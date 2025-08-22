Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Ιταλία στο μπάσκετ και Βραζιλία - Ελλάδα στο βόλεϊ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22/08).
Τη δεύτερη «υποχρέωσή» της στο τουρνουά Ακρόπολις δίνει την Παρασκευή (22/08) η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει την Ιταλία στο «Telekom Center Athens». Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00 με μετάδοση από το ERT News.
Παράλληλα, την πρώτη της «μάχη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών που φιλοξενείται στην Ταϊλάνδη δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει την δευτεραθλήτρια κόσμου, Βραζιλία. Πρώτο σερβίς στις 15:30 και μετάδοση από το ΕΡΤ2.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22/08):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
10:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:00
ΕΡΤ2
Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
11:40
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
15:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
15:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Muay Thai
15:30
ΕΡΤ2
Βραζιλία – Ελλάδα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:55
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
19:30
Novasports Prime
Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν
Bundesliga 2 2025/26
20:00
ΕΡΤ News
Ελλάδα – Ιταλία
Μπάσκετ
21:00
ΕΡΤ3
IAAF Diamond League
Βρυξέλλες
21:30
Novasports 3HD
Μπάγερν Μονάχου – Λειψία
Bundesliga 2025/26
22:00
Novasports Premier League
Γουέστ Χαμ – Τσέλσι
Premier League 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Ντέρμπι - Μπρίστολ Σίτι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:30
Novasports Prime
Μπέτις – Αλαβές
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
Novasports Start
Λεγανές – Κάδιθ
Ποδόσφαιρο
23:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Γουίνστον-Σάλεμ (1ος Ημιτελικός)
00:30
Novasports Start
WTA 250 2025
Τένις
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
01:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Γουίνστον-Σάλεμ (2ος Ημιτελικός)
02:00
Novasports 6HD
WTA 500 2025
Τένις
02:30
Novasports Start
WTA 250 2025
Τένις
04:00
Novasports 6HD
WTA 500 2025
Τένις
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ