Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Eurobasket 2025 ολοκληρώνεται!

Συνολικά 24 ομάδες ρίχνονται από την Τετάρτη (27/8) στη μάχη για τη διεκδίκηση των μεταλλίων, ανάμεσα στις οποίες και η Εθνική Ελλάδος.

Οι τέσσερις όμιλοι θα φιλοξενηθούν σε Ρίγα (Λετονία), Τάμπερε (Φινλανδία), Λεμεσό (Κύπρος) και Κατόβιτσε (Πολωνία). Η γαλανόλευκη θα δώσει όλους τους αγώνες της στην Κύπρο όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και την οικοδέσποινα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Eurobasket η φάση των ομίλων θα κρατήσει από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου και από τις 6 Αυγούστου θα αρχίσουν οι νοκ άουτ αναμετρήσεις.

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για το Eurobasket 2025 μετά την ήττα 92-77 από την Γαλλία στο «Telekom Center Athens». Μάλιστα, μετά το τέλος του φιλικού, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική αποστολή για τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Ζούγρης έμεινε εκτός, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να βρίσκεται στην αποστολή. Αναλυτικά, στην αποστολή μετέχουν οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας αναχωρεί σήμερα (26/08) στις 13:30 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Λάρνακα και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό, η οποία θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις του Γ’ ομίλου.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια Novasports και την ΕΡΤ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025

Φάση Ομίλων

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4

Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start

Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4

Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start

Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4

Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4

Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1

Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start

Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4

Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News

Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4

Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1

Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4

Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start

Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5

Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4

Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6

Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5

Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4

Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6

Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5

Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4

Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6

Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start

Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News

Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4

Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4

Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start

Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports

Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports

Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports

Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports

Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports & ΕΡΤ1

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ

Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports

Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports

Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports

Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports

Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports

Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports

Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports

Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports

Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports

Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports

Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports

Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports

Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ

Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports

Φάση των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Β2 – Α3 Novasports / 12:00

2. Α1 – Β4 Novasports / 15:15

3. Β1 – Α4 Novasports / 18:30

4. Α2 – Β3 Novasports / 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Γ1 – Δ4 Novasports / 12:00

6. Δ2 – Γ3 Novasports / 15:15

7. Γ2 – Δ3 Novasports / 18:30

8. Δ1 – Γ4 Novasports / 21:45

Προημιτελικοί

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports & ΕΡΤ / 17:00

10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports & ΕΡΤ / 21:00

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports & ΕΡΤ / 17:00

12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports & ΕΡΤ / 21:00

Ημιτελικοί

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports & ΕΡΤ / 17:00

14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports & ΕΡΤ / 21:00

Μικρός και μεγάλος τελικός

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου