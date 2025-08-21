Eurobasket: Γιόκιτς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, οι τρεις καλύτεροι σύμφωνα με το ESPN

Δεύτερος ο «Greek Freak», πίσω από τον Σέρβο σέντερ, όπως αποφάσισε το ESPN – Ποια είναι η κορυφαία δεκάδα της διοργάνωσης.

Eurobasket: Γιόκιτς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, οι τρεις καλύτεροι σύμφωνα με το ESPN
INTIME SPORTS
Μια λίστα με τους κορυφαίους παίκτες που θα αγωνιστούν στο Eurobasket 2025, παρουσίασε το ESPN. Σύμφωνα με το δίκτυο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο δεύτερος καλύτερος στο τουρνουά.

Μπροστά από τον «Greek Freak» φιγουράρει ο Νίκολα Γιόκιτς, τον οποίο θεωρούν τον καλύτερο της διοργάνωσης. Στην τρίτη θέση ο Λούκα Ντόντσιτς.

Η λίστα των 10 κορυφαίων του Eurobasket όπως την επέλεξε το ESPN:

1.Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία)

2.Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)

3.Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)

4.Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία)

5.Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)

6.Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία)

7.Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία)

8.Ντένι Αβντίγια (Ισραήλ)

9.Σάντι Αλντάμα (Ισπανία)

10.Νέμιας Κέτα (Πορτογαλία)

