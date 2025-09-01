Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Λετονία 62-78: «Καθάρισε» ο Πορζίνγκις

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι ανέβηκε πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της κι έχει πλέον ρεκόρ 2-2 στον όμιλο της Ρίγας.

Οι Λετονοί πάτησαν… γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο κι έφτασαν με σχετική ευκολία στη νίκη, έχοντας πρωταγωνιστή τον Πορζίνγκις.

Ο σέντερ των Χοκς μέτρησε 21 πόντους με 5/12 τρίποντα, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Σμιτς (15π.) και Ντάβις Μπέρτανς (14π.).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο, Oυίλιαμς 8 (1τρ., 5ριμπ.), Αμαράντε 2 (6ριμπ.), Βεντούρα 4, Κεϊρόζ, Γκαμέιρο 5 (1), Ρελβάο 2 (6ριμπ.), Λισμπόα 17 (3), Σα 8 (2τρ., 5ριμπ.), Κέτα 16 (7ριμπ.).

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μεγιέρις, Πορζίνγκις 21 (5τρ., 9ριμπ., 5λ.), Ντάβις Μπέρτανς 14 (3τρ., 6ριμπ.), Νταϊρίς Μπέρτανς 11 (3), Σμιτς 15 (7ριμπ.), Κάβαρς, Λόμαζ 4 (7ριμπ., 7ασ.), Στάινμπεργκς, Κούρουκς 3 (1τρ., 5ασ.), Ζάγκαρς 5 (1), Ζόρικς 5 (1).

