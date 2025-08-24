Στην Αθήνα ο Λεσόρ και αμέσως στο Telekom Center Athens για το Ελλάδα – Γαλλία

Ο Ματίας Λεσόρ ολοκλήρωσε τις διακοπές του και το διάστημα δουλειάς που έκανε στο εξωτερικό. Έχοντας βρεθεί από τη Μαρτινίκα μέχρι τη Μασσαλία (είδε το Μαρσέιγ-Παρί FC το Σάββατο) ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψε στη βάση του. Την Κυριακή (24/8) γύρισε στην Αθήνα.

Εδώ θα συνεχίσει το πρόγραμμά του και θα εξεταστεί από το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού, για να διαπιστωθεί το πώς είναι η κατάσταση με το οίδημα που τον ταλαιπώρησε τον τελευταίο καιρό.

Με το που έφτασε στην Ελλάδα, πάντως, πήγε σχεδόν αμέσως «σπίτι» του. Δηλαδή στο Telekom Center Athens. Εκεί η Εθνική Ελλάδας αντιμετώπισε σε φιλικό την Γαλλία, με τα χρώματα της οποίας αγωνίζεται ο Λεσόρ. Όντας εκτός από το φετινό Eurobasket για να δουλέψει μετά τον τραυματισμό του.

Πήγε στο κλειστό του Παναθηναϊκού και έγινε δεκτός με θερμά χειροκροτήματα από τους φιλάθλους της Εθνικής που ήταν στις εξέδρες.