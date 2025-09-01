Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Ρισόν Χολμς στο «Telekom Center Athens»
Ο Ρίσον Χολμς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να ντύσει στα πράσινα τον Ρίσον Χολμς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιo για 1+1 χρόνια.
Ο Αμερικανός ΝΒΑερ αφίχθη εκ νέου στην Αθήνα την Κυριακή (31/8) και σήμερα (1/9) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του «τριφυλλιού».
Μάλιστα, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την προπόνηση.
