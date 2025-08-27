Eurobasket 2025, Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106: Ξέσπασε σε ένα ημίχρονο με Βάγκνερ και Ομπστ

Η Γερμανία δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στο Μαυροβούνιο, αλλά με τρομερή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, διέλυσε τον αντίπαλό της με 106-76. 

EPA/KIMMO BRANDT
Μαυροβούνιο και Γερμανία αναμετρήθηκαν στην 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025.

Οι Βαλκάνιοι ήταν ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο (43-46), ωστόσο, στην επανάληψη η Γερμανία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, δεν επέτρεψε στο Μαυροβούνιο να διεκδικήσει κάτι από τον αγώνα και επικράτησε εύκολα με 106-76.

Για την πρωταθλήτρια κόσμου ο Φραντζ Βάγκνερ τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Ντένις Σρέντερ προσέθεσε 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Καθοριστικός ήταν και ο Αντρέας Ομπστ με 18 πόντους και 4/5 τρίποντα στην τρίτη περίοδο.

Από την άλλη, για το Μαυροβούνιο ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 23 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ο Κάιλ Άλμαν μέτρησε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 18 (4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βούτσεβιτς 23 πόντοι (8/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σλάβκοβιτς, Χαντζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 11 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 6 (1), Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 13 (1/4 τρίποντα, 8 ασίστ).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μιράντα): Μπόνγκα 7 (1), Όσκαρ Ντα Σίλβα 4, Λο 10 (2/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Τρίσταν Ντα Σίλβα 4, Βόιγκτμαν 3 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βάγκνερ 22 (8/13 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Τάις 6 (5 ριμπάουντ), Σρέντερ 21 (2/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Χόλατζ 2, Τίμαν 9 (1), Κράτζερ, Ομπστ 18 (5).

