω και θα το κρατήσω», τόνισε ο τυχερός.

Οι διοργανωτές, με επικεφαλής τη Γαλλίδα δημοσιογράφο, Περί Κοσέν και την υποστήριξη της οικογένειας και του ιδρύματος του ζωγράφου, πραγματοποίησαν δύο παρόμοιες κληρώσεις για να κερδίσουν έργα του Ισπανού δασκάλου το 2013 και το 2020.

Στην πρώτη κλήρωση του 2013, ένας 25άχρονος Αμερικανός από την Πενσυλβάνια που εργαζόταν σε εταιρεία συστημάτων πυρόσβεσης, κέρδισε τον «Άνθρωπο με καπέλο όπερας», ένα έργο του Ισπανού δασκάλου που φιλοτέχνησε το 1914 κατά την κυβιστική του περίοδο.

Το Still Life, ένα λάδι σε καμβά, τέθηκε σε κλήρωση το 2020 και το κέρδισε η Κλαούντια Μποργκόνιο, μία λογίστρια από τη Βεντιμίλια στη βορειοδυτική Ιταλία, της οποίας ο γιος τής είχε δώσει το εισιτήριο για τα Χριστούγεννα.

Ζωγραφισμένος το 1921, ο πίνακας αποκτήθηκε για την κλήρωση από τον δισεκατομμυριούχο συλλέκτη έργων τέχνης, Ντέιβιντ Ναχμάντ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Πικάσο θα ενέκρινε το γεγονός ότι το έργο του τέθηκε σε κίνδυνο.