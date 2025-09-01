Παναθηναϊκός AKTOR: Πέντε νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ - Επίσημη η επιστροφή Παππά

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν και ανακοίνωσε τις αλλαγές σε σημαντικές θέσεις του διοικητικού και τεχνικού επιτελείου του.

Ο Νίκος Παππάς (δίπλα στον Ρικ Πιτίνο), μαζί με τους Βασίλη Παρθενόπουλο και Δημήτρη Κοντό 

Eurokinissi Sports
H ώρα της δουλειάς ήρθε για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η προετοιμασία για τη νέα σεζόν ξεκίνησε την Δευτέρα (1/9) και την Τρίτη (2/9) είναι προγραμματισμένη η «επίσημη πρώτη», αν και θα υπάρχουν πολλές και σημαντικές απουσίες

Ο Εργκίν Αταμάν και ο βοηθός του Τσενκ Γιλντιρίμ βρίσκονται στο Eurobasket 2025 με την Τουρκία, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους Κώστα Σλούκα, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ομέρ Γιουρτσεβέν και Τζέντι Οσμάν.

Παράλληλα, ο Τζέριαν Γκραντ ολοκλήρωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) τις υποχρεώσεις του με την Team USA στο Americup και αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα.

Νέα πρόσωπα υπάρχουν ωστόσο και στο επιτελείο της ομάδας με την ΚΑΕ να ανακοινώνει κάποιες σημαντικές προσθήκες.

Αναλυτικά:

«Εν όψει της επίσημης έναρξης της προετοιμασίας για τη σεζόν 2025/26, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τις αλλαγές και τις νέες προσθήκες στο επιτελείο της.

Ο Νίκος Παππάς, έπειτα από τη θητεία του στους Chicago Bulls, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό αναλαμβάνοντας τη θέση του Director of Scouting and Team Personnel.

Ο Γιώργος Γκοτζογιάννης αναλαμβάνει καθήκοντα Team Manager, μετά από 14 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον Κολοσσό Ρόδου.

Την ηγεσία του Medical Department αναλαμβάνει ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, με άμεσους συνεργάτες τους ιατρούς Κωνσταντίνο Λιώση και Ιωάννη Γιαννακόπουλο (σ.σ. παραμένει από πέρυσι).

Παράλληλα, ο Κοσμάς Κοντογιάννης εντάσσεται στο επιτελείο ως Head Physiotherapist, προερχόμενος από τη Fenerbahce Beko Istanbul.

Με τις παραπάνω κινήσεις, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δομή και τη λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ομάδα, εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις του σύγχρονου μπάσκετ».

