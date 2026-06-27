Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με Pet Shop Boys, «Μια άλλη Θήβα» και νέες εκθέσεις στο ΕΜΣΤ

Οι προτάσεις που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη 

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με Pet Shop Boys, «Μια άλλη Θήβα» και νέες εκθέσεις στο ΕΜΣΤ
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
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4'
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  • Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο «Μία άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο επιστρέφει με παραστάσεις στο Κατράκειο Θέατρο στις 27 Ιουνίου.
  • Η παράσταση «ΜΙΑ ΖΩΗ, Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας» με τη Νένα Μεντή παρουσιάζεται στις 13 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια.
  • Το φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου παρουσιάζει το «Sleeping Fires» του Kurō Tanino στις 27 και 28 Ιουνίου στην Πειραιώς 260, με συμμετοχή ατόμων με οπτική αναπηρία.
  • Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εγκαινιάζει τρεις νέες εκθέσεις, μεταξύ των οποίων η «South by Southeast» και η αναδρομική έκθεση για τον Γιώργο Λάππα.
  • Οι Pet Shop Boys εμφανίζονται στο Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού στις 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους DREAMWORLD, The Greatest Hits Live.
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Θέατρο

Μια άλλη Θήβα

Σέρχιο Μπλάνκο

Με τέσσερις συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out, δύο επιτυχημένες περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 250.000 θεατές, το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο επιστρέφει στη σκηνή.

https://www.instagram.com/reel/DZpyS8YiA92/

Η υπόθεση ακολουθεί έναν συγγραφέα που επισκέπτεται επί μήνες στη φυλακή τον εικοσάχρονο πατροκτόνο Μαρτίν, με στόχο να μεταφέρει την ιστορία του στο θέατρο. Όταν ο κρατούμενος δεν μπορεί τελικά να υποδυθεί τον εαυτό του, τον ρόλο αναλαμβάνει ένας νεαρός ηθοποιός, σε μια πολυεπίπεδη ιστορία για την ταυτότητα, τη βία, την ενοχή και την ίδια τη διαδικασία της θεατρικής δημιουργίας.

  • Κατράκειο Θέατρο
  • 27 Ιουνίου στις 21:15

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Παίζουν: Δημήτρης Καπουράνης, Θάνος Λέκκας

ΜΙΑ ΖΩΗ - Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας

Πέτρος Ζούλιας

Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης και το Πτι Παλαί, η μεγάλη θεατρική επιτυχία «ΜΙΑ ΖΩΗ» επιστρέφει για πρώτη φορά σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ ανά την Ελλάδα.

Μεντή

Με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή χαρίζει μια συγκλονιστική ερμηνεία σε έναν απαιτητικό μονόλογο, ξεδιπλώνοντας μια ιστορία που κινείται από το χθες στο σήμερα. Ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, αφιερωμένο στις μικρές προσωπικές ιστορίες και στις μεγάλες συγκινήσεις που σημαδεύουν τη ζωή.

  • Θέατρο Βράχων
  • 13 Ιουνίου στις 19:30

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Sleeping Fires 

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Η Ίκου, τυφλή εκ γενετής, ζει απομονωμένη στα βουνά, μέχρι που η άφιξη της νεαρής Σάγιο, μαθήτριας στην τέχνη του μασάζ, ανατρέπει την καθημερινότητά της. Ανάμεσα στις δύο γυναίκες αναπτύσσεται ένας βαθύς δεσμός, καθώς η μαθητεία μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αποκάλυψης τραυμάτων, επιθυμιών και ανείπωτων συναισθημάτων.

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Εμπνευσμένο από την ιστορία των τυφλών θεραπευτών μασάζ στην Ιαπωνία, το Sleeping Fires εξερευνά τον αποκλεισμό, την ελευθερία, την αυτοδιάθεση του σώματος και τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής. Με τη συμμετοχή ατόμων με οπτική αναπηρία, ο διακεκριμένος Ιάπωνας δημιουργός Κουρό Τανίνο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια βαθιά αισθητηριακή και ποιητική παράσταση, όπου η αφή, ο ήχος και η όσφρηση γίνονται οι βασικοί φορείς της αφήγησης.

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Kurō Tanino

  • 27 και 28 Ιουνίου στις 20:00
  • Πειραιώς 260 (Η)

Έκθεση

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) υποδέχεται το καλοκαίρι με τρεις νέες εκθέσεις που αναδεικνύουν διαφορετικές όψεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η κεντρική έκθεση «South by Southeast: Προς-Ανατολίζοντας τη Συλλογή», σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, παρουσιάζει περισσότερα από 100 έργα 50 καλλιτεχνών από περισσότερες από 20 χώρες, προτείνοντας μια νέα ανάγνωση της Ελλάδας ως σημείου συνάντησης της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

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Adrian Paci, The Wanderers, 2021

Βιντεοεγκατάσταση 2 καναλιών

Συλλογή ΕΜΣΤ

Παράλληλα, το πρόγραμμα SPOTLIGHT τιμά τον Γιώργο Λάππα, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, με μια μεγάλη αναδρομική παρουσίαση που αναδεικνύει τη συμβολή του στη σύγχρονη ελληνική γλυπτική. Την τριάδα των εκθέσεων συμπληρώνει το «VOICES, 2025» της Μαργαρίτας Αθανασίου, μια βίντεο-εγκατάσταση που διερευνά τις έννοιες της μνήμης, της επικοινωνίας και της γυναικείας φωνής μέσα από μια φεμινιστική και πολυμεσική προσέγγιση.

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Γιώργος Λάππας, Haruspex, 2001

Φωτογραφική διαφάνεια, PVC, σίδερο, λάμπες νέον, 215 × 330 × 102 cm

Συλλογή ΕΜΣΤ

Μέρος της Δωρεάς της Συλλογής Δ.Δασκαλόπουλου

Προτάσεις σινεμά

«Romeria»

της Κάρλα Σιμόν

Ένα συγκινητικό δράμα ενηλικίωσης, που ακολουθεί μια 18χρονη ορφανή κοπέλα στο ταξίδι της στο Βίγο της Ισπανίας, όπου αναζητά την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Καθώς ξετυλίγει το παρελθόν της, έρχεται αντιμέτωπη με καλά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά που θα αλλάξουν τη ζωή της.

Μουσική

Pet Shop Boys

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Τέσσερα χρόνια μετά τη θριαμβευτική τους εμφάνιση στο φεστιβάλ, οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό show, έχοντας στο πλευρό τους τον πρωτοποριακό παραγωγό Gramatik και τους Saint Etienne, στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία του ιστορικού βρετανικού συγκροτήματος.

Το εμβληματικό δίδυμο, που θεωρείται το πιο επιτυχημένο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, με δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες και εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις φαντασμαγορικές ζωντανές εμφανίσεις του. Η περιοδεία DREAMWORLD – The Greatest Hits Live συγκεντρώνει διθυραμβικές κριτικές, επιβεβαιώνοντας πως οι Pet Shop Boys παραμένουν ένα από τα κορυφαία live acts της παγκόσμιας pop σκηνής.

  • 27 Ιουνίου
  • Πλατεία Νερού, Φάληρο

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