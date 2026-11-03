Αρχαιολόγοι: «Να ακυρωθούν οι συμβάσεις» μίσθωσης 10 πωλητηρίων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Snapshot Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) ακύρωσε δύο διαγωνισμούς του ΟΔΑΠ για την εκμετάλλευση 27 πωλητηρίων σε μεγάλα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, κρίνοντας ότι έπρεπε να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών και όχι των απλών εκμισθώσεων.

Δέκα πωλητήρια σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία παραμένουν σε ιδιωτική εταιρεία (Space Radiant) με συμβάσεις που ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά να ακυρωθούν ως παράνομες.

Οι όροι συμμετοχής στους διαγωνισμούς προέβαλαν αυστηρές προϋποθέσεις που περιόρισαν τον αριθμό των υποψηφίων, με αποτέλεσμα μόνο η κοινοπραξία Space Radiant να πληροί τις απαιτήσεις.

Ο ΟΔΑΠ υπερασπίζεται τη νομιμότητα των διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι ακολούθησε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και έκανε λόγο για διαγωνιστική διαφάνεια.

Οι ακυρώσεις της ΕΑΔΗΣΥ επιφέρουν αλλαγές στον σχεδιασμό του ΟΔΑΠ, απαιτώντας νέες διαδικασίες βάσει του νόμου 4413/2016 με αυξημένες απαιτήσεις δημοσιότητας και διαφάνειας για την παραχώρηση των πωλητηρίων και άλλων υποδομών. Snapshot powered by AI

Μπορεί η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) να ακύρωσε δύο διαγωνισμούς του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για την εκμετάλλευση των πωλητηρίων σε 27 από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, ωστόσο σε δέκα μνημεία τα σημεία πώλησης σουβενίρ παραμένουν στη δικαιοδοσία της ίδιας ιδιωτικής εταιρίας που θα αναλάμβανε και τους αρχικούς 27.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), «τα πωλητήρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» (Παύλου Μελά), του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, του Μυστρά, του Βιομηχανικού Συγκροτήματος Πειραιώς 260, της Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), του Τεμένους Τεφτερντάρ στην Κω, καθώς και τα δύο πωλητήρια του Κεραμεικού έχουν, σε προγενέστερο χρόνο, ήδη εκμισθωθεί στην ίδια Εταιρεία (Space-Radiant), με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο το οποίο η ΕΑΔΗΣΥ έκρινε παράνομο».

Όπως αναφέρουν πηγές των Ελλήνων Αρχαιολόγων στο Newsbomb, για αυτά τα δέκα πωλητήρια ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με αυτή που ακυρώθηκε από το ΕΑΔΗΣΥ και παραχωρήθηκαν στη Space-Radiant για 18 μήνες, ενώ πέντε από αυτά (Αρχαιολογικός χώρος ανακτόρου Μυστρά, Βιοτεχνία ελληνικών μαντιλιών, Τέμενος Ντεφτεντάρ στην Κω και τα δύο πωλητήρια στον Αρχαιολογιό χώρο του Κεραμεικού), εντάχθηκαν και στη λίστα των 27 πωλητηρίων, με σκοπό να παραχωρηθούν στον ιδιώτη για 6+6 χρόνια, όπως προέβλεπε ο διαγωνισμός. Πλέον, μετά την κήρυξη του θεσμικού πλαισίου ως παράνομο, η ΣΕΑ ζητά «να ακυρωθούν» αυτές οι συμβάσεις «ως μη νόμιμες».

Η ακύρωση από το ΕΑΔΗΣΥ, ήρθε έπειτα από την προσφυγή δύο εταιρειών κατά των δύο διαγωνισμών και βασίστηκε στο ότι οι συγκεκριμένες αναθέσεις έπρεπε να υπαχθούν στο νομοθετικό πλαίσιο για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και όχι σε εκείνο των απλών εκμισθώσεων.

Σημειώνεται ότι, οι αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ, με αριθμούς 1831 και 1828, αφορούν αφενός την ενιαία εκμίσθωση των 27 πωλητηρίων και αφετέρου την ανάθεση της λειτουργίας χώρων υγιεινής και θυρίδων φύλαξης αντικειμένων στην Ακρόπολη και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.

Τι ισχυρίζεται ο ΟΔΑΠ

Από πλευράς του, ο ΟΔΑΠ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κάνει λόγο για «διαδικασία» που «διεξήχθη με απόλυτη διαγωνιστική διαφάνεια και τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τύποι δημοσιότητας κατά τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «ασκήθηκαν από οικονομικούς φορείς (έναν για κάθε διαγωνισμό) προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, κατά τους ισχυρισμούς των οποίων η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί ήταν αυτή του ν. 4413/2016 (Α' 148), διότι – κατά τη γνώμη τους – επρόκειτο για συμβάσεις παραχώρησης και όχι συμβάσεις μίσθωσης». Σημειώνεται δε, ότι ο ΟΔΑΠ, για τους διαγωνισμούς εφάρμοσε το θεσμικό πλαίσιο του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων, ως και εκτελέσεως εργασιών».

Αυτό που καταγγέλλεται, ωστόσο, από πηγές των αρχαιολόγων που μίλησαν στο Newsbomb, είναι ότι ο νόμος του 2016 και το προεδρικό διάταγμα του 1979, έχουν μία ειδοποιό διαφορά: τον τρόπο, με τον οποίο όποιος θέλει να λάβει μέρος στον διαγωνιμό καταθέτει τα χαρτιά του και το αν αυτά δημοσιοποιούνται.

Το προεδρικό διάταγμα του 1979, το οποίο και εφαρμόστηκε στην περίπτωση των 27 πωλητηρίων, προβλέπει κλειστό διαγωνισμό και όποιος λαμβάνει μέρος καταθέτει κλειστό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΟΔΑΠ και με τη λήψη της απόφασης, ο Οργανισμός δεν υποχρεούται να δημοσιοποιήσει τα χαρτιά που κατατέθηκαν. Αυτό σημαίνει πως, όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, αν δεν τους ανατεθεί το έργο, δεν έχουν το δικαίωμα να δουν με ποια κριτήρια έγινε η ανάθεση, ούτε τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν, ούτε και να κάνουν ένσταση κατά της απόφασης.

Σε αντίθεση με το προεδρικό διάταγμα, ο νόμος του 2016, όπως αναφέρουν οι σχετικές πηγές, προβλέπει ανοιχτό διαγωνισμό, με τη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών που κατατίθενται, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

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Τι ακύρωσε η ΕΑΔΗΣΥ

Η πρώτη απόφαση αφορά τον διαγωνισμό για την εκμετάλλευση 27 πωλητηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη, οι Δελφοί, η Αρχαία Ολυμπία, η Κνωσός, οι Μυκήνες, η Επίδαυρος και το Σούνιο.

Η σχετική διακήρυξη είχε εκδοθεί στις 4 Ιουνίου 2026 και στις 14 Αυγούστου υπογράφηκε η σύμβαση με την κοινοπραξία Space - Radiant, η οποία ήταν και η μοναδική που υπέβαλε προσφορά. Η σύμβαση προέβλεπε αρχική διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι.

Ο ανάδοχος θα αναλάμβανε τη λειτουργία του δικτύου των πωλητηρίων, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς το ωράριο, τη στελέχωση, τη διάθεση προϊόντων και τη συνεργασία με τον ΟΔΑΠ. Τα πωλητήρια θα λειτουργούσαν με την εμπορική ταυτότητα «Hellenic Heritage», ενώ το πληροφοριακό σύστημα του αναδόχου θα έπρεπε να διασυνδεθεί με εκείνο του Οργανισμού. Η οικονομική συμφωνία προέβλεπε την καταβολή μισθώματος, καθώς και ποσοστού 2% επί των μηνιαίων πωλήσεων.

Στις 28 Αυγούστου, η εταιρεία ΟΡΜΗΝΙΑ ΙΚΕ προσέφυγε στην ΕΑΔΗΣΥ, αμφισβητώντας το νομικό πλαίσιο που είχε επιλεγεί για τη διαδικασία. Η Αρχή έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε τον διαγωνισμό, κρίνοντας ότι το αντικείμενο της σύμβασης δεν αποτελούσε απλή μίσθωση εμπορικών χώρων, αλλά παραχώρηση υπηρεσιών.

«Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αίθουσα του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην Αθήνα.

Σύμφωνα και με την κρίση της ΕΑΔΗΣΥ, η ανάθεση έπρεπε να γίνει βάσει του νόμου 4413/2016. Η διάκριση έχει σημασία, καθώς στην απλή εκμίσθωση ένας δημόσιος φορέας παραχωρεί σε ιδιώτη τη χρήση ενός χώρου. Αντίθετα, στη σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών ανατίθεται η λειτουργία μιας δραστηριότητας, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και να αποκτά δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης.

Η ΕΑΔΗΣΥ έκρινε ακόμη ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερέβαινε το ενωσιακό όριο των 5.404.000 ευρώ. Επομένως, ο διαγωνισμός έπρεπε να έχει δημοσιευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και από άλλα κράτη-μέλη. Αντίθετα, η δημοσιότητα της διαδικασίας περιορίστηκε στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ και στον ελληνικό Τύπο.

Ακυρώθηκε και ο διαγωνισμός για τις τουαλέτες και τα lockers της Ακρόπολης

Η δεύτερη απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ αφορά τον διαγωνισμό για την ανάθεση σε ιδιώτη της λειτουργίας χώρων υγιεινής και θυρίδων φύλαξης αντικειμένων στην Ακρόπολη και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.

Ο διαγωνισμός είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία Public Shine Facility Management Α.Ε., η οποία είχε συσταθεί τον Νοέμβριο του 2025. Κατά της διαδικασίας προσέφυγε στις 28 Αυγούστου η εταιρεία 3C+P Τεχνική ΙΚΕ, αμφισβητώντας και σε αυτή την περίπτωση το νομικό πλαίσιο που είχε επιλεγεί από τον ΟΔΑΠ.

Η ΕΑΔΗΣΥ έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε τον διαγωνισμό, κρίνοντας ότι και η συγκεκριμένη ανάθεση έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών.

Η υπόθεση αφορά υποδομές που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Μόνο στην Ακρόπολη η ετήσια επισκεψιμότητα φτάνει περίπου τα πέντε εκατομμύρια άτομα, ενώ στο σχέδιο παραχώρησης προβλεπόταν αντίτιμο ενός ευρώ για τη χρήση των χώρων υγιεινής.

Μετά την ακύρωση, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τρόπου λειτουργίας των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, αλλά και των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν για την επόμενη ανάθεση.

Τα ερωτήματα που είχε θέσει το Newsbomb για τον διαγωνισμό των 27 πωλητηρίων

Όπως είχε αποκαλύψει το Newsbomb σε σχετικό ρεπορτάζ στα τέλη Σεπτεμβρίου, η σύμβαση για τα 27 πωλητήρια προέβλεπε την παραχώρησή τους για έξι χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι. Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα ανερχόταν σε 50.600 ευρώ, ενώ προβλεπόταν επιπλέον η καταβολή ποσοστού 2% επί των εσόδων.

Στη διαδικασία είχε κατακυρωθεί η εκμετάλλευση των πωλητηρίων στην κοινοπραξία Space – Radiant, η οποία συνδέεται με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ Α.Ε.». Η τελευταία είχε συσταθεί από τις δύο εταιρείες, οι οποίες τελικά συμμετείχαν από κοινού στον διαγωνισμό.

Τα ερωτήματα που είχαν τεθεί αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις μελέτες για τις ροές επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, τους όρους συμμετοχής και το γεγονός ότι η ίδια επιχειρηματική σύμπραξη που ανέλαβε τα πωλητήρια είχε προηγουμένως συμμετάσχει σε μελέτες που σχετίζονταν με την επισκεψιμότητα.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν από την παραχώρηση είχε προηγηθεί σειρά μελετών για την εκτίμηση των ροών επισκεπτών στους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Η εταιρεία Radiant είχε αναλάβει το 2023 μελέτη σχετικά με τη ροή επισκεπτών στην Ακρόπολη, ενώ ακολούθησαν άλλες δύο μελέτες, το 2024 και το 2026, για τη ροή επισκεπτών και την επέκταση της εφαρμογής των ζωνών στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία όπου εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket).

Και στις τρεις περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων, η ανάθεση στη Radiant έγινε απευθείας. Το κόστος των μελετών ανερχόταν σε 24.100 ευρώ, 29.500 ευρώ και 29.100 ευρώ αντίστοιχα.

Το γεγονός ότι η Radiant είχε συμμετάσχει στις συγκεκριμένες μελέτες, ενώ στη συνέχεια αποτέλεσε μέρος της κοινοπραξίας που ανέλαβε τα πωλητήρια, είχε προκαλέσει ερωτήματα για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Ιδιαίτερη σημασία είχε και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες ανθρώπων του πολιτισμού, στον διαγωνισμό διάρκειας μόλις δύο ημερών συμμετείχε ένας μόνο υποψήφιος: η ένωση Space Hellas - Radiant Technologies.

Η προσφορά της κοινοπραξίας ξεπέρασε την τιμή εκκίνησης των 46.030 ευρώ τον μήνα κατά μόλις 4.570 ευρώ.

Τα 27 πωλητήρια που αφορά η σύμβαση και το ποσό ανά μήνα

Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης Αθηνών (17.000 ευρώ)

Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου (1.250 ευρώ)

Loggia Ρέθυμνο (550 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας (580 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού (7.650 ευρώ)

Παλαιά Πόλη Χανίων (250 ευρώ)

Λουτρά Παραδείσου Θεσσαλονίκης (450 ευρώ)

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (1.250 ευρώ)

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγών (750 ευρώ)

Βασιλικοί τάφοι Αιγών (1.350 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Επίδαυρος (1.600 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου (1.050 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπιείο (550 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αγοράς (650 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας (2.100 ευρώ)

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας (2.100 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Δελφών (3.000 ευρώ)

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών (3.000 ευρώ)

Παλάτι Μαγίστρου (1.250 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών (1.100 ευρώ)

Ακρωτήρι Θήρας (1.150 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Παλαμηδίου (400 ευρώ)

Τέμενος Ντεφτεντάρ στην Κω (310 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος ανακτόρου Μυστρά (400 ευρώ)

Βιοτεχνία ελληνικών μαντιλιών (350 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Κεραμικού, πωλητήριο εισόδου (255 ευρώ)

Αρχαιολογικός χώρος Κεραμικού, πωλητήριο εξόδου (255 ευρώ)

Οι όροι συμμετοχής που περιόριζαν τους υποψηφίους

Ένα από τα βασικά σημεία κριτικής αφορούσε τις προϋποθέσεις που είχε θέσει ο ΟΔΑΠ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Σύμφωνα με τον όρο 19 της διακήρυξης, ο οποίος αφορούσε την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων, απαιτούνταν:

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, θετικά ίδια κεφάλαια και εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη λειτουργία πωλητηρίου αναμνηστικών σε πολιτιστικό χώρο.

Δικαιώματα αποκλειστικής εμπορικής διανομής προϊόντων τρίτου.

Προηγούμενη υλοποίηση και παράδοση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον πρώτο όρο πληρούσε μόνο η Radiant, ενώ τον τρίτο μόνο η Space. Πρόκειται για τις δύο εταιρείες που δημιούργησαν την κοινοπραξία η οποία τελικά ανέλαβε τη σύμβαση.

Έτσι, είχαν ανακύψει ερωτήματα για το κατά πόσο οι όροι του διαγωνισμού επέτρεπαν πραγματικά τη συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων ή περιόριζαν εκ των προτέρων τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούσαν να διεκδικήσουν την ανάθεση.

Η ΕΑΔΗΣΥ εξέτασε επίσης το ζήτημα των όρων συμμετοχής, ενώ ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) έχει επισημάνει ότι απαιτήσεις όπως ο ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, η προηγούμενη λειτουργία πωλητηρίου σε πολιτιστικό χώρο και η εμπειρία στην υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ περιόριζαν τον αριθμό των επιχειρήσεων που μπορούσαν να λάβουν μέρος.

Η Κνωσός

Η προηγούμενη εμπειρία στα ανθοπωλεία της Βουλής

Στο ίδιο πλαίσιο, το ρεπορτάζ είχε αναδείξει και την προηγούμενη δραστηριότητα της Radiant στη λειτουργία πωλητηρίων.

Η εταιρεία είχε αποκτήσει εμπειρία από πωλητήρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά και από την πιλοτική λειτουργία του πωλητηρίου στα πρώην Ανθοπωλεία της Βουλής. Το συγκεκριμένο έργο, μαζί με τη συμπληρωματική σύμβαση, είχε φτάσει περίπου τις 580.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Μετά το πιλοτικό πρόγραμμα, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εκμίσθωση του πωλητηρίου στα παλαιά ανθοπωλεία της Βουλής, τον οποίο κέρδισε η ίδια κοινοπραξία, με μηνιαίο μίσθωμα 2.200 ευρώ.

Μεταξύ των όρων της συγκεκριμένης διαδικασίας ήταν ο ανάδοχος να έχει εκτελέσει σύμβαση λειτουργίας πωλητηρίου αναμνηστικών ειδών σε χώρο που διαχειρίζεται το υπουργείο Πολιτισμού ή ο ΟΔΑΠ, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, η κοινοπραξία ήταν η μόνη που πληρούσε τη συγκεκριμένη προϋπόθεση, καθώς είχε αναλάβει προηγουμένως τη σύμβαση των ανθοπωλείων.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση της Πειραιώς 260

«Έχει στηθεί τεράστια μπίζνα γύρω από τα μνημεία»

Τον τρόπο με τον οποίο είχε προχωρήσει η παραχώρηση υπηρεσιών και υποδομών των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες είχε σχολιάσει στο προηγούμενο ρεπορτάζ του Newsbomb η Δέσποινα Κουτσούμπα, πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων.

Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι οι εργαζόμενοι του υπουργείου προσπαθούν εδώ και καιρό να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο, όπως καταγγέλλουν, προχωρά η άμεση ή έμμεση παράδοση του δημόσιου πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε επιχειρηματικούς ομίλους, με όχημα τον ΟΔΑΠ.

«Από “ταμείο αναδιανομής” των εσόδων από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, όπως ήταν στο παρελθόν, ο ΟΔΑΠ μετατράπηκε σε όχημα εμπορευματοποίησης των μνημείων, κατασπατάλησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και φωτογραφικών διαγωνισμών», είχε αναφέρει.

Η κ. Κουτσούμπα είχε επισημάνει ακόμη ότι τα αναψυκτήρια, η διαχείριση των εισιτηρίων στους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους, ακόμη και οι τουαλέτες της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς και του Κεραμεικού, παραδίδονται σε ιδιώτες, συχνά μέσα από διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχει ένας και σπανιότερα δύο υποψήφιοι.

Στην ίδια παρέμβαση είχε συνδέσει τις εξελίξεις με την αύξηση των εισιτηρίων και την κατάργηση του χειμερινού εισιτηρίου, υποστηρίζοντας ότι όλο και λιγότεροι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν τα μνημεία και τα μουσεία, όπως, σύμφωνα με την ίδια, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί στην παραχώρηση αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες για ιδιωτικά γεύματα ή επισκέψεις σε «πριβέ ώρες», εκφράζοντας την ανησυχία της για όσα, όπως υποστήριζε, θα ακολουθήσουν μετά την ψήφιση του νόμου για την ΑΕ Εμπορίας Πολιτισμού στα τέλη Ιουλίου.

«Έχει στηθεί τεράστια μπίζνα γύρω από τα μνημεία, με επιχειρήσεις που έχουν προνομιακή πρόσβαση στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού», είχε τονίσει, προσθέτοντας ότι το κόστος της συντήρησης, της προστασίας και της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων παραμένει στο Δημόσιο, ενώ οι κερδοφόρες δραστηριότητες παραχωρούνται σε ιδιώτες.

«Πρόκειται για την κοινή περιουσία όλου του ελληνικού λαού, πρόκειται για την ιστορική μας μνήμη», είχε σημειώσει, προαναγγέλλοντας τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των εργαζομένων με αίτημα να επιστρέψουν τα πωλητήρια, τα εισιτήρια και οι υπόλοιπες υποδομές των αρχαιολογικών χώρων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά Eurokinissi

Τι σημαίνουν οι αποφάσεις για την επόμενη ημέρα

Οι ακυρωτικές αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ δημιουργούν νέα δεδομένα για τον σχεδιασμό του ΟΔΑΠ και τον τρόπο με τον οποίο θα ανατεθεί στο εξής η λειτουργία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Εφόσον προχωρήσει νέα διαδικασία για τα 27 πωλητήρια, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του νόμου 4413/2016 και οι κανόνες δημοσιότητας που ισχύουν για συμβάσεις παραχώρησης αντίστοιχης αξίας. Παράλληλα, θα πρέπει να καθοριστεί το καθεστώς λειτουργίας των πωλητηρίων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων κατά το μεταβατικό διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι νέες διαδικασίες.

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