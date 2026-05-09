Metallica: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Αναλυτικός οδηγός

Χιλιάδες οπαδοί της μπάντας αναμένονται να κατακλύσουν το χώρο για το πολυαναμενόμενο live

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι Metallica θα δώσουν συναυλία απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο με χιλιάδες οπαδούς να αναμένονται στον χώρο.
  • Οι πύλες του σταδίου ανοίγουν στις 16:00 και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την είσοδο, την πρόσβαση και τα επιτρεπτά αντικείμενα για λόγους ασφάλειας.
  • Οι κάτοχοι εισιτηρίων καθήμενων και αρένας έχουν διαφορετικές εισόδους και διατίθεται δωρεάν στάθμευση με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.
  • Η συναυλία ξεκινά με τους Knocked Loose στις 18:00, ακολουθούν οι Gojira στις 19:00 και οι Metallica στις 20:30 στη σκηνή 360 μοιρών.
  • Θα εφαρμοστούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ από 8 έως 10 Μαΐου 2026, με σύσταση αποφυγής προσέγγισης με ιδιωτικά οχήματα.
Η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει απόψε μια από τις πιο δυνατές rock στιγμές της χρονιάς, καθώς οι Metallica δίνουν το παρόν στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Χιλιάδες οπαδοί της μπάντας αναμένονται να κατακλύσουν το χώρο για το πολυαναμενόμενο live, το οποίο χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα σημαντικότερα συναυλιακά γεγονότα του καλοκαιριού.

Οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου ανοίγουν στις 16:00, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να εισέλθει ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις. Η διοργανώτρια εταιρεία έχει εκδώσει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την προσέλευση, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των θεατών μέσα στο χώρο της συναυλίας.

Η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ γίνεται εύκολα με μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ οι διοργανωτές συνιστούν στους θεατές να προτιμήσουν το μετρό και τα λεωφορεία, ώστε να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση γύρω από το στάδιο. Επιπλέον, υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τα αντικείμενα που επιτρέπονται εντός του χώρου, με στόχο την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Οι πύλες εισόδου στο στάδιο

Οι κάτοχοι εισιτηρίων καθήμενων μπορούν να εισέλθουν από όλες τις εισόδους του σταδίου, εκτός από τις Πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις οδηγίες της High Priority, οι θεατές θα κατευθυνθούν στις εισόδους καθήμενων 1, 2, 8, 12 και 17.

Συγκεκριμένα, η είσοδος καθήμενων 1 (πράσινη πινέζα στον χάρτη) εξυπηρετεί τις θύρες 23 έως 35, η είσοδος 2 (κόκκινη πινέζα) τις θύρες 1 έως 5, η είσοδος 8 (μωβ πινέζα) τις θύρες 6 έως 10, η είσοδος 12 (κίτρινη πινέζα) τις θύρες 11 έως 15 και η είσοδος 17 (γαλάζια πινέζα) τις θύρες 16, 17 και 19 έως 22. Η πρόσβαση για όσους επιθυμούν δωρεάν στάθμευση γίνεται μέσω της Λεωφόρου Κύμης.

Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του ΟΑΚΑ, δηλαδή από τις εισόδους Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, ΙΑΣΩ και Πεζογέφυρας, καθώς και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, θα οδηγηθούν στην είσοδο της αρένας, ενώ διατίθεται και ελεύθερο parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Τι ώρα πρέπει να είστε στο ΟΑΚΑ

Όπως προαναφέρθηκε, στις 16:00 θα ανοίξουν οι πύλες του ΟΑΚΑ. Δύο ώρες αργότερα, στις 18:00, ανεβαίνουν στη σκηνή οι Knocked Loose, ένα από τα πιο εκρηκτικά ονόματα της σύγχρονης hardcore metal σκηνής, που θα δώσουν τον πρώτο τόνο της βραδιάς.

Στις 19:00 σειρά παίρνουν οι Gojira, που επανενώνονται με τους Metallica έπειτα από την κοινή τους περιοδεία στο World Magnetic, υποσχόμενοι ένα δυναμικό σετ που θα προετοιμάσει το έδαφος για το μεγάλο φινάλε.

Περίπου στις 20:30 οι Metallica θα βγουν στη σκηνή 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου.

Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθεται σε εφαρμογή στο ΟΑΚΑ για το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, ενόψει της συναυλίας των Metallica.

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της χαρακτηριστικά η διοίκηση του ΟΑΚΑ.

«Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, θα θέλαμε θερμά τη συνεργασία και τη συμβολή όλων, ώστε η παρουσία και η επίσκεψή σας στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία. Παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ, ενώ συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών», συνεχίζει.

