Eurobasket 2025, Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87: Το πάλεψαν οι Σκανδιναβοί, το «καθάρισε» ο Βούτσεβιτς

Η Σουηδία μπορεί να το πάλεψε... μέχρι τέλους, το Μαυροβούνιο όμως είχε τον παίκτη που έκανε τη... διαφορά.

Ο σούπερ σταρ των Μαυροβούνιων, Νίκολα Βούτσεβιτς πήρε την ομάδα του από το χέρι και την οδήγησε στην τελική επικράτηση κάνοντας ότι ήθελε πάνω στο παρκέ, διατηρώντας κάτι παραπάνω από... ζωντανές τις ελπίδες των Μαυροβούνιων για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Βούτσεβιτς τελείωσε τον αγώνα όντας ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, πραγματοποιώντας double-double, έχοντας 23 πόντους και 15 ριμπάουντ, αλλά και 4 ασίστ, παίρνοντας ελάχιστες ανάσες καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Ίγκορ Ντρόμπνιακ προσέθεσε 13 πόντους για τους νικητές, ενώ από 10 πόντους σκόραραν οι Άλμαν, Μιχαίλοβιτς, Αντζιμπέγκοβιτς και Σιμόνοβιτς.

Από πλευράς ηττημένων ο Λάρσον ήταν όλα τα... λεφτά με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87