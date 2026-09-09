Η νέα σεζόν ξεκινά στο Cartel με τον «Σωσμένο» και το «Άνθρωποι και Ποντίκια»

Η ομάδα Cartel επιστρέφει δυναμικά με δύο από τις μεγάλες επιτυχίες της

Newsroom

Η νέα σεζόν ξεκινά στο Cartel με τον «Σωσμένο» και το «Άνθρωποι και Ποντίκια»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από μια σεζόν συνεχόμενων sold out και θερμής ανταπόκρισης από κοινό και κριτικούς, η Ομάδα Cartel επιστρέφει δυναμικά στη νέα θεατρική χρονιά με δύο από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Από τις 15 Οκτωβρίου, ο «Σωσμένος» του Έντουαρντ Μποντ επιστρέφει στη σκηνή, ενώ από τις 12 Νοεμβρίου ακολουθεί το «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, η εμβληματική παράσταση της Ομάδας Cartel, που επέστρεψε την περασμένη σεζόν και γνώρισε ξανά τεράστια επιτυχία.Δύο έργα, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συνομιλούν με το σήμερα και δύο παραστάσεις που φέρουν το ιδιαίτερο σκηνοθετικό αποτύπωμα του Βασίλη Μπισμπίκη και τη σταθερή καλλιτεχνική ταυτότητα της Ομάδας: ένα θέατρο πολιτικό, άμεσο και βαθιά ρεαλιστικό, που αναζητά τη θεατρική εμπειρία έξω από τις συμβατικές σκηνές και μέσα στην πραγματικότητατης πόλης.

iiiiici-ii-ioii-i-iiicurrencyiiii-iiiii-iiiiiiiiir-2.jpg

Γραμμένος το 1965, ο «Σωσμένος» (Saved) του Έντουαρντ Μποντ συγκλόνισε τοβρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και την ωμή απεικόνιση της βίας. Η πρώτηπαρουσίασή του στο Royal Court Theatre του Λονδίνου βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιστορικήςσύγκρουσης γύρω από τη θεατρική λογοκρισία στη Βρετανία.

1788960792573-571187675-iiiiici-ii-ioii-i-iiicurrencyiiii-iiiii-iiiiiiiiir-1.jpg

Η δράση του έργου εκτυλίσσεται σε μια εργατική συνοικία, σε έναν κόσμο κοινωνικής περιθωριοποίησης, αποξένωσης και συναισθηματικής ένδειας. Νέοι άνθρωποι χωρίς προοπτική, οικογενειακές σχέσεις που έχουν χάσει τη δυνατότητα επικοινωνίας και μια βία που δεν εμφανίζεται ως ατομική παρέκκλιση, αλλά ως σύμπτωμα μιας κοινωνίας που παράγει αποκλεισμό, ανισότητα και ματαίωση.

1788960792500-245716656-ipoundicipoundiiiiipound-iiiii-iiiiiiiiir-1.jpg

Η Ομάδα Cartel μεταφέρει τη δράση από τα αγγλικά προάστια της δεκαετίας του ’60 στησύγχρονη Αθήνα. Ο Βασίλης Μπισμπίκης συναντά για πρώτη φορά επί σκηνής τη Λένα Κιτσοπούλου, σε μια παράσταση που εστιάζει στη νεανική επιθετικότητα, στη σιωπηλή συνενοχή του περιβάλλοντος και στη διαγενεακή μετάδοση της βίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

  • Μετάφραση: Τάσος Μπαντής, Θάλεια Ασλανίδου
  • Ελεύθερη απόδοση: Ομάδα Cartel
  • Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης
  • Σκηνικά – κοστούμια: Κένι ΜακΛέλαν
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης
  • Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος
  • Επιμέλεια κίνησης: Έντι ΛάμεΦωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη
  • Βοηθοί σκηνογράφου: Δημοσθένης Μπάρμπας, Αφροδίτη Πισσία
  • Οργάνωση παραγωγής: Φαίη Τζήμα
  • Βοηθός παραγωγής: Καλύδημη Μούρτζη

Παραγωγή: Ομάδα Cartel

Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Λένα Κιτσοπούλου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Αναστασία Δέλτα, Γιάννης Κατσιμίχας, Λευτέρης Αγουρίδας, Ελένη Γεωργακοπούλου, ΔαυίδΣταμούλος, Μιχάλης Τζωρτζάτος, Χρήστος Μιχάκης

Διάρκεια: 140 λεπτά (με διάλειμμα)

ipoundicipoundiiiiipound-iiiii-iiiiiiiiir-3.jpg

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τεχνοχώρος Cartel

Λ. Κηφισού 41, 12242 Αιγάλεω (εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης)

Στάση Μετρό: Ελαιώνας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 98 98 258

Ημέρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21.00

«Σωσμένος»: 15 Οκτωβρίου – 8 Νοεμβρίου

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/sosmenos-1/

«Άνθρωποι και Ποντίκια»: 12 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/anthropoi-kai-pontikia-tou-tzon-stainmpek/

Τιμές εισιτηρίων:

  • Γενική είσοδος: 25€
  • Μειωμένο (φοιτητικό, άνω των 65): 18€
  • ΑμεΑ: 15€

Εισιτήρια μέσω more.com και περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο ταμείο του θεάτρου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τη μεγάλη συναυλία του Slimane στο Θέατρο Λυκαβηττού

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drone στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο New Andros στο Ιράκ - Σώοι οι δύο Έλληνες ναυτικοί

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ 2026

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απαγορεύει τις εισαγωγές αλκοόλ, γαλακτοκομικών και μοτοσικλετών από τον Καναδά

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ της Πάρου πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ: «Ενθουσιασμένη, τρελαμένη, χαρούμενη» - Η ανάρτηση της μητέρας της

16:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η νέα σεζόν ξεκινά στο Cartel με τον «Σωσμένο» και το «Άνθρωποι και Ποντίκια»

16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Πάνω από 10 άλλες χώρες της ΕΕ οι αποδοχές των Ελλήνων - Αύξηση άνω του 30% σε σχέση με το 2019

16:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Σταθερή πολιτική μας είναι η μείωση των φόρων»

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σε βίντεο η στιγμή της έκρηξης σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ - Τουλάχιστον 14 νεκροί

16:25ANNOUNCEMENTS

Μια ημέρα αφιερωμένη στην προσφορά στη Νέα Μάκρη – Οι Allwyn Care «Life Savers» συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών

16:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Κλείνει κάθε πόρτα σε Σαμαρά – «Μονόδρομος η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ»

16:20ΚΟΣΜΟΣ

«Οι πρόσφυγες βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο»: Δραματική προειδοποίηση από τον πρόεδρο της τουρκικής κοινότητας μετά την νίκη του AfD στη Σαξονία

16:15WHAT THE FACT

Το δίσεκτο δευτερόλεπτο: Η επιτάχυνση της Γης ίσως προκαλέσει την αφαίρεση ενός δευτερολέπτου από την ημέρα

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση η 21χρονη – Ποια η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών

16:02ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό: Τα ωράρια αποχώρησης για το σχολικό έτος 2026 - 2027

15:56ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από την Ιαπωνία στην Ελλάδα: Η JTI στο επίκεντρο της 90ής ΔΕΘ

15:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Συλλήψεις ανηλίκων για διαδοχικές κλοπές – Άρπαξαν ποδήλατο, χρήματα, τσιγάρα και κινητά

15:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαψεύδει το Ιράν για χτυπήματα σε αντιτορπιλικά - «Καταστρέψαμε 10 δεξαμενόπλοια» τους

15:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Όσλο ο Κωνσταντίνος Τασούλας για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτοί είναι τα φαβορί για τη Xρυσή Mπάλα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Η πρόταση γάμου κατέληξε στην... ΜΕΘ - Του είπε «όχι» και εκείνος έπεσε στη θάλασσα

11:30LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν

15:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζημιά €40 εκατ. για το Δημόσιο από απάτη-μαμούθ - Ελέγχονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν θα δεχθώ προσβολές» - «Ποια η προσβολή;» Σύγκρουση Παπακωστοπούλου – Κυρανάκη στον «αέρα» του OPEN

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: «Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε» - Σιγή ιχθύος για τα ανθελληνικά συνθήματα σε πανηγύρι στη Μελίτη

14:52ΚΟΣΜΟΣ

«Θα την μεθύσω για τα καλά»: Νεκρή 39χρονη κατά τη διάρκεια βιασμού από άγνωστο - Την εξέδιδε ο σύζυγός της αφού την είχε ναρκώσει - Νέα «υπόθεση Πελικό» συγκλονίζει την Αυστρία

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έπεσε η στάση πάνω της» - Πώς έγινε το ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 2 λεωφορεία του ΟΑΣΘ - Εκτός κινδύνου οι 4 τραυματίες

16:02ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό: Τα ωράρια αποχώρησης για το σχολικό έτος 2026 - 2027

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση η 21χρονη – Ποια η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών

15:45WHAT THE FACT

Μια ολόκληρη πόλη σε ένα κτίριο: Τεράστιο συγκρότημα 5.000 διαμερισμάτων με 20.000 κατοίκους

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς μοιάζει η Διαταραχή Αντικοινωνικής Προσωπικότητας στην καθημερινή ζωή;

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ της Πάρου πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ: «Ενθουσιασμένη, τρελαμένη, χαρούμενη» - Η ανάρτηση της μητέρας της

13:08ΥΓΕΙΑ

Έγινε ξανά μητέρα στα 54, ένα χρόνο αφού έχασε τον γιο της - Το έμβρυο είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια

12:27LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των μεσημεριανών στούντιο - ΣΚΑΪ ή ΕΡΤ βλέπει το κοινό;

06:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγωνία για την Γιου Τινγκ - Το σκισμένο διαβατήριο, τα οστά σε σακούλα και η μέθοδος της κινεζικής μαφίας

09:00ΚΟΣΜΟΣ

«Με έχουν δει να καταρρέω»: Η Έμμα Χέμινγκ μιλά για τη σκληρή μάχη του Μπρους Γουίλις με την άνοια

14:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών για 315 θέσεις στο Δημόσιο

15:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο 33χρονος ηθοποιός ερωτικών ταινιών που εξέδιδε 16χρονες – Αρνείται τα πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ