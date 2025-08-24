H Euroleague θέλει Final-4 στο Telekom Center Athens, σύμφωνα με τον διευθυντή της «Belgrade Arena»

Ο Γκόραν Γκρμπόβιτς αποκάλυψε πως η Αθήνα είναι το φαβορί για τη διεξαγωγή του Final Four, καθώς αυτό θέλει και η διοίκηση της Euroleague.

Newsbomb

H Euroleague θέλει Final-4 στο Telekom Center Athens, σύμφωνα με τον διευθυντή της «Belgrade Arena»
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δηλώσεις έκανε ο γενικός διευθυντής της «Belgrade Arena», αναφορικά με το Final Four της Euroleague για το 2026. Όπως επισήμανε ο Γκόραν Γκρμπόβιτς, φαβορί είναι η Αθήνα – το Βελιγράδι έχει θέσει κι αυτό υποψηφιότητα – και μάλιστα εμφανίστηκε ενοχλημένος γι’ αυτό.

Μεταξύ άλλων δήλωσε στο «Jao Mile»:

«Τώρα για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι με την Αθήνα, για μία ας πούμε διαμάχη για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αίτηση πέρυσι, για όλα τα τρία χρόνια του Final Four, το 2025, το 2026 και το 2027. Κανείς άλλος δεν έκανε αίτηση. Δύο μέρες πριν ψηφίσει η διοίκηση της Εuroleague, το Άμπου Ντάμπι εμφανίστηκε. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Εuroleague.

Σε ρωτάνε από την πίεση αίματός σου, μέχρι το χρώμα ματιών σου, για να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις. Έξι από εμάς, συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και μας είπαν ότι επέλεξαν το Άμπου Ντάμπι επειδή μας έδωσε χρήματα, οπότε πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκανε τη συμφωνία, κάποιο ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι ομάδες πήραν τα λίγα που περίσσεψαν.

Η τωρινή διεύθυνση της Εuroleague είπαν θα πάμε στο ΟΑΚΑ. Και συνήθως, εμείς έχουμε Σέρβους εσωτερικούς προδότες που θα κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε και η Αθήνα να το πάρει».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:58ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Δύο νεκροί και 35 τραυματίες από την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και μία σύλληψη

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Απρόοπτο για τουρίστες, αναποδογύρισε η γόνδολα και έπεσαν στο νερό – Δείτε βίντεο

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση στις ΗΠΑ: Συσκευή επιβάτη έπιασε φωτιά - Πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση

18:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η Καϊσέρισπορ έχει στο στόχαστρο της τον Φραντζί Πιερό

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία - Το ΝΑΤΟ, η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήτριες χώρες

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ακόμα και τα σκυλιά έχουν γίνει επικίνδυνα - Τρώνε πτώματα ανθρώπων και αγριεύουν

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών – Κορίνθου, από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Εντυπωσιασμένος ο Γιαμπουσέλε από το Telekom Center Athens

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Δασική φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

18:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια – Ποια έμειναν «μετεξεταστέα»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: Αυτό ήταν το δυσκολότερο καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών - Δραματικές οι επιπτώσεις για το περιβάλλον, «έχουμε φωτιές εκεί που είχαμε χιόνια»

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχηγός διαβόητης συμμορίας θάφτηκε σε φέρετρο από καθαρό χρυσό - «Ήταν ο βασιλιάς μιας πολύ μεγάλης οικογένειας»

17:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Πολύ σκληροί για να πεθάνουν οι Ουκρανοί, ανακατέλαβαν από τους Ρώσους τρία χωριά στο Ντόνετσκ

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες»

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

H Euroleague θέλει Final-4 στο Telekom Center Athens, σύμφωνα με τον διευθυντή της «Belgrade Arena»

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγήση γουρούνας: Όσα πρέπει να γνωρίζεις - Το νομικό πλαίσιο, οι κίνδυνοι και τα μυστικά της ασφαλούς οδήγησης

17:26LIFESTYLE

Βασιλική Ανδρίτσου: Μοιράστηκε στιγμές από το υπέροχο καλοκαίρι της – Δείτε βίντεο

17:18LIFESTYLE

Ζήνα Κουτσελίνη: Στιγμές χαλάρωσης με φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες – Οι εικόνες από το Μανχάταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και μία σύλληψη

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχηγός διαβόητης συμμορίας θάφτηκε σε φέρετρο από καθαρό χρυσό - «Ήταν ο βασιλιάς μιας πολύ μεγάλης οικογένειας»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία - Το ΝΑΤΟ, η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήτριες χώρες

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειάς της - «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Απρόοπτο για τουρίστες, αναποδογύρισε η γόνδολα και έπεσαν στο νερό – Δείτε βίντεο

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ακόμα και τα σκυλιά έχουν γίνει επικίνδυνα - Τρώνε πτώματα ανθρώπων και αγριεύουν

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

18:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια – Ποια έμειναν «μετεξεταστέα»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η αλλαγή στην εμφάνιση λόγω καρκίνου - Πώς πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνα πως αφέθηκε ελεύθερος από το ψυχιατρείο ο 40χρονος Αλβανός συζυγοκτόνος

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για τον θάνατό της

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Καταργείται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις - Τι αυξήσεις θα πάρουν οι 670.000 συνταξιούχοι

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγήση γουρούνας: Όσα πρέπει να γνωρίζεις - Το νομικό πλαίσιο, οι κίνδυνοι και τα μυστικά της ασφαλούς οδήγησης

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός «πέθανε» και «είδε την κόλαση»: Τι είδε στη «άλλη πλευρά» του τούνελ

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών – Κορίνθου, από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές... αγνοούνται - Πότε έρχεται η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία στην Ελλάδα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Κουρκουμέλης: Παντρεύτηκε στην Κεφαλονιά μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλεια των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ