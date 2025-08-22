Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Ιταλία στο μπάσκετ και Βραζιλία - Ελλάδα στο βόλεϊ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22/08).

Newsbomb

Εθνική Ελλάδας
Αυλαία στο τουρνουά Ακρόπολις
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δεύτερη «υποχρέωσή» της στο τουρνουά Ακρόπολις δίνει την Παρασκευή (22/08) η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει την Ιταλία στο «Telekom Center Athens». Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00 με μετάδοση από το ERT News.

Παράλληλα, την πρώτη της «μάχη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών που φιλοξενείται στην Ταϊλάνδη δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει την δευτεραθλήτρια κόσμου, Βραζιλία. Πρώτο σερβίς στις 15:30 και μετάδοση από το ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22/08):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

10:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:00

ΕΡΤ2

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

11:40

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Muay Thai

15:30

ΕΡΤ2

Βραζιλία – Ελλάδα

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:55

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

19:30

Novasports Prime

Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν

Bundesliga 2 2025/26

20:00

ΕΡΤ News

Ελλάδα – Ιταλία

Μπάσκετ

21:00

ΕΡΤ3

IAAF Diamond League

Βρυξέλλες

21:30

Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου – Λειψία

Bundesliga 2025/26

22:00

Novasports Premier League

Γουέστ Χαμ – Τσέλσι

Premier League 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ντέρμπι - Μπρίστολ Σίτι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:30

Novasports Prime

Μπέτις – Αλαβές

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

Novasports Start

Λεγανές – Κάδιθ

Ποδόσφαιρο

23:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (1ος Ημιτελικός)

00:30

Novasports Start

WTA 250 2025

Τένις

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

01:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (2ος Ημιτελικός)

02:00

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Τένις

02:30

Novasports Start

WTA 250 2025

Τένις

04:00

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Τένις

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρεμιέρα σε Super League, Serie A και Bundesliga με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

11:51ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας:

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Υπερτουρισμός ακόμα και στην... Ανταρκτική - Ολοένα και αυξανόμενες οι επιπτώσεις της ανθρώπινης παρουσίας - «Ένας μόνο τουρίστας επιταχύνει την τήξη 100 τόνων χιονιού»

11:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για τον βιασμό 14χρονης με νοητική υστέρηση

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συγκινητική υποστήριξη σε 11χρονη «πραγματική Σταχτοπούτα» - Νταήδες της έσκισαν το φόρεμα σε χορό αποφοίτησης - Η τοπική κοινότητα κάνει επανάληψη της εκδήλωσης

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για Τούρκους μαφιόζους που ζουν στη χώρα μας - Η λίστα της ΕΥΠ και οι νέες έρευνες μετά τη σύλληψη του «Ρέιζ»

11:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Προσπαθούσαν επί 66 λεπτά να τον επαναφέρουν - Η μάχη που έδωσε για τους απινιδωτές και το τελευταίο αντίο

10:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ανατροπή με Σάντσες - Έρχεται Αθήνα ο Πορτογάλος

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν γονάτισε μπροστά σε φωτογραφίες νεκρών στρατιωτών - Αγκάλιασε επιζήσαντα του πολέμου - Δείτε εικόνες

10:35LIFESTYLE

Κατερίνα Δαλάκα: Τα γενέθλια και το λάθος σερβιτόρου με την τούρτα της

10:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Ιταλία στο μπάσκετ και Βραζιλία - Ελλάδα στο βόλεϊ

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Flamingo: Αυτός είναι ο νέος ουκρανικός πύραυλος με βεληνεκές 3.000 χλμ

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Απειλές από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας: «Σύντομα θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης»

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν, Ερντογάν και Μόντι στην Κίνα - Στόχος η δημιουργία «αντίβαρου» στις δυτικές συμμαχίες

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 6χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο - Ήταν σε μηχανάκι με τους γονείς του

10:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μαέστρο Ιταλιάνο» ο Καλάμπρια - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πυροβολισμοί με paintball, αποκεφαλισμοί ζώων και φρίκη επί πληρωμή στην πλατφόρμα livestreaming - Οι τρομακτικές εικόνες

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο

09:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους στις 25 Αυγούστου από τον ΕΦΚΑ – Ποιοι οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Προσπαθούσαν επί 66 λεπτά να τον επαναφέρουν - Η μάχη που έδωσε για τους απινιδωτές και το τελευταίο αντίο

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πυροβολισμοί με paintball, αποκεφαλισμοί ζώων και φρίκη επί πληρωμή στην πλατφόρμα livestreaming - Οι τρομακτικές εικόνες

09:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους στις 25 Αυγούστου από τον ΕΦΚΑ – Ποιοι οι δικαιούχοι

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μερομήνια: Με περισσότερες βροχές και χιόνι ο χειμώνας - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο ουρανός θα βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι στις 23 Αυγούστου - Το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού»

08:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συγκινητική υποστήριξη σε 11χρονη «πραγματική Σταχτοπούτα» - Νταήδες της έσκισαν το φόρεμα σε χορό αποφοίτησης - Η τοπική κοινότητα κάνει επανάληψη της εκδήλωσης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Κύθηρα: Ο καπετάν Σπύρος που έσωσε δεκάδες εγκλωβισμένους στη φωτιά

06:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά τη συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για Τούρκους μαφιόζους που ζουν στη χώρα μας - Η λίστα της ΕΥΠ και οι νέες έρευνες μετά τη σύλληψη του «Ρέιζ»

07:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Γιατί δεν συμφέρει μετά τα 40 έτη εργασίας - Παραδείγματα

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ