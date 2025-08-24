Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Ζούγρης – Η 12άδα του Ευρωμπάσκετ

Με τον Βαγγέλη Ζούγρη να μένει εκτός τελικής επιλογής, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας ενόψει Eurobasket 2025. Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πως ο νεαρός ψηλός δε θα είναι στους αγώνες της διοργάνωσης, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική αποστολή.

Έτσι διαμορφώθηκε το τελικό ρόστερ της Ελληνικής ομάδας που θα δώσει «μάχη» για ένα μετάλλιο στη διοργάνωση. Αξιοσημείωτη η παρουσία του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ που τα πήγε εξαιρετικά στην προετοιμασία.

Η 12αδα της Ελλάδας για το Ευρωμπάσκετ:

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιάννης Αντετοκουνμπο

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Ντίνος Μήτογλου

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Δημήτρης Κατσίβελης

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Βασίλης Τολιόπουλος

Κώστας Αντετοκούνμπο.