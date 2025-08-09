Εθνική Ελλάδας: Σοβαρό τεστ στην Κύπρο με τη Σερβία - Η ώρα και το κανάλι

Η Ελλάδα αγωνίζεται στην Λεμεσό για το ECOMMBX Cup, με την «γαλανόλευκη» να αντιμετωπίζει την Σερβία στο πρώτο δυνατό τεστ ενόψει Eurobasket 2025.

Εθνική Ελλάδας: Σοβαρό τεστ στην Κύπρο με τη Σερβία - Η ώρα και το κανάλι
ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ / ΣΕΡΒΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
Tα φιλικά προετοιμασίας της συνεχίζει η Εθνική ομάδα ενόψει του EuroBasket 2025, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να λαμβάνει μέρος στο ECOMMBX Cup στην Λεμεσό.

Η Ελλάδα βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) στην Κύπρο και σήμερα (9/8) θα δώσει το πρώτο της δυνατό φιλικό τεστ κόντρα στην ισχυρή Σερβία (20:30).

Ο Βασίλης Σπανούλης πήρε στην αποστολή 16 παίκτες, αφήνοντας στην Αθήνα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Βαγγέλη Ζούγρη οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι: οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.

Από την πλευρά του ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα έχει διαθέσιμα όλα του τα όπλα κόντρα στην Ελλάδα, με τους Νίκολα Γιόκιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Βασίλιε Μίτσιτς να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή.

Η αποστολή της εθνικής Σερβίας για το τουρνουά στην Κύπρο: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς.

Οι ώρες και το κανάλι του τουρνουά στην Κύπρο

Τις αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας με τους αντιπάλους της -και όχι μόνο- θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση η ΕΡΤ1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μετάδοσης των αγώνων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Ισραήλ | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Σερβία | ΕΡΤ1

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Σερβία | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Ισραήλ | ΕΡΤ1

