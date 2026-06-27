Παράσταση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δήλου με Μαρίνα Καλογήρου και String στις 1 & 2 Ιουλίου

Η παράσταση συνδυάζει θέατρο και ζωντανή μουσική με δραματουργία και σκηνοθεσία των Αλέξανδρου Αβρανά και Χάρη Φραγκούλη

Newsbomb

Παράσταση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δήλου με Μαρίνα Καλογήρου και String στις 1 & 2 Ιουλίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Δήλο. Σ’ ένα νησί πρώην άδηλο, μα τώρα φανερό, που προσπάθησε να νικήσει τον χρόνο. Τον θάνατο. Μέσα απ’ τον οποίο περνάει η γλώσσα, διατηρώντας τον πυρήνα της απρόσβλητο. Τώρα τρία σώματα ανθίζουν μουσική. Δίπλα στη θάλασσα. Η θάλασσα, το μόνο επουλωτικό στοιχείο. Τρία σώματα χορεύουν κάτω απ’ τον ήλιο, πάνω στον βράχο. Μέσα σε μια Ελλάδα, τώρα ξεχειλωμένο συνονθύλευμα τραυμάτων και δανείων. Κυρίως τρόπων ύπαρξης και λιγότερο χρηματικών. Τρία σώματα μέσα στην περιπέτεια της γλώσσας. Τρία σώματα ανάμεσα σε μια γλώσσα τόσο ενθουσιωδώς φρέσκια, την αρχαία ελληνική και μια τόσο γερασμένη, τη νέα ελληνική. Τρία σώματα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Πάνω στο μάρμαρο. Πάνω σε τόπο προσευχής.

Η Oneness Act παρουσιάζει τη νέα site-specific παράσταση «Δήλος», μια πρωτότυπη σκηνική σύνθεση που συνδυάζει θέατρο και ζωντανή μουσική στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δήλου, στις 1 και 2 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός».

Η παράσταση φέρει τη δραματουργική και σκηνοθετική υπογραφή των Αλέξανδρου Αβρανά και Χάρη Φραγκούλη, δύο δημιουργών με διακριτή παρουσία στον σύγχρονο κινηματογράφο και θέατρο, και συνδιαμορφώνεται από τη σκηνική παρουσία της Μαρίνας Καλογήρου και τη ζωντανή μουσική των String Demons. Σε αυτή τη συνάντηση λόγου, σώματος και μουσικής, η Δήλος μετατρέπεται σε τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης, όπου ο αρχαιολογικός χώρος δεν φιλοξενεί απλώς την παράσταση, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή της.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Αβρανάς, Χάρης Φραγκούλης
Σύλληψη, Ερμηνεία: Μαρίνα Καλογήρου
Σύνθεση – Μουσικοί επί σκηνής: String Demons (Κωνσταντίνος Μπουντούνης & Λυδία Μπουντούνη)
Ενδυματολογική επιμέλεια: Αλεξία Κιρμίτση
Ηχοληψία: Γιώργος Χατζηπολυχρόνης
Ηχητικός εξοπλισμός: Θέσκρη – Κωνσταντίνος Ι. Μπαμπούλας
Φωτογραφίες: Πηνελόπη Γερασίμου
Διεύθυνση παραγωγής: Έλενα Ντόσα
Εκτέλεση παραγωγής: Μορφούλα Γαλοπούλου
Εταιρεία παραγωγής: Oneness Act ΑΜΚΕ
Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου
Χορηγός Θαλάσσιων Μετακινήσεων: Delos Tours

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες: 1 & 2 Ιουλίου 2026
Ώρα έναρξης: 18:15
Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά
Κόστος συμμετοχής:
Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Δήλου (€20 ανά άτομο). Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.
Μετακίνηση προς Δήλο:
Παρέχεται δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση από και προς τη Δήλο με την επίδειξη της κράτησης για την παράσταση.
Αναχώρηση από Μύκονο: 17:00
Παλιό Λιμάνι Μυκόνου (Δηλιανά)
Αναχώρηση από Δήλο: 20:00
Διάρκεια διαδρομής: 30–40 λεπτά (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες)

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός».

Πληροφορίες & προκρατήσεις: allofgreeceone.culture.gov.gr/event/dilos/

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικές εξαγωγές: Ποια τρόφιμα πρωταγωνιστούν - Οι σημαντικότερες αγορές

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Nέο άγαλμα του Μέσι, ύψους 26 μέτρων στην Παταγονία, έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους

07:35LIFESTYLE

Ποιες σειρές δίνουν ραντεβού… και τη νέα σεζόν

07:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράσταση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δήλου με Μαρίνα Καλογήρου και String στις 1 & 2 Ιουλίου

07:25LIFESTYLE

Ο «γρίφος» του Αχιλλέα στην «Οδύσσεια» του Νόλαν: Ανατροπή με τον ηθοποιό που θα τον υποδυόταν

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θα υπάρξει ποτέ Ratatouille 2; Η ξεκάθαρη απάντηση του σκηνοθέτη

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, πυρά κατά Φάμελλου ακόμη και από «συμμάχους»

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και άνοδος της θερμοκρασίας - Τα «υπολείμματα» του καύσωνα φτάνουν Ελλάδα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, το τάβλι και τα «μπάνια του λαού»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στη Βενεζουέλα: Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι : -Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες - Οργή για την κρατική ολιγωρία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει ξανά «μπαρούτι» στα Στενά του Ορμούζ: Αντίποινα των Ιρανών για τα αμερικάνικα χτυπήματα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Μετέωρη η συμφωνία για την αμύθητη περιουσία - Πληροφορίες Newsbomb και το χρονολόγιο της κρίσης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουνίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοσιοποίησε τη συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου - Οι βασικοί πυλώνες

05:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Την Αργεντινή του Μέσι θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήριο

05:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για το Πράσινο Ακρωτήριο - Στην κορυφή η Ισπανία

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της κακοκαιρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

05:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για το Πράσινο Ακρωτήριο - Στην κορυφή η Ισπανία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στη Βενεζουέλα: Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι : -Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες - Οργή για την κρατική ολιγωρία

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει ξανά «μπαρούτι» στα Στενά του Ορμούζ: Αντίποινα των Ιρανών για τα αμερικάνικα χτυπήματα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Μετέωρη η συμφωνία για την αμύθητη περιουσία - Πληροφορίες Newsbomb και το χρονολόγιο της κρίσης

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που πέρασε στις πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο

07:35LIFESTYLE

Ποιες σειρές δίνουν ραντεβού… και τη νέα σεζόν

21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και άνοδος της θερμοκρασίας - Τα «υπολείμματα» του καύσωνα φτάνουν Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ