H Euroleague θέλει Final-4 στο Telekom Center Athens, σύμφωνα με τον διευθυντή της «Belgrade Arena»

Δηλώσεις έκανε ο γενικός διευθυντής της «Belgrade Arena», αναφορικά με το Final Four της Euroleague για το 2026. Όπως επισήμανε ο Γκόραν Γκρμπόβιτς, φαβορί είναι η Αθήνα – το Βελιγράδι έχει θέσει κι αυτό υποψηφιότητα – και μάλιστα εμφανίστηκε ενοχλημένος γι’ αυτό.

Μεταξύ άλλων δήλωσε στο «Jao Mile»:

«Τώρα για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι με την Αθήνα, για μία ας πούμε διαμάχη για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αίτηση πέρυσι, για όλα τα τρία χρόνια του Final Four, το 2025, το 2026 και το 2027. Κανείς άλλος δεν έκανε αίτηση. Δύο μέρες πριν ψηφίσει η διοίκηση της Εuroleague, το Άμπου Ντάμπι εμφανίστηκε. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Εuroleague.

Σε ρωτάνε από την πίεση αίματός σου, μέχρι το χρώμα ματιών σου, για να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις. Έξι από εμάς, συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και μας είπαν ότι επέλεξαν το Άμπου Ντάμπι επειδή μας έδωσε χρήματα, οπότε πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκανε τη συμφωνία, κάποιο ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι ομάδες πήραν τα λίγα που περίσσεψαν.

Η τωρινή διεύθυνση της Εuroleague είπαν θα πάμε στο ΟΑΚΑ. Και συνήθως, εμείς έχουμε Σέρβους εσωτερικούς προδότες που θα κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε και η Αθήνα να το πάρει».