Euroleague Final Four 2025, Ολυμπιακός - Μονακό 68-78: Τον... τελείωσε ο Σπανούλης!

Μία ακόμα παταγώδης αποτυχία για τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμα μαύρο βράδυ για τους "ερυθρόλευκους" οι οποίοι δεν κατάφεραν ούτε αυτή τη φορά να κάνοπυν τη διαφορά και να βρεθούν στον τελικό για να διεκδικήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τους πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε και πάλι στο... καναβάτσο, με την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη να τον "κλειδώνει" από την αρχή μέχρι το τέλος και να παίρνει πανάξια την πρόκριση στον τελικό.

Πλέον, ο Ολυμπιακός μετά και την νέα του αποτυχία, τέταρτη συνεχόμενη, μπαίνει σε μια μεγάλη εσωστρέφεια με τον προβληματισμό να είναι πολύ μεγάλος, μιας και το τεράστι μπάτζετ που δόθηκε απλόχερα στον Έλληνα τεχνικό από τους αδελφούς Αγγελόπουλους, μέχρι στιγμής, έχει πεταχτεί στον... κάλαθο τωνμ αχρήστων. Κύπελλο ο Παναθηναϊκός, πρώτη θέση στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός και 0/4 στη Euroleague.

Και μάλιστα, το... κερασάκι στην... πικρή τούρτα να έρχεται από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος την Κυριακή θα διεκδικήσει το πρώτου πρωτάθλημα ως προπονητής, κόντρα στον Σαροούνας Γιασικεβίτσιους και τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την άμυνά του να μπλοκάρει τη Μονακό σχεδόν για ένα τρίλεπτο, αλλά στη συνέχεια ήταν αυτός που έμεινε για λίγο από λύσεις (4-7, 5'). Ένα τρίποντο του Φουρνιέ ξεσήκωσε την εξέδρα αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να νικήσει την αντίπαλη άμυνα. Κανένα πρόβλημα για τον Φουρνιέ που εκτέλεσε ακόμα ένα πολύ δύσκολο σουτ (15-11, 7'), αλλά ο Ντιαλό απάντησε, με τα λάθη των Πειραιωτών να μην κοστίζουν και το δεκάλεπτο να κλείνει στο 17-17.

Ο Μπαρτζώκας έβαλε νωρίς τρεις γκαρντ στο παρκέ και ο Ολυμπιακός απάντησε στο 17-21 με 6-0 σερί. Η παρουσία του Μιλουτίνοφ έδωσε πολλές λύσεις σε επίθεση και ριμπάουντ, αλλά η Μονακό εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Ολυμπιακού και με έναν εκπληκτικό αιφνιδιασμό έφυγε με 26-31 (16'). Έχοντας μάλιστα απενεργοποιήσει και τον Βεζένκοβ ως εκείνο το σημείο, η Μονακό διατήρησε τον έλεγχο, αφού ο Μάικ Τζέιμς ήταν φανταστικός.

Στο φινάλε του ημιχρόνου οι δύο ομάδες ήταν άστοχες και πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 32-35.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Πάλευε μόνος του ο Φουρνιέ

Το δίδυμο Ντιαλό - Μπλόσομγκεϊμ συνέχισε να κάνει «ζημιά» στον Ολυμπιακό και στην επανάληψη, με τους Πειραιώτες να μην μπορούν να βρουν αντίστοιχη ένταση και αποτελεσματικότητα στους φόργουορντ. Έτσι, το σύνολο του Σπανούλη έφτασε στο +7 (40-47 στο 25') και στο +10 (40-50 στο 26' με 3π. του Έλι Οκόμπο). Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έβρισκαν δημιουργία, είχαν αμυντική ανισορροπία και ο Ντιαλό μετά το νέο επιθετικό ριμπάουντ του έστειλε την απόσταση στο +12 (40-52), με τον Μπαρτζώκα να ρίχνει τους Ουόκαπ - Μιλουτίνοφ στο παρκέ. Η «βόμβα» του Μπλόσομγκεϊμ «έγραψε» το 42-55 (28'), αλλά σε εκείνο το σημείο ο Φουρνιέ έκανε ένα εντυπωσιακό, ασύλληπτο step up, εκμεταλλευόμενος ένα καλό αμυντικό τρίλεπτο. Ο Γάλλος... αρνούνταν να χάσει και μείωσε μόνος του τη διαφορά με προσωπικά καλάθια (51-55 στο 29', 20π. με 7/11 σουτ ο ηγέτης του Ολυμπιακού). Τελικά, στο 30' η Μονακό βρισκόταν στο +6 (51-57).

Ο Σπανούλης υπέγραψε την νέα αποτυχία του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με τους Ουίλιαμς - Γκος, Βιλντόζα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην 4η περίοδο, ενώ μετά το γκολ - φάουλ του Τζαϊτέ (51-60) ο Μπαρτζώκας τον Γάλλο και έβαλε τον Λι, σε μια πεντάδα με τρεις γκαρντ. Μάλιστα, ο Τζαϊτέ νίκησε ξανά τον Μιλουτίνοφ για το νέο διψήφιο προβάδισμα της ομάδας από το Πριγκιπάτο (51-62 στο 32'). Το χαμηλό σχήμα δεν λειτούργησε, η Μονακό «έχτισε» νέα διαφορά (51-64 στο 33') και ο Μπαρτζώκας επανέφερε τον Φουρνιέ στο πλευρό δύο χειριστών (Ουίλιαμς - Γκος και Ουόκαπ).

Σε εκείνο το σημείο ο Ουίλιαμς - Γκος σημάδεψε σωστά από τη γωνία (54-64) και μετά τα λάθη του Τάις ο Σπανούλης επανέφερε τους Ντιαλό - Τζαϊτέ. Ο Φουρνιέ έκανε ένα λάθος και αστόχησε σε ένα τρίποντο και ο Οκόμπο διατήρησε τους Μονεγάσκους στο +10 (56-66 στο 35'). Ο Φουρνιέ βρήκε ένα ζευγάρι βολών (58-66), ο Φαλ επέστρεψε και έχασε ένα κρίσιμο αμυντικό ριμπάουντ, με τον Ντιαλό να επιτίθεται στο «ερυθρόλευκο» καλάθι για το 58-68. Ο Ουόκαπ πήρε μια κομβική επίθεση και ήταν απελπιστικά άστοχος, ενώ ο Τζέιμς «χόρεψε» τη αντίπαλη άμυνα, για το πάρε - βάλε στον διψήφιο Τζαϊτέ (58-70 στο 36').

Ο Μπαρτζώκας κάλεσε time out, δεν άλλαξε την πεντάδα του και είδε τον Φουρνιέ να αστοχεί σε ένα τραβηγμένο τρίποντο. Ο Φαλ έκοψε ψηλά τον Τζέιμς, αλλά η άμμος στην κλεψύδρα είχε αρχίσει να αδειάζει. Με κάτι λιγότερο από 3' για τη λήξη ο Φουρνιέ ευστόχησε για τρεις (61-70), αλλά ο ασταμάτητος Ντιαλό «απάντησε» με γκολ - φάουλ «πάνω» στον Βεζένκοφ (61-72 με 0/1β.). Ο Μπαρτζώκας έκανε all in με small ball και τον Πίτερς στο «5», ο Φουρνιέ έβαλε ακόμα ένα μεγάλο σουτ (64-72 στο 38', 30π. ο Γάλλος) και οι Πειραιώτες έβγαλαν μια άμυνα (κλέψιμο Ουίλιαμς - Γκος). Ο Φουρνιέ με 1/2 βολές έκανε το 65-72 και ο Οκόμπο πήρε μια βιαστική επιλογή. Όμως, με 90'' για το φινάλε οι Μονεγάσκοι έπαιξαν double team στον Φουρνιέ και ο Οκόμπο την έκλεψε. Έτσι, ο Ντιαλό «έγραψε» σαν σε προπόνηση το 65-74. Ο Μπαρτζώκας πήρε ξανά time out, ο Μπλόσομγκεϊμ φιλοδώρησε με ένα... αυτοκρατορικό κόψιμο τον Πίτερς και ο Τζέιμς «καθάρισε» τη νίκη της Μονακό (65-76 στο 39'). Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, απέτυχε σε 4ο διαδοχικό Final Four, με την ομάδα του Σπανούλη να πηγαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό της Euroleague (68-78 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 17-17, 32-35, 51-57, 68-78.

Σχετικές ειδήσεις