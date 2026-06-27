Θα υπάρξει ποτέ Ratatouille 2; Η ξεκάθαρη απάντηση του σκηνοθέτη

Snapshot Η ταινία Ratatouille της Pixar θεωρείται κλασσική και έχει κερδίσει τις καρδιές πολλών θεατών με το μήνυμα ότι «όλοι μπορούν να μαγειρέψουν».

Ο σκηνοθέτης, Μπραντ Μπερντ, δεν επιθυμεί να δημιουργήσει ένα sequel του Ratatouille.

Παρά τις συζητήσεις και τις νύξεις από τη Disney και την Pixar για πιθανή συνέχεια, ο Μπερντ απέρριψε αυτήν την ιδέα.

Ο δημιουργός θεωρεί ότι η ιστορία του Ratatouille έχει ήδη ειπωθεί πλήρως και δεν χρειάζεται να επεκταθεί. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν ταινίες κινουμένων σχεδίων που απλώς διασκεδάζουν και υπάρχουν κι εκείνες που μένουν αξέχαστες σε μικρούς και μεγάλους. Το Ratatouille ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς η βραβευμένη δημιουργία της Pixar κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων θεατών με τη ζεστή ιστορία, τους αξιαγάπητους ήρωες και το διαχρονικό της μήνυμα πως «όλοι μπορούν να μαγειρέψουν». Ωστόσο, όσοι περίμεναν να δουν τον Ρεμί να επιστρέφει σε μία νέα κινηματογραφική περιπέτεια, μάλλον θα απογοητευτούν.

Ο Μπραντ Μπερντ, σκηνοθέτης της αγαπημένης ταινίας, έβαλε τέλος στις ελπίδες πολλών θεατών για πιθανό sequel, σε πρόσφατη συνέντευξη στο Collider. Ο δημιουργός ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στον κόσμο του Ρεμί, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν υπάρξει συζητήσεις μέσα στη Disney και την Pixar για ένα πιθανό sequel.

Συγκεκριμένα, ο Μπερντ αποκάλυψε ότι αρκετές φορές άνθρωποι από τα στούντιο έχουν αναφερθεί, έστω και αστειευόμενοι, σε συνέχεια του Ratatouille, όμως, η δική του απάντηση παραμένει σταθερά αρνητική.

«Όχι, δεν με ενδιαφέρει· έχουν γίνει κάποιες νύξεις για να δουν πώς θα αντιδρούσα, αλλά η απάντησή μου είναι όχι. Την είπαμε αυτήν την ιστορία», υπογράμμισε.

Το Ratatouille παραμένει μία από τις κορυφαίες ταινίες της Pixar, έχοντας αποφέρει περισσότερα από 623 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, γεγονός που εξηγεί γιατί αρκετοί θεατές εξακολουθούν να ζητούν μία νέα περιπέτεια με τον Ρεμί και τον Λινγκουίνι.