Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Ιταλία στο μπάσκετ και Βραζιλία - Ελλάδα στο βόλεϊ

Τη δεύτερη «υποχρέωσή» της στο τουρνουά Ακρόπολις δίνει την Παρασκευή (22/08) η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει την Ιταλία στο «Telekom Center Athens». Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00 με μετάδοση από το ERT News.

Παράλληλα, την πρώτη της «μάχη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών που φιλοξενείται στην Ταϊλάνδη δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει την δευτεραθλήτρια κόσμου, Βραζιλία. Πρώτο σερβίς στις 15:30 και μετάδοση από το ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22/08):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) 11:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) 14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές) 15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές) 15:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Muay Thai 15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές) 19:30 Novasports Prime Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2 2025/26 20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Ιταλία Μπάσκετ 21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Βρυξέλλες 21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Bundesliga 2025/26 22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Τσέλσι Premier League 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντέρμπι - Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship 2025-26 22:30 Novasports Prime Μπέτις – Αλαβές La Liga EA Sports 2025/26 22:30 Novasports Start Λεγανές – Κάδιθ Ποδόσφαιρο 23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Γουίνστον-Σάλεμ (1ος Ημιτελικός) 00:30 Novasports Start WTA 250 2025 Τένις 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 01:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Γουίνστον-Σάλεμ (2ος Ημιτελικός) 02:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Τένις 02:30 Novasports Start WTA 250 2025 Τένις 04:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Τένις 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

