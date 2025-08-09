Άρης: Επίσημο το «μπαμ» με Ίνοχ - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2027

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Στίβεν Ίνοχ έως το 2027.

Άρης: Επίσημο το «μπαμ» με Ίνοχ - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2027
ΜΠΑΣΚΕΤ
Γεννημένος στις 18 Σεπτεμβρίου του 1997 και με ύψος 2.08μ., αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο 28χρονος Αμερικανός ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2015 στο Γιουκόν και δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στο Λούιζβιλ. Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, είχε 9.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Η επαγγελματική καριέρα του νέου παίκτη του Άρη ξεκίνησε το 2020 στην Ισπανία και την Ομπραντόιρο, όπου είχε 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην Euroleague με τα χρώματα της Μπασκόνια. Με τους Βάσκους, ο Ίνοχ μέτρησε 8.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στην ACB και 7.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη Euroleague.

Το καλοκαίρι του 2023 ο Στίβεν Ίνοχ ετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Τουρκ Τέλεκομ, με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε δύο φoρές τον Άρη, στο BKT EuroCup. Είχε 11.4 πόντους και 5 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα και 12.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 κοψίματα στο BKT EuroCup.

Πέρυσι, ταξίδεψε στη Λιθουανία για να αγωνιστεί στη Ρίτας Βίλνιους. Στο λιθουανικό πρωτάθλημα ο Ίνοχ είχε 7 πόντους και 3.7 ριμπάουντ και στο Basketball Champions League 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

