Eurobasket: Γιόκιτς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, οι τρεις καλύτεροι σύμφωνα με το ESPN
Δεύτερος ο «Greek Freak», πίσω από τον Σέρβο σέντερ, όπως αποφάσισε το ESPN – Ποια είναι η κορυφαία δεκάδα της διοργάνωσης.
Μια λίστα με τους κορυφαίους παίκτες που θα αγωνιστούν στο Eurobasket 2025, παρουσίασε το ESPN. Σύμφωνα με το δίκτυο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο δεύτερος καλύτερος στο τουρνουά.
Μπροστά από τον «Greek Freak» φιγουράρει ο Νίκολα Γιόκιτς, τον οποίο θεωρούν τον καλύτερο της διοργάνωσης. Στην τρίτη θέση ο Λούκα Ντόντσιτς.
Η λίστα των 10 κορυφαίων του Eurobasket όπως την επέλεξε το ESPN:
1.Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία)
2.Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)
3.Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)
4.Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία)
5.Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)
6.Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία)
7.Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία)
8.Ντένι Αβντίγια (Ισραήλ)
9.Σάντι Αλντάμα (Ισπανία)
10.Νέμιας Κέτα (Πορτογαλία)