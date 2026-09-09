Η νέα σεζόν ξεκινά στο Cartel με τον «Σωσμένο» και το «Άνθρωποι και Ποντίκια»

Μετά από μια σεζόν συνεχόμενων sold out και θερμής ανταπόκρισης από κοινό και κριτικούς, η Ομάδα Cartel επιστρέφει δυναμικά στη νέα θεατρική χρονιά με δύο από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Από τις 15 Οκτωβρίου, ο «Σωσμένος» του Έντουαρντ Μποντ επιστρέφει στη σκηνή, ενώ από τις 12 Νοεμβρίου ακολουθεί το «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, η εμβληματική παράσταση της Ομάδας Cartel, που επέστρεψε την περασμένη σεζόν και γνώρισε ξανά τεράστια επιτυχία.Δύο έργα, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συνομιλούν με το σήμερα και δύο παραστάσεις που φέρουν το ιδιαίτερο σκηνοθετικό αποτύπωμα του Βασίλη Μπισμπίκη και τη σταθερή καλλιτεχνική ταυτότητα της Ομάδας: ένα θέατρο πολιτικό, άμεσο και βαθιά ρεαλιστικό, που αναζητά τη θεατρική εμπειρία έξω από τις συμβατικές σκηνές και μέσα στην πραγματικότητατης πόλης.

Γραμμένος το 1965, ο «Σωσμένος» (Saved) του Έντουαρντ Μποντ συγκλόνισε τοβρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και την ωμή απεικόνιση της βίας. Η πρώτηπαρουσίασή του στο Royal Court Theatre του Λονδίνου βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιστορικήςσύγκρουσης γύρω από τη θεατρική λογοκρισία στη Βρετανία.

Η δράση του έργου εκτυλίσσεται σε μια εργατική συνοικία, σε έναν κόσμο κοινωνικής περιθωριοποίησης, αποξένωσης και συναισθηματικής ένδειας. Νέοι άνθρωποι χωρίς προοπτική, οικογενειακές σχέσεις που έχουν χάσει τη δυνατότητα επικοινωνίας και μια βία που δεν εμφανίζεται ως ατομική παρέκκλιση, αλλά ως σύμπτωμα μιας κοινωνίας που παράγει αποκλεισμό, ανισότητα και ματαίωση.

Η Ομάδα Cartel μεταφέρει τη δράση από τα αγγλικά προάστια της δεκαετίας του ’60 στησύγχρονη Αθήνα. Ο Βασίλης Μπισμπίκης συναντά για πρώτη φορά επί σκηνής τη Λένα Κιτσοπούλου, σε μια παράσταση που εστιάζει στη νεανική επιθετικότητα, στη σιωπηλή συνενοχή του περιβάλλοντος και στη διαγενεακή μετάδοση της βίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση: Τάσος Μπαντής, Θάλεια Ασλανίδου

Ελεύθερη απόδοση: Ομάδα Cartel

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης

Σκηνικά – κοστούμια: Κένι ΜακΛέλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος

Επιμέλεια κίνησης: Έντι ΛάμεΦωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη

Βοηθοί σκηνογράφου: Δημοσθένης Μπάρμπας, Αφροδίτη Πισσία

Οργάνωση παραγωγής: Φαίη Τζήμα

Βοηθός παραγωγής: Καλύδημη Μούρτζη

Παραγωγή: Ομάδα Cartel

Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Λένα Κιτσοπούλου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Αναστασία Δέλτα, Γιάννης Κατσιμίχας, Λευτέρης Αγουρίδας, Ελένη Γεωργακοπούλου, ΔαυίδΣταμούλος, Μιχάλης Τζωρτζάτος, Χρήστος Μιχάκης

Διάρκεια: 140 λεπτά (με διάλειμμα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τεχνοχώρος Cartel

Λ. Κηφισού 41, 12242 Αιγάλεω (εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης)

Στάση Μετρό: Ελαιώνας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 98 98 258

Ημέρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21.00

«Σωσμένος»: 15 Οκτωβρίου – 8 Νοεμβρίου

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/sosmenos-1/

«Άνθρωποι και Ποντίκια»: 12 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/anthropoi-kai-pontikia-tou-tzon-stainmpek/

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 25€

Μειωμένο (φοιτητικό, άνω των 65): 18€

ΑμεΑ: 15€

Εισιτήρια μέσω more.com και περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο ταμείο του θεάτρου.