Ο βομβαρδισμός του Ιράν από το Ισραήλ και τα μηνύματα στην «ζούγκλα»: 10 συμπεράσματα

Χρόνια τώρα, συζητείται το ενδεχόμενο επίθεσης από το Ισραήλ στο Ιράν με σκοπό την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης.

Το σενάριο του βομβαρδισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, υπόγειων ή υπέργειων, από το Ισραήλ συνοδευόταν πάντα από σχετικά ερωτήματα για το ενδεχόμενο πρόκλησης ενός γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πώς θα αντιδρούσε η Ρωσία και οι χώρες του Κόλπου; Ποια θα ήταν η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο;

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (και) 13 Ιουνίου, το Ισραήλ απέστειλε σχεδόν 200 μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν με αποστολή να πλήξουν 100 επιλεγμένους στόχους, όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και σε ακόμη πέντε πόλεις. Οι Ισραηλινοί πέτυχαν να δολοφονήσουν τον αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας του Ιράν με ισχύ αντίστοιχη με αυτή του Ιρανού υπουργού Άμυνας, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ιράν και άλλα κορυφαία στελέχη του καθεστώτος.

Παραλλήλως, αποκαλύπτεται ότι το σχέδιο της πρώτης επίθεσης του Ισραήλ προέβλεπε και ταυτόχρονες επιθέσεις από drones που είχε εγκαταστήσει μέσα στο ιρανικό έδαφος και είχε προετοιμάσει η Mossad για να χρησιμοποιηθούν την στιγμή που θα επέλεγε η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Τα γεγονότα, που όσο τίποτε άλλο φοβόταν ο Βρετανός πρωθυπουργός ΜακΜίλαν, αν τα καταγράψουμε, τα βάλουμε σε μια σειρά και τα αξιολογήσουμε, μάλλον θα μας οδηγήσουν σε προβληματισμούς (που το πιθανότερο είναι να μας χαλάσουν την χαλαρή διάθεση που θα έπρεπε να έχουμε λόγω Σαββατοκύριακου και επερχόμενων καλοκαιρινών διακοπών). Καλύτερα είναι όμως να προετοιμαζόμαστε παρά εκ των υστέρων να προσπαθούμε να καταλογήσουμε ευθύνες και να μοιρολογούμε για πιθανές -έξω και μακριά- ήττες.

1. Ο σημερινός κόσμος, άναρχος και αρύθμιστος, μοιάζει όλο και περισσότερο με ζούγκλα. Σταθερές στο παγκόσμιο σύστημα δεν υπάρχουν και η κάθε χώρα -αναλόγως πόσο ισχυρή αντιλαμβάνεται τον εαυτό της και πόσο ανήμπορο το υποψήφιο θύμα της-μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να ανησυχεί για πιθανές ουσιαστικές συνεννοήσεις των υπολοίπων ισχυρών του πλανήτη.

2. Υπάρχουν χώρες, όπως το Ισραήλ, που δεν συγχωρούν τους εχθρούς τους και όταν ξεκινούν τον πόλεμο δεν σταματούν με τίποτα και για κανένα λόγο μέχρι να πετύχουν τον αντικειμενικό σκοπό τους, όσο μεγάλες και αν είναι οι υποτιθέμενες διεθνείς αντιδράσεις, οι πορείες ειρήνης ή οι σχεδόν κωμικές πρωτοβουλίες για μετάβαση ακτιβιστών στη Γάζα από θαλάσσης.

3. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι απειλές των ΗΠΑ για προσάρτηση της Γροιλανδίας ή και του Καναδά, η μετατροπή της Συρίας σε δορυφόρο της Τουρκίας, το παράδειγμα της πολυδιάσπασης της Λιβύης, η μετατροπή του Ερντογάν από παρία σε πολύτιμο σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν ότι το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα.

4. Ο εμπορικός πόλεμος των ισχυρών του πλανήτη επαναφέρει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα η κάθε χώρα να είναι στο μέτρο του δυνατού αυτάρκης, αλλά και να αντιλαμβάνεται ότι οι συμμαχίες διεθνώς αλλάζουν διότι δεν βασίζονται σε δεσμούς αίματος αλλά σε συμφέροντα.

5. Όσοι υπνοβατούν υποστηρίζοντας ότι η χώρα είναι προστατευμένη και θωρακισμένη από κρίσεις, ότι οι διεθνείς συμμαχίες μας επιτρέπουν να κοιμόμαστε ήσυχοι, ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε απλώς και μόνο διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στο πρόγραμμα ReArm δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή και στις διεθνείς σχέσεις και η επανάπαυση δεν είναι καλός σύμβουλος.

6. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ως χώρα, ως έθνος, τους δυνητικούς κινδύνους που μας περιβάλλουν και μπορούν να αποσταθεροποιήσουν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε; Πέραν της (αυτο)ικανοποίησης για κάθε στρατιωτική άσκηση ή αποστολή συνοδείας εμπορικών πλοίων στον κόλπο του Άντεν ή αλλού που ολοκληρώνεται ομαλά, είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι για μια απευκταία στρατιωτική κρίση με τους εξ ανατολάς γείτονες;

7. Αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί μια πολεμική μηχανή όπως αυτή του Ισραήλ ή πώς κατάφερε η Τουρκία (ακόμη κι αν ο Ερντογάν το πέτυχε μέσω του reverse engineering, σαν το... ξεπατίκωμα που λέγαμε παλαιά) να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία και να προχωρά σε ναυπήγηση πλοίων, κατασκευή drones και αεροσκαφών with a little help from her friends;

8. Θεωρούμε λογική την μεταστροφή του στρατηγού Χαφτάρ που θεωρούσαμε βασικό συνομιλητή και φίλο της Ελλάδας; Μήπως θα έπρεπε να ψάξουμε αν έγιναν διπλωματικά λάθη ή παραλείψεις που επέτρεψαν στον δεύτερο ισχυρότερο πόλο των... φυλάρχων της Λιβύης (όπως κάποιοι αποκαλούν απαξιωτικά τις αντιμαχόμενες παρατάξεις στη γειτονική χώρα) να φλερτάρει με τον Ερντογάν και την Τουρκία ώστε πια να κινδυνεύουμε να αποδεχτούμε στην πράξη τη νομιμοποίηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου με το οποίο η Άγκυρα θέλει να εγκλωβίσει σε μια θαλάσσια ζώνη τουρκικής κυριαρχίας τα ελληνικά νησιά και να σαλαμοποιήσει το Αιγαίο;

9. Ξέρουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στο σύνολό τους να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα πανάκριβα οπλικά συστήματα που έχουν στη διάθεσή τους; Είναι λειτουργικά και συντηρούνται σωστά τα οπλικά συστήματα που έχουν στα οπλοστάσιά τους ο Στρατός, το Ναυτικό και η Αεροπορία ή μήπως δεν έχουμε ακόμη εγκαταλείψει λογικές κανιβαλισμού κάποιων όπλων για να λειτουργούν τα υπόλοιπα που έφτασαν στο απόγειό τους τις εποχές των μνημονίων; Είναι τέτοιες οι διαθεσιμότητες των κρίσιμων οπλικών συστημάτων που να επιτρέπουν στις Ελληνίδες και στους Έλληνες να κοιμούνται πραγματικά ήσυχοι; Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να συμβεί κάτι μια νύχτα ξαφνικά όπως συνέβη στην περίπτωση του Ιράν που δέχθηκε τις βόμβες των Ισραηλινών χωρίς να μπορέσουν να αντιδράσουν;

10. Καλό είναι να ασχολούμαστε εις βάθος με όσα συμβαίνουν σε γειτονικές χώρες. Απαραίτητο είναι να έχουμε ενημέρωση και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Παίρνουμε όμως στ' αλήθεια τα διδάγματά μας, είμαστε όσο χρειάζεται πραγματικά προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα; Η πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ πιάστηκε στον ύπνο το 1973 στη γιορτή του Γιομ Κιπούρ, αλλά και στις 7 Οκτωβρίου του 2023 αιφνιδιάστηκε από τους τρομοκράτες της Χαμάς στη θρησκευτική γιορτή Σιμχάτ Τορά. Ολες οι χώρες, ακόμη και αυτές που θυμίζουν σύγχρονη Σπάρτη, έχουν τρωτά σημεία και αδυναμίες. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να εντοπίσει τις αδυναμίες της και να προετοιμάζεται για να είναι θωρακισμένη σε όλα τα επίπεδα από τις πιθανές απειλές που αντιμετωπίζει;