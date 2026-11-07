Κομοτηνή: Αποδόθηκε ο περίκεντρος ναός Μαξιμιανούπολης - Αυτοψία Μενδώνη στο Ιμαρέτ

«Η βυζαντινή ορθόδοξη παράδοση της Θράκης παραμένει ζωντανή και έτσι οφείλουμε να τη διατηρήσουμε» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

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Κομοτηνή: Αποδόθηκε ο περίκεντρος ναός Μαξιμιανούπολης - Αυτοψία Μενδώνη στο Ιμαρέτ
Απόδοση του περίκεντρου ναού Μαξιμιανούπολης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Ο ναός της Μαξιμιανούπολης αποδόθηκε ως επισκέψιμος χώρος και χώρος λατρείας μετά από αποκατάσταση με χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Η Μαξιμιανούπολη αποτελεί σημαντικό βυζαντινό κέντρο με μοναδικό ανεσκαμμένο μνημείο τον περίκεντρο ναό του 11ου-13ου αιώνα.
  • Το Ιμαρέτ Κομοτηνής, πιθανώς το παλαιότερο οθωμανικό μνημείο στην Ευρώπη, αποκαταστάθηκε και προετοιμάζεται για λειτουργία ως εκθεσιακός χώρος με μουσειολογικές μελέτες σε εξέλιξη.
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού συνεργάζεται με την ΕΤΑΔ για την παραχώρηση και αποκατάσταση του παλιού κινηματογράφου «Αστέρια» ως συνέχεια του ιστορικού χώρου του Ιμαρέτ.
  • Στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συζητήθηκαν η πορεία των πολιτιστικών έργων και ο σχεδιασμός για την προγραμματική περίοδο 2028-2034.
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Η Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία σε εν εξελίξει έργα, που υλοποιεί η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και προήδρευσε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη σε σύσκεψη αρμοδίων στελεχών για την πορεία των έργων που εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού στην Περιφέρεια, αλλά και για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2028-2034.

Η Υπουργός Πολιτισμού στον χαιρετισμό της, στην τελετή της απόδοσης του ναού της Μαξιμιανούπολης, ανέφερε: «Αποδίδεται σήμερα, στην τοπική Εκκλησία και στην τοπική κοινωνία ένα εξαιρετικά σημαντικό βυζαντινό μνημείο, σπάνιας αρχιτεκτονικής, ως επισκέψιμος χώρος».

Το έργο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, με χρηματοδότηση 1.500.000 ευρώ, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί, ουσιαστικά, τη μόνη ορατή μαρτυρία, που διαθέτουμε για τη Μαξιμιανούπολη, ένα σημαντικό κέντρο του Βυζαντίου, σε θέση στρατηγικής σημασίας, στον άξονα της Εγνατίας Οδού. Για το Υπουργείο Πολιτισμού η αποκατάσταση και η απόδοση κάθε μνημείου αποτελεί πάντα χαρμόσυνο γεγονός, όπως, άλλωστε, και για τις τοπικές κοινότητες, στις οποίες ανήκει. Όταν όμως ένα μνημείο αποδίδεται στην αρχική του χρήση, εν προκειμένω στη λατρεία -καθώς θα μπορούν να τελούνται στο μνημείο ιερές ακολουθίες -σε συνεννόηση πάντα με την οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων, η χαρά και η ικανοποίησή μας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η τέλεση της ακολουθίας του Αγιασμού μέσα στο ιερό, μετά από αιώνες σιωπής, καθιστά τη στιγμή μοναδική. Η Θράκη είναι ένας τόπος ευλογημένος, προικισμένος με ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και ένα εξαιρετικά πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, με μείζονα μνημεία όλων των περιόδων. Είναι ένας μοναδικός τόπος, όπου η ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση παραμένει ζωντανή. Αυτήν ακριβώς την παράδοση οφείλουμε όλοι να διατηρήσουμε και να την αναδείξουμε».

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Συντήρηση και αποκατάσταση Περίκεντρου Ναού στη Μαξιμιανούπολη ΡοδόπηςΥπουργείο Πολιτισμού

Απόδοση του περίκεντρου ναού στη Μαξιμιανούπολη

Η Μαξιμιανούπολη, ένας από τους σημαντικότερους αστικούς σταθμούς της βυζαντινής Θράκης, ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, στα τέλη του 3ου με αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., περίπου επτά χιλιόμετρα δυτικά της Κομοτηνής. Κατά την βυζαντινή περίοδο εξελίχθηκε σε σημαντικό διοικητικό και εκκλησιαστικό κέντρο της περιοχής. Ο περίκεντρος ναός, ο οποίος πιθανότατα αποτελούσε τον επισκοπικό ναό της πόλης, χρονολογείται μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα και ανήκει στον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τύπο των περίκεντρων ναών με εξαγωνική κάτοψη. Είναι το μοναδικό μέχρι σήμερα ανεσκαμμένο μνημείο στο εσωτερικό της οχύρωσης της αρχαίας πόλης.

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Μαξιμιανούπολη Ροδόπης. Περίκεντρος ναός. 11ος - 13ος αιΥπουργείο Πολιτισμού

Η Μαξιμιανούπολη, ένας από τους σημαντικότερους αστικούς σταθμούς της βυζαντινής Θράκης, ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, στα τέλη του 3ου με αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ.Το έργο της αποκατάστασης και της ανάδειξης του ναού, καθώς και της συντήρησης των κονιαμάτων και των λίθινων στοιχείων του, υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εργασίες περιέλαβαν παρεμβάσεις στερέωσης, συντήρησης και αναστήλωσης του μνημείου, καθώς και τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών για τη βελτίωση της επισκεψιμότητας και της προσβασιμότητας του αρχαιολογικού χώρου, εξασφαλίζοντας την προστασία και την ανάδειξή του.

«Η βυζαντινή ορθόδοξη παράδοση της Θράκης παραμένει ζωντανή και έτσι οφείλουμε να τη διατηρήσουμε» είπε η Λίνα ΜενδώνηΤην ακολουθία του Αγιασμού τέλεσε ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη και του Δημάρχου Ιάσμου Ιμάμ Τζανέρ.

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Μαξιμιανούπολη Ροδόπης. Πολύκεντρος ναός. 11-13ος αιΥπουργείο Πολιτισμού

Την Υπουργό Πολιτισμού συνόδευαν η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου, ο Διευθυντής της Επιτελικής Δομής του ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟ Γιάννης Μυλωνάς, η αν. προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης Δόμνα Τερζοπούλου και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ.

Αυτοψία στο Ιμαρέτ Κομοτηνής

Η Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία στο Ιμαρέτ Κομοτηνής, το παλαιότερο, πιθανόν, σωζόμενο οθωμανικό μνημείο της Ευρώπης, το οποίο χρονολογείται μεταξύ 1364 και 1382. Το μνημείο έχει αποκατασταθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης με πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»- ΕΣΠΑ 2014-2020. Κατά την αυτοψία εξετάστηκαν τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος ως εκθεσιακού χώρου.

Όπως ανέφερε η Λίνα Μενδώνη, «στόχος μας είναι έως το τέλος του έτους να έχουν εγκριθεί η μουσειολογική και η μουσειογραφική μελέτη για τις δύο αίθουσες του Ιμαρέτ, καθώς και για τον χώρο του Παγοποιείου. Στους δύο πρώτους χώρους προβλέπεται να φιλοξενηθεί η εκκλησιαστική συλλογή, ενώ στο Παγοποιείο σχεδιάζεται έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία και την πολυπολιτισμικότητα της Κομοτηνής».

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Το Ιμαρέτ της ΚομοτηνήςΥπουργείο Πολιτισμού

Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι σε συνεννόηση με την ΕΤΑΔ, για την οριστικοποίηση της παραχώρησης του παλιού κινηματογράφου «Αστέρια», που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το Ιμαρέτ, ώστε να ξεκινήσουν οι μελέτες της αποκατάστασης του συγκεκριμένου κτηρίου, παράλληλα με τις μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη.Στόχος είναι το κτήριο των «Αστεριών» να ανοίξει στο κοινό και να αποτελέσει συνέχεια της ιστορικής διαδρομής της πόλης, λειτουργώντας παράλληλα ως επισκέψιμος και λειτουργικός χώρος, ανοιχτός στο κοινό.

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στην Π.Ε. Ροδόπης ολοκληρώθηκε με την σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το επίκεντρο της σύσκεψης αποτέλεσαν τα έργα πολιτισμού που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

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Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χριστόδουλος ΤοψίδηςΥπουργείο Πολιτισμού

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