ΑΕΚ-ΛΑΣΚ: Η μεγάλη μάχη για την πρεμιέρα του Champions League

Snapshot Η ΑΕΚ επιστρέφει στη φάση των ομίλων του Champions League μετά από 19 χρόνια με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση μετά το 2007.

Η «Αγιά Σοφιά» αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ΑΕΚ, δυσκολεύοντας ακόμα και ισχυρούς ευρωπαϊκούς αντιπάλους.

Η ΛΑΣΚ, αν και δεν ανήκει στην ελίτ των ευρωπαϊκών συλλόγων, έχει δείξει ανταγωνιστικότητα στα προκριματικά του Champions League.

Η ΛΑΣΚ κατέκτησε πρόσφατα το δεύτερο πρωτάθλημά της μετά από σχεδόν 60 χρόνια, διακόπτοντας την κυριαρχία των Σάλτσμπουργκ και Στουρμ.

Στο play off του Champions League, η ΛΑΣΚ ηττήθηκε βαριά από τη Σέλτικ με 3-0 στη Γλασκώβη. Snapshot powered by AI

Ένα νέο ευρωπαϊκό ταξίδι αρχίζει για την ΑΕΚ, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη league phase του Champions League με ξεκάθαρο στόχο να αφήσει πίσω της τα χαμένα χρόνια και να επιστρέψει δυναμικά στο κορυφαίο επίπεδο της διοργάνωσης.

H Ένωση υποδέχεται τη ΛΑΣΚ και έχει μπροστά της μια σημαντική ευκαιρία: να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο Champions League έπειτα από 19 χρόνια. Η τελευταία φορά που το πέτυχε ήταν στις 21 Νοεμβρίου 2007, όταν είχε επικρατήσει 1-0 της Μίλαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έκτοτε, η ΑΕΚ συμμετείχε μόλις μία ακόμη φορά στη διοργάνωση, τη σεζόν 2018/19, γνωρίζοντας έξι ήττες.

Η επιστροφή της, λοιπόν, στη νέα εποχή του Champions League συνδυάζεται με την επιθυμία για ένα ιδανικό ξεκίνημα. Και η «Αγιά Σοφιά» αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για την Ένωση, έχοντας εξελιχθεί σε έδρα που δυσκολεύει ακόμη και ισχυρούς ευρωπαϊκούς αντιπάλους.

Απέναντί της θα βρεθεί η ΛΑΣΚ, μια ομάδα που μπορεί να μην έχει το ευρωπαϊκό μέγεθος των κορυφαίων συλλόγων, όμως κάθε άλλο παρά αμελητέα περίπτωση είναι. Οι Αυστριακοί έδειξαν στα προκριματικά ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Champions League, αλλά στο play off γνώρισαν βαριά ήττα με 3-0 από τη Σέλτικ στη Γλασκώβη, σε μια από τις πιο απαιτητικές έδρες της Ευρώπης.

Η ΛΑΣΚ, πάντως, βρίσκεται σε περίοδο αγωνιστικής άνθησης. Κατάφερε να διακόψει την πολυετή κυριαρχία της Σάλτσμπουργκ και της Στουρμ και να κατακτήσει το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας της, αλλά και το πρώτο μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες, από τη σεζόν 1964/65.

Διαβάστε επίσης