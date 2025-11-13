Σπασμένη φλέβα

Μάκης Πολλάτος

Σπασμένη φλέβα
ΠΟΛΤΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θα αιφνιδιαστείτε; Όχι αν είστε οπαδοί του Γιάννη Οικονομίδη. Δηλαδή είναι μία από τα ίδια; Σαν την «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» σαν το θεατρικό «Στέλλα κοιμήσου» και όπως το «σπιρτόκουτο» ή το «μικρό ψάρι»;

Γράφω λίγα λόγια για το νέο φιλμ του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη φλέβα» που βγαίνει στις αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου επειδή είχα την τύχη να το παρακολουθήσω στα κρυφά. Όχι να κάνω spoiler για να υποχρεώσω τους συντελεστές να με κυνηγούν «με την ψυχή στο στόμα» και να με απειλούν με νομικά μέτρα λες και είναι… μαχαιροβγάλτες.

Πολλές φορές, στα προηγούμενα πέντε φιλμ του Οικονομίδη ένιωθα ότι ο σκηνοθέτης πρέπει να είναι φανατικός με την ποίηση του Γουίλιαμ Μπλέικ, εμποτισμένος με την άποψη ότι ο δρόμος της υπερβολής οδηγεί στο παλάτι της σοφίας.

Και είναι πολλά από τα στοιχεία στην ταινία «Σπασμένη Φλέβα» στην υπερβολή τους δοσμένα. Οι απάτες, οι επιχειρηματίες που πωλούν αέρα κοπανιστό, οι οικογένειες που ζουν πέρα απ’ τα όρια των δυνατοτήτων τους και πουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν για να αγοράσουν ένα σπίτι στα νότια προάστια με θέα θάλασσα. Κι αν είναι παλαιά η πολυκατοικία δεν έχουν καν πρόβλημα να αλλάξουν τα σιδερένια κάγκελα στα μπαλκόνια και να βάλουν γυάλινα, όπως σε όλα τα διαμερίσματα στα ακριβά νότια προάστια που πωλούνται από 5-6.000 ευρώ το τετραγωνικό. Το αυτοκίνητο του πτωχευμένου επιχειρηματία πρέπει να είναι απαραιτήτως σούπερ car των €50-60.000, το στομάχι του αρκούντως διογκωμένο για να συμβαδίζει με την καμπύλη ευημερίας που έχει -αλλά μόνο στο μυαλό του- για την ίδια του τη ζωή. Και ο πρωταγωνιστής να πρέπει να βρίσκεται σε ένα διαρκές roller coaster ανάμεσα σε μια μεγαλύτερης ηλικίας ερωμένη-χορηγό, μια δεύτερη ερωμένη με την οποία είναι καψουρεμένος και μια σύζυγο που όλα τα καταλαβαίνει αλλά εκρήγνυται μόνο λίγο πριν την απόλυτη καταστροφή και ξανακάνει κωλοτούμπα ζητώντας και συγγνώμη όταν νομίζει πως τα χειρότερα πέρασαν αλλά που να ξερε.

Είναι το άπαν στη ζωή ένα ρετιρέ διαμέρισμα στα νότια προάστια με θέα θάλασσα και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε για να μην το χάσουμε; Είναι παρασιτική μια κοινωνία που τελικώς κανείς δεν παράγει τίποτα αλλά όλοι καταναλώνουν; Πρέπει να φτάσουμε στο απροχώρητο για να αντιληφθούμε αν οι θεωρούμενοι φίλοι μας στην πραγματικότητα μας σιχαίνονται; Μπορούν οι γονείς να συμβουλεύσουν τα παιδιά τους στις πιο κρίσιμες στιγμές τους ή είναι απλώς διακοσμητικοί; Μέχρι ποιου βαθμού ισχύει το αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνοις; Βγαίνουν ατσαλάκωτοι όλοι οι σύγχρονοι έλληνες -οι κωλοέλληνες του Σαββόπουλου- και ισχύει άραγε ότι τίποτα δεν τους οδηγεί να υποφέρουν για τα πραγματικά ουσιαστικά της ζωής; Είναι όλα λεφτά τελικά; Αυτή είναι η Ελλάδα, μια χώρα όπου όλοι ζουν πέραν των δυνατοτήτων τους;

Πολλά έγραψα νομίζω. Θα την έβλεπα ξανά και ξανά την σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη για να δω τον Σταμουλακάτο (κι ας φοβήθηκα πως θα τελειώσει το φιλμ χωρίς να πει λέξη), να απολαύσω τον καταιγιστικό Βασίλη Μπισμπίκη, να δω την Μπέτυ Αρβανίτη να τσαλακώνεται, να βρίζει και να κάνει έρωτα στο κρεβάτι της με τον Θωμά. Ίσως μόνο για τα δύο λεπτά που βλέπουμε τον Σταύρο Μπένο και μάλιστα προφίλ να μας θυμίζει ότι η καλοσύνη είναι πάντα λυτρωτική, πάντα υπαρκτή και πολλές φορές ταυτίζεται με το πρόσωπο που επί δεκαετίες υπηρέτησε τον λαό ως πολιτικός αλλά δεν λερώθηκε, δεν λαδώθηκε, δεν ενεπλάκη σε κανένα σκάνδαλο παρά μόνο πρόσφερε. Κι αυτή τελικά είναι μια φλέβα που δεν σπάει.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Φουλάρει για πρωτιά ο ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, νέα ήττα ο Πανιώνιος στο Eurocup

00:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 48.000 μονάδες

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός Κίναν» - Το μήνυμα συμπαράστασης του «τριφυλλιού» στον Έβανς

00:00ΠΟΛΤΟΣ

Σπασμένη φλέβα

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους»

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου

23:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα εργοστάσιο παραγωγής αστεριών ανακαλύφθηκε στο πρώιμο Σύμπαν

23:36LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με το άγχος - «Το βιώνω για πρώτη φορά στη ζωή μου»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Συναγερμός για εξαφάνιση 75χρονου– Έφυγε να πάει στα κτήματά του και έκτοτε αγνοείται

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Το σοκ με τον Έβανς «πάγωσε» τα χαμόγελα (βίντεο)

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

22:51LIFESTYLE

Αίθρα Λυκουρέζου: Ο απολογισμός για τα 47α γενέθλιά της - «Με αφορά ο δρόμος της ψυχής»

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΟΚ με Έβανς: Τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές» - Τι είπε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: «Τον απειλούσαν για 250 ευρώ» - Τι καταγγέλλει  ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια του 3,5 ετών νήπιου

22:15TRAVEL

Σε αυτό το χωριό της Βρετανίας θα νιώσεις τη «μαγεία» του Χάρι Πότερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας που έδινε live συνέντευξη την ώρα του σεισμού των 5,3R

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:45LIFESTYLE

«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Γερμανία: Ακυρώνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω φόβων για επιθέσεις ισλαμιστών

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Δεν κυκλοφορούν σήμερα και αύριο - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Η δημοσιοποίηση των email του Έπσταϊν αποτελεί «πλαστή αφήγηση» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ - «Παγίδα που έστησαν οι Δημοκρατικοί», λέει ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ