Eurobasket 2025, Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Σόρκιν και Αβντίγια το έστειλαν στους «16»

Μετά την έκπληξη επί της Γαλλίας, οι Ισραηλινοί επικράτησαν και των Βέλγων, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Οι παίκτες του Μπέιτ – Χαλάμι είχαν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και μολονότι στο τέλος δέχθηκαν πίεση έφτασαν στη νίκη. Η ομάδα του Ντάριο Γκέργκια σημείωσε 35 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο και κατάφερε να πλησιάσει ως το -3, αλλά δεν είχε άλλο χρόνο για την ανατροπή.

Πρωταγωνιστές για το Ισραήλ ήταν οι Αβντίγια και Σόρκιν, οι οποίοι πέτυχαν μαζί 40 πόντους με 15/24 σουτ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92.

ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 15 (1), Μουέμα 10 (2), Βανγούιν 14 (11ριμπ., 9ασ.), Σβαρτζ 14, Τούμπα, Μπακό 9 (8ριμπ.), Βαν Βλιτ 3 (1), Βαν ντεν Έιντε 8, Μενς 4, Γκουίσε.

ΙΣΡΑΗΛ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 11 (3), Σέγκεβ 2, Αβντίγια 22 (2), Σόρκιν 18 (5ριμπ.), Τιμόρ 2, Μαντάρ 10 (7ασ.), Μένκο, Λεβί 6, Μπουργκ, Γκινάτ 13 (13ριμπ.), Ζούσμαν, Παλατίν 5 (1).

Διαβάστε επίσης