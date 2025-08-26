Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων
Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ταξιδεύει σήμερα στην Κύπρο, όπου θα διεκδικήσει τη διάκριση κι ένα μετάλλιο στο Eurobasket 2025.
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Eurobasket 2025 ολοκληρώνεται!
Συνολικά 24 ομάδες ρίχνονται από την Τετάρτη (27/8) στη μάχη για τη διεκδίκηση των μεταλλίων, ανάμεσα στις οποίες και η Εθνική Ελλάδος.
Οι τέσσερις όμιλοι θα φιλοξενηθούν σε Ρίγα (Λετονία), Τάμπερε (Φινλανδία), Λεμεσό (Κύπρος) και Κατόβιτσε (Πολωνία). Η γαλανόλευκη θα δώσει όλους τους αγώνες της στην Κύπρο όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και την οικοδέσποινα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Eurobasket η φάση των ομίλων θα κρατήσει από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου και από τις 6 Αυγούστου θα αρχίσουν οι νοκ άουτ αναμετρήσεις.
Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για το Eurobasket 2025 μετά την ήττα 92-77 από την Γαλλία στο «Telekom Center Athens». Μάλιστα, μετά το τέλος του φιλικού, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική αποστολή για τη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Ζούγρης έμεινε εκτός, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να βρίσκεται στην αποστολή. Αναλυτικά, στην αποστολή μετέχουν οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.
Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας αναχωρεί σήμερα (26/08) στις 13:30 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Λάρνακα και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό, η οποία θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις του Γ’ ομίλου.
Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια Novasports και την ΕΡΤ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025
Φάση Ομίλων
Τετάρτη 27 Αυγούστου
- Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4
- Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start
- Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4
- Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start
- Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4
- Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start
Πέμπτη 28 Αυγούστου
- Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4
- Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
- Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start
- Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4
- Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News
Παρασκευή 29 Αυγούστου
- Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4
- Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start
- Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1
- Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start
- Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4
- Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start
Σάββατο 30 Αυγούστου
- Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5
- Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4
- Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6
- Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
- Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5
- Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4
- Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6
- Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
- Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5
- Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4
- Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6
- Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start
Κυριακή 31 Αυγούστου
- Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News
- Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4
- Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4
- Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start
- Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
- Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports
- Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports
- Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports
- Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports
- Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports
- Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports & ΕΡΤ1
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
- Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports
- Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ
- Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports
- Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports
- Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports
- Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
- Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports
- Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports
- Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports
- Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports
- Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports
- Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports
- Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports
- Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports
- Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports
- Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ
- Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports
Φάση των «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- 1. Β2 – Α3 Novasports / 12:00
- 2. Α1 – Β4 Novasports / 15:15
- 3. Β1 – Α4 Novasports / 18:30
- 4. Α2 – Β3 Novasports / 21:45
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- 5. Γ1 – Δ4 Novasports / 12:00
- 6. Δ2 – Γ3 Novasports / 15:15
- 7. Γ2 – Δ3 Novasports / 18:30
- 8. Δ1 – Γ4 Novasports / 21:45
Προημιτελικοί
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
- 9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
- 10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports & ΕΡΤ / 21:00
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
- 11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
- 12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports & ΕΡΤ / 21:00
Ημιτελικοί
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
- 13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
- 14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports & ΕΡΤ / 21:00
Μικρός και μεγάλος τελικός
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
- Θέσεις 3-4 17:00 Novasports & ΕΡΤ
- Τελικός 21:00 Novasports & ΕΡΤ